Narın cilde faydaları nelerdir? Hamilelikte nar tüketilir mi?

Hamilelik süreci oldukça sancılı ve önemli bir süreçtir. Anne adayları yedikleri şeylere büyük önem vermelidir. Gebelikte nar yemek sanılanın aksine kötü bir fikir değildir. Hamilelik sürecinde günlük 1 adet nar tüketilebilir. Nar birçok vitamini içerdiği sıkıntı yaşanmayacaktır. Tam tersi bebek gelişimi olumlu etkilenir. Halk arasında nar nasıl soyulur? Sorusu da merak edilmektedir. Narın dışında oldukça sert bir kabuk bulunmaktadır. İçindeki nar tanelerine ulaşmak için öncelikle kabuğu soymanız gerekmektedir. Bir bıçak yardımı ile baş kısmından oval bir şekilde kesik attıktan sonra isteğe göre ortadan ikiye el ile ayrılabilir veya birbirine paralel boydan çizikler atarak ayırabilirsiniz. Bununla birlikte narın faydaları nelerdir? Tarzındaki soruların cevabı…

NARIN FAYDALARI

Nar, hastalıklardan bizi korumasının yanında sağlımızı geliştirmede de önemli etkiye sahiptir. Nar meyvesi günlük olarak ara öğünlerde büyük bir zevkle tüketilebilir. Kış aylarında soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara oldukça iyi gelmektedir. Meyve olarak tüketilmesinin yanında nar suyu da önemli yer tutmaktadır. Nar suyunda bulunan bazı kimyasal bileşenler sayesinde sağlığınızı önemli ölçüde korumuş olursunuz. Narın faydaları genel olarak şu şekildedir:

Antioksidan içeriği bakımından oldukça zengindir. Özellikle diğer meyvelerle kıyaslandığında antioksidan bakımından ilk sıralarda yer almaktadır. Bu sayede vücutta dolaşan serbest radikallerin tutularak dışarı atılması sağlanır ve vücuttaki zehirli atıklar atılmış olur.

Nar ayrıca doğal kalp ilacı olarak da bilinir. Narın kalp ve damar sağlığına etkisi oldukça büyüktür. Buralarda oluşan rahatsızlıklara kaşı kalkan görevi görür ve kalp ve damar sağlığı korunmuş olur.

Vücutta çeşitli yollarla oluşan enfeksiyonların önlenmesinde yardımcı gıda olarak kullanılması önerilir. Bunun yanında hafızayı güçlendirmektedir.

Nar sindirim sistemindeki olayları düzenlemesiyle de bilinmektedir. Nardan elde edilen posa içeriğinde oldukça önemli maddeler vardır. Bu maddeler sayesinde şişkinlik, hazımsızlık ve kabız gibi birçok rahatsızlığın giderilmesine yardım eder.

Ekşi narın faydaları da bulunmaktadır. Ekşi nar normal nara göre daha çok idrar söktürme ve bağırsakları açma özelliğine sahiptir. Ekşi nar suyu veya posası yenildiği zaman safra kesesinde biriken zararlı atıkların atılmasına da yardımcı olur. Ayrıca damar sertliği gibi önemli olayları da engellemektedir.

Nar kabuğunun faydaları genelde bilinmemektedir. Nar kabuğu mucizevi özelliklere sahiptir. Narın kabuğunu soyduktan sonra kaynatıp içtiğiniz zaman başta meme kanseri olmak üzere birçok hastalıktan kurtulma yoluna girmiş olursunuz. Hararetiniz artmışsa nar kabuğu bu harareti alır ve vücudunuza enerji verir ve yorgunluk hissini giderir. Bunların yanında nar kabuğu vücudu, kalbi, mideyi, bağırsakları ve diş etlerini kuvvetlendirmektedir. Mide iltihaplarının söktürülmesinde de nar kabuğundan faydalanılabilir.

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NARIN CİLDE FAYDALARI

Kuran-ı Kerim'de adı geçen meyveler arasında nar da yer almaktadır. Nar yeryüzündeki en şifalı meyveler arasında yer almaktadır. Nar başta sindirim sistemi ve kalp olmak üzere cilde de birçok faydası bulunmaktadır. Omega-5 yağ içeren nar kuru olan ve hassas olan ciltlerin onarılmasında kullanılabilir. En güçlü nemlendiriciler arasında da yer almaktadır. Aşırı ısıya maruz kalmış saçlar için de nar tam bir kurtarıcı görevi yapmaktadır. Nar kabuğu ayrıca saçları beslemekte ve saç dökülmelerini engellemektedir. Sonbahar aylarında tezgâhlarda görülen nar meyvesi antioksidan özelliği ile ciltte veya vücutta biriken zararlı serbest radikalleri tutarak dışarı atılmasını sağlar.

HAMİLELİKTE NAR FAYDALARI

Hamilelik döneminde nar tüketimi oldukça önemlidir. Nar başlı başına şifa veren bir meyve olduğu için hem anne sağlığı hem de bebek sağlığı için büyük ölçüde önemlidir. Hamilelik döneminde nar yemek, plasentanın zarar görmesini kalkan görevi görerek engeller. Nar tanelerinin içerisindeki çekirdekler ise bebeklerdeki beyin hasarlarını önler. Bunun yanında ilk trimesterde döneminde bebek tehlikedeyse nar tüketimi önerilmektedir. Bu tarz durumlarda nar tüketildiği zaman bebek sağlığına büyük ölçüde olumlu etki göstermektedir. Ayrıca hamilelikte nar tüketmek anne sütündeki verimi de arttırmaktadır. Bu mucizevi meyve aynı zamanda folik asit içerdiği için hamilelik döneminde vücudun sağlını korur ve bebeğin gelişimini korur. Aynı zamanda bu şekilde doğum kusurlarını da engellemektedir.

NARIN CİNSELLİĞE FAYDALARI

Nar başlı başına bir şifa kaynağıdır. Kalp sağlığından, cilt sağlığına kadar birçok yeri etkilemektedir. Cinsel yönde sorunları olan bireyler için de nar şifa kaynağıdır. Erkek bireylerde vitamin deposu olan narın testosteron oranların arttırdığı son araştırmalarda kanıtlanmıştır. Ayrıca nar afrodizyak etkisi yaratarak cinsel isteği ve gücü arttırdığı da kanıtlanmıştır. Bunun yanında en güçlü antioksidanlar arasında yer alan nar pozitif duyguları arttırdığı, negatif duyguları da düşürdüğü gözlemlenmiştir.

NARIN ZARARLARI

Nar ve nar suyunun mucizevi özelliklerinin yanında bazı rahatsızlıklara yol açtığı da görülmüştür. Ekşi nar mide rahatsızlığı ve reflüsü olan bireyler tarafından kesinlikle tüketilmemektedir. Bunun yanında narın aşırı tüketimi gaz ve şişkinlik yapmaktadır. Hamile kadınlar günlük 1 adet nardan fazlasını tüketmemelidirler. Aksi takdirde gebeliklerine zarar verirler çünkü adet sökücü özelliğe sahiptir. Bunun yanında bebekler ancak 10 aylık olduğunda nar suyu tüketmeleri gerekmektedir. Bu rahatsızlıkların yanında nar tüketildiği zaman, cildinde ve midesinde alışagelmedik bir hadiseyle karşılaşılırsa nar tüketimi kesilmelidir. Çünkü nara karşı alerjiniz bulunabilir.

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NARIN KOLARİSİ VE BESİN DEĞERİ

Kilo verme sıkıntıları yaşayan bireyler nar tüketiminden nasıl etkileneceğini merak etmektedir. Nar genellikle ara öğünlerde günlük 1 adet tüketilebilir. Bununla birlikte 100 gram narda 61 kcal kalori bulunmaktadır. 100 gram narda ise şu besin değerleri bulunmaktadır:



Kalori: 61 kcal % 3.0

Karbonhidrat: 9.3 g % 3.1

Lif: 10.2 g % 40.8

Protein: 0.3 g % 0.5

Yağ: 0.2 g % 0.3

Kolesterol: 0.0 mg % 0.0

A Vitamini: 7.0 IU % 0.1

C Vitamini: 7.0 mg % 11.7

Potasyum: 265.0 mg % 7.6

Kalsiyum: 12.0 mg % 1.2

Demir: 0.6 mg % 3.1

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