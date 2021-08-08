Narın faydaları nelerdir? Nar ne işe yarar, neye iyi gelir?

Nar, içeriğindeki bileşenler sayesinde sonbahar mevsiminde hastalıklardan korunmak için doğal bir ilaçtır. Mineral ve lif deposu olan nar kırmızı rengi ve inci yapısı ile dış görünüşüyle de ön plana çıkar. Nar yüksek antioksidan bileşenlerinin yanı sıra anti-viral özelliğe de sahiptir.Nar aynı zamanda folik asit içerir ve E, C ve A vitaminlerini taşır. Peki nar nasıl tüketilmeli, faydaları ve yan etkileri nelerdir? İşte bu soruların tüm detaylarını sizler için hazırladık.

NAR NE İŞE YARAR?

Nar tüketimi kişilerde mide sorunlarına, menopoz dönemindeki ağrı ve bunalmalara, hemoroide, yüksek kan basıncına iyi gelir. Nar aynı zamanda bağışıklık sistemini zararlı durumlara karşı uyarır ve vücuttaki iltihapların sökülmesine yardımcı olur. Kolesterol dostu da olan nar gribal enfeksiyonlar için de antioksidan özelliğiyle koruma sağlar.

NAR NASIL TÜKETİLİR?

Nar farklı şekillerde tüketilir. En çok tüketilen şekli nar suyu formatıdır. Nar suyu sonbahar döneminde grip ve nezle gibi durumlarda bağışıklık sisteminden koruması için içilir. Nar suyu gün içerisinde iki bardak tüketilebilir. Bunun yanı sıra nar taneleri tatlılarda kullanılabilir. Yemeklerde ve salatalarda nar kullanımı ise nar ekşisi olarak üretilir. Nardan aynı zamanda pekmez de yapılır. Nar pekmezi kahvaltılarda ya da günde bir yemek kaşığı olarak tüketilebilir.

NARIN FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan özelliği sayesinde iltihaplanmaya karşı koruma sağlar. Hücreleri yeniler.

Bir bardak nar suyu kişinin günlük ihtiyacı olan vitaminin yüzde 40'ını sağlar.

Nar tüketiminin prostat kanserini önlediği yönünde araştırmalar bulunmaktadır.

Nar suyu tedavisi bulunmayan alzeihmer hastalığına yol açan etkenlere iyi gelir. Bu yüzden sıklıkla tüketilmesinde fayda vardır.

Bağırsakta oluşan iltihapları yok eder. Ülser, Chrohn ve diğer bağırsak rahatsızlıkları için tüketilmesinde bir zarar yoktur.

Nar hem rengi hem de faydası ile doğal kalp ilacı kabul edilir. Damarları iyileştirerek kan akışının daha sağlıklı gerçekleşmesini sağlar. Kan basıncını düşürür. Kalbi ve damarları korur

Nar en doğal kalp ilacı olarak bilinir. Kalbi korur, damarları onarır. Yapılan araştırmalar narın kan akışını iyileştirdiği ve damar tıkanıklığını önlediğini ortaya çıkarmıştır.

Narın cinsel iktidar ve doğurganlığı da arttırdığı bilinmektedir.

Diyabete iyi gelir.

Cilt tedavilerinde de kullanılır.

Stres ve kaygıyı azaltır.

HAMİLELİKTE NARIN FAYDALARI

Hamilelikte plesanta zarar görebilir. Nar bu olumsuz durumun önüne geçer.

Folik asit zengini olan nar doğumu kolaylaştırır, vücuda direnç kazandırır.

Nar taneleri içerisindeki çekirdekler anne karnındaki bebeklerde meydana gelebilecek hasarların azalmasını sağlayabilir.

NARIN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Nar bazı kişilerde alerji kaynaklı sorunlara yol açabilir. Eğer nara karşı bir alerji bulunuyorsa tüketimden sonra kişinin cildinde kızarma, kaşıntı ve şişme meydana gelebilir. Bunun yanı sıra dil şişmesi ve boğaz şişmesi ile nefes alma sorunu da ortaya çıkabilir. Nar tüketiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise ilaçla birlikte yapılan tüketimlerdir. Bazı durumlarda kişilerin şlaçları ile tepkimeye girerek yan etki gösterebilir.

NAR NELERE İYİ GELİR?

Nar tüketimi düzenli bir şekilde yapıldığında cilt hastalıklarına, bağışıklık sistemine, bağırsak düzensizliğine kadar pek çok alanda iyileştirici özelliğe sahiptir. Nar aynı zamanda saç ve cilt bakımında da kullanılır. Nar suyu ile saça canlılık kazandırılırken, nar maskeleri ile cildin ihtiyacı olan nem eksikliği verilir.