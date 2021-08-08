Keten tohumu kanser riskini azaltmadan, kolesterol ve kalp sağlığını iyileştirmeye hatta kabızlık, artrit ve kan şekerinin düzenlemesi de dahil birçok hastalığın tedavisine katkısı bulunan doğal bir üründür. Hastalıklara iyi gelmesinin yanı sıra hastalıklardan korunmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyenlerin kullanabileceği gıda ya da gıda bileşenleri olarak karşımıza çıkar. Keten tohumu sindirim sistemi problemi yaşayanlar tarafından yaygın kullanıma sahip olmasının yanı sıra hem taneli hem de yağı ile farklı kullanım alanına sahiptir. Pek çok aktarda bulunan ve oldukça uygun fiyatlı olan keten tohumu taneli ya da öğütülmüş şekli ile satılmaktadır." Keten tohumu öğütülmeden yenir mi" sık sorulan sorular arasında yer alır. Uzmanlara göre keten tohumunun taneli şekli ile alınması ve tüketileceği zaman havanda ezilmesi ya da çekilmesi önerilmektedir. Zira keten tohumu ezilmiş hali ile tazeliğini uzun süre koruyamamaktadır. Peki, keten tohumu nasıl tüketilir? Keten tohumu öğütülmeden yenir mi? keten tohumu kabızlık için nasıl kullanılır? İşte konuyla ilgili merak edilenler…

KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

"Keten tohumu nasıl tüketilir "sorusunun yanıtı pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Keten tohumu farklı şekillerle karşımıza çıkabilir örneğin, tohum hali ile, keten tohumu tozu, keten tohumu tabletleri, keten tohumu yağı ve keten tohum unu gibi farklı hallerine rastlamak mümkündür. Birçok hastalığı önlemek veya kontrol altına almak için besin takviyesi olarak tercih edilir. Çekildikten sonra taze hali ile tüketilmesi tavsiye edilen keten tohumu, bekletildiğinde toksit etki gösterir ve vücudun zarar görmesine neden olabilir.

Öte yandan keten tohumu salatada nasıl kullanılır? Yoğurtla yenir mi sorularının yanıtları aranmaktadır. Keten tohumu salata ve yoğurda serpilerek tüketilebilir. Öğütülmüş formda ekmek, kek, börek ve kurabiyelere eklenebilir. Bunların yanı sıra çorba, pilav gibi birçok yemekte piştikten sonra serpilerek tüketimi sağlanabilir. Ayrıca kahvaltılık gevreklere ya da smoothieye eklenebilir.

ÖĞÜTÜLMÜŞ KETEN TOHUMU NASIL SAKLANIR?

Öğütülen ya da ezilen keten tohumu koyu renk bir cam kavanoz ya da şişe içinde buzdolabında saklanmalıdır. Saklanmasına dair diğer önemli konu ise kesinlikle ışık görmemesi gerektiğidir. Hızlı bir şekilde oksitlendiğinden az miktarlarda alınıp öğütüldükten sonra akabinde tüketilmesi önerilir.

KETEN TOHUMU KABIZLIK İÇİN NASIL KULLANILIR?

Herkesin mutfağında olan malzemelerle hazırlanan kabızlık giderici keten tohumu kürünü dışkılama sorunu olan kişiler evde kolaylıkla deneyebilirler. İşte keten tohumu kabızlık için nasıl kullanılır sorusuna ilişkin detaylar;

Kabızlık giderici bu tarif için ihtiyacınız olan; 1 kase doğal yoğurt, 2 tane kuru erik, 2 kuru kayısı ve 2 çay kaşığı keten tohumudur.

Hazırlanışı ise şu şekildedir; Kuru erik ve kuru kayısı ufak ufak doğranır, yoğurda ilave edilir. En son 2 çay kaşığı keten tohumu eklenerek karıştırılır. Kabızlık sorununuz geçene kadar her gün hazırlanabilir ve akşam yatmadan önce tüketilebilir. Keten tohumu diğer malzemelerle birleştiğinde sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık şikayetlerinin azalmasına yardımcı olur.

Keten tohumu faydaları nelerdir? Keten tohumu ne işe yarar?