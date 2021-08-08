Kudret narı nasıl tüketilir, kaç yıl saklanır? Kudret narı günde ne kadar kullanılır?

Kudret narı yüzyıllardır pek çok hastalığa çeşitli faydaları ile kullanılmaktadır. Tropik bir meyve olan kudret narı, genellikle Afrika ve Asya olmak üzere ülkemizde özellikle Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir. C vitamini bakımından zengin olması iyi bir bağışıklık kuvvetlendirici besin olduğunu ispatlamaktadır. Peki, kudret narı nasıl tüketilir? Zeytinyağlı kudret narı günde ne kadar tüketilir? Kudret narı neye iyi gelir? Kudret narı çekirdeği nasıl yenir? İşte bu gibi sorularınızın yanıtları ile sizlerleyiz…

KUDRET NARI NASIL TÜKETİLİR?

Kudret narını macun haline getirerek tüketebilirsiniz. Bunun için, 1 adet kudret narı iyice yıkayın. Daha sonra çekirdeklerini çıkararak ufak ufak doğrayın ve kavanozun içine alın. Ardından kavanoza 1 su bardağı bal ekleyerek iyice karıştırın. Kavanozun ağzı hava almayacak şekilde sıkıca kapatıldıktan sonra 1 ay karışımın daha da etkili olması için bekletin. Hazırlanan karışım biraz sulanabilir. Her gün özellikle sabahları aç karnına düzenli olarak 1 tatlı kaşığı tüketerek sağlığınızı koruyabilir ve vücut direncinizi arttırabilirsiniz.

Kudret narını zeytinyağı ile bir araya getirerek yine oldukça sağlıklı bir macun elde edebilirsiniz. 1 adet olgunlaşmış kudret narından çekirdeklerini ayırın ve minik parçalara bölerek cam bir kavanoza alın. 1 su bardağı soğuk sıkım zeytinyağı dökün ve karıştırın. Hazırlanan karışımı bu şekilde tüketebileceğiniz gibi bal ilavesi de yapabilirsiniz. Karışım ağzı iyice kapalı bir şekilde 2025 gün bekletilmelidir. Bu zaman zarfında kudret narı yumuşayacak ve zeytinyağının içinde dağılacaktır. "Kudret narı günde ne kadar kullanılır" sorusunun yanıtı ise şöyledir; zeytinyağlı kudret narı karışımını sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Anı zamanda bu macunu cildinize uygulayarak daha nemli, canlı ve sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz.

KUDRET NARI NE İŞE YARAR?

Kudret narı birçok hastalığa karşı koruma sağlar. Antioksidan özelliği ile kanser hücrelerini yok eden kudret narı, kan şekeri seviyelerini korumaya yardımcıdır. Kudret narının tam olarak ne işe yaradığını öğrenmek isterseniz aşağıya göz atabilirsiniz… İşte kudret narının faydaları:

Sindirim sitemine iyi gelir, özellikle mide, bağırsak iltihaplanmaları, kabızlık ve ülser gibi bağırsak hastalıklarında güçlü bir etkiye sahiptir.

Astım, soğuk algınlığı ve öksürük gibi solunum yolu problemlerine iyi gelmektedir.

Alkol ve sigaranın verdiği karaciğer hasarını önlemeye yardımcı olur.

Kandaki toksinleri temizler.

Yanık tedavisinde iyi sonuçlar verir.

Kötü kolestrolü önler.

Kilo kaybına destek olur.

Enerji kaynağıdır ve kalp krizi ve inme risklerini önlemeye yardımcı olur.

Tümörlerin büyümesini engeller, antibiyotik etkisi bulunur.

Egzama, sedef ve çıban gibi cilt hastalıklarına iyi gelir. Aynı zamanda cilt lekeleri ve akne problemlerini gidermede etkilidir.

KUDRET NARI ÇEKİRDEĞİ NASIL YENİR?

Kudret narı çekirdeklerinin zehirli olduğuna ilişkin bazı bilgiler de gündemdir. Ancak, kudret narı çekirdeği az miktarda tüketildiğinde yararlı iken aşırı kullanımı halinde kudret narı çekirdeği, ateş, baş ağrısı ve koma gibi ciddi problemlere yol açabilir. Bu nedenle kudret narı çekirdeğini kullanmanız gereken dozu sizlerle paylaşacağız. Bu ölçüde kullanıldığında hem zararsız olacak hem de özellikle tatlı krizlerini önleyerek kilo vermenize yardımcı olacak. İşte kudret narı çekirdeği ile hazırlayacağız kolay bir kür tarifi…

KUDRET NARI ÇEKİRDEĞİNDEN MACUN YAPIMI

2 adet kudret narı çekirdeği çıkarılarak havanda ezilir ve yarım kavanoz balın içine ilave edilir. Sabah ve akşam 1 çorba kaşığı olmak üzere 45 gün boyunca tüketilir.

KUDRET NARI KAÇ YIL SAKLANIR?

Kudret narı kuru ve serin bir ortamda muhafaza edilmelidir. Kudret macunu ile hazırlanan zeytinyağlı ve ballı macunu buzdolabına kaldırdığınızda donacaktır. Dışarı aldığınızda sıcaklık seviyelerinde dalgalanmalar meydana gelecektir. Bu durum, hazırlanan macunların etkilerini yavaş yavaş kaybetmesine yol açacağından buzdolabına kaldırmadan serin ve rutubetsiz bir ortamda muhafaza edilmeleri gerekir.

Kudret narı faydaları: Kudret narı nasıl yenir, neye iyi gelir?