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Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:00 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:00

Zerdeçal çayı faydaları nelerdir? Zerdeçal çayı nasıl yapılır, demlenir?

Zerdeçal çayı faydaları nelerdir? Zerdeçal çayı nasıl yapılır, demlenir?

Zerdeçal çayının insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. Zerdeçal kök hali ve kuru halli olarak evlerimizde yerini alıyor. Sofralarımızda sıklıkla kullanılan zerdeçal alternatif tıpta vazgeçilmez bitkilerin başında yer alır. Vücut direncinin düşük olduğu zamanlarda direnci arttırmak, kış aylarında oluşan soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların kesin çözümlerindendir. Kemik erimesi ile karşı karşıya kalan kişilerin tedavisinde faydası vardır. Baharat olarak da sıklıkla kullanıldığı gibi çay şeklinde de tüketimi mevcuttur.  Zerdeçal çayının faydası kadar fazla tüketiminin insan vücuduna zararları da ortaya çıkar. Kullanan kişilerin kullandıkları sıklıklara dikkat etmesi gerekir. Doğal bir şifa deposu diyebileceğimiz zerdeçal çayının faydaları nelerdir? Zerdeçal sayı nasıl yapılır sorularının cevaplarını merak edenler için hazırlamış olduğumuz yazımız sizlerle…

Zerdeçal iltihap önleyici gibi mucizevi etkileri olan bir bitkidir. Zerdeçal çay olarak da sıklıkla tüketilebilir. Günümüzde kullanım oranı popüler kültürle beraber artışı olan zerdeçal çayı sağlığımıza yönelik faydaları ile göz dolduruyor. Son zamanlarda tüketimi artan zerdeçal çayının faydaları tüm bilinmeyenleri ile sizlerle.

ZERDEÇAL ÇAYI FAYDALARI

  • Zerdeçalın en çok bilinen özelliği vücutta oluşan iltihabın daha kısa sürede iyileşmesini sağlar.
  • Alzheimer hastalığına iyi gelir.
  • Astım ve bronşit gibi solunum hastalıklarına iyi gelir
  • Hastalıklara koruma sağlamak ve vücut direncini yükseltmeye fayda sağlar.
  • Solunum yolunda oluşan zararları bakterilerin atılmasına yardımcı olur.
  • Karaciğerde oluşan yağlanma sebebiyle ciltte oluşan sorunları çözer.
  • Hücre yenileme konusunda vücut sağlığına yardımcıdır.
  • Oluşan ağrılı gaz tedavilerinde kullanılır.
  • Kemik erimesi gibi ciddi problemleri azaltır.
  • Kasları güçlendirmede önemli rol oynar.
  • Vücut direncini arttırarak gün içinde oluşan durgunluk ve yorgunluğu azaltır.
  • Kolesterol rahatsızlıkları olan kişilerde dengeleyici etkisi vardır.

ZERDEÇAL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Bütün faydasını içindeki curcumin maddesinden alan zerdeçalın bütün faydalarını ele aldığımızda zerdeçal çayı nasıl yapılır? zerdeçal çayı nasıl demlenir? soruları akılları kurcalar. Şimdi bu soruların cevapları yazımızda sizlerle.

Zerdeçal çayı tarifi

Yaklaşık olarak 200 ml suyun içerisine 1 çay kaşığı kadar kuru veya öğütülmüş zerdeçal atılır. Daha sonra içerisine isteğe bağlı karabiber ve zencefil eklenir. Bileşenler iyice iç içe geçene kadar karıştırılır. Kuru zencefil kullanılacaksa soğuk tüketimi de vardır. Taze zencefil ile yapılacak ise sıcak tüketimi doğrudur.

Taze zencefil çayı yapımı, yaklaşık olarak 10 dakika kaynatılmış 200 ml suyun içerisine bir tatlı kaşığı d-kadar zencefil rendelenir. 1 -2 dakika demlenmeye bıraktıktan sonra keskin olan tadı yumuşatmak için içerisine bal ve limon eklenebilir.

ZERDEÇAL ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Zerdeçal çayı hem kokusu hem de tadı ile kişiler tarafından sevilerek içilen bir bitki çayıdır. İnsan sağlığına sunduğu faydalar ile birlikte zerdeçal çayı ne işe yarar soruları da her dönem karşımıza çıkmaktadır. İçerisinde c vitamini bulunan zerdeçal çayı vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır. İyileşme sürecine katkı sağlar. Ülser ve gastrit gibi mide rahatsızlıkları olmak üzere hazımsızlık şikayetleri olan kişilere de iyi gelir. Cilt yaralarını iyileştirir. Cildin istediği nem oranını dengeler. C vitamini içeriği aynı zamanda enerji verici etkiye de sahiptir.

ZERDEÇAL ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Zerdaçal içeriği ile sindirim sistemini düzenler ve besinlerin daha kolay hazmedilmesini salar. Bu yüzden zayıflamaya yardımcı olduğu yönünde araştırmalar bulunur. Ancak tüm bitki çaylarında olduğu gibi zerdeçal çayının da doğrudan zayıflattığı yönünde bir etkisi yoktur. Zayıflama sürecini ve diyet listelerini destekleyen doğal bir besindir.

ZERDEÇAL ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Regl dönemlerinde düzenli olarak tüketildiği zaman adet söktürücü özelliği görülür. Kasları rahatlatır ve sancıları azaltır.

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Zerdeçal çayı faydaları nelerdir? Zerdeçal çayı nasıl yapılır, demlenir?
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