Yeşil çayın faydaları nelerdir? Yeşil çay nasıl demlenir, neye iyi gelir?

Yeşil çayın faydalarının görülmesi için düzenli tüketim gerekir. Kışın hasta olmamak için tüketilen yeşil çat bal ve limon ile de tüketilebilir. Gün içinde en fazla iki fincan içilmesi önerilen yeşil çayın sağlık açısından sunduğu mucize faydaların neler olduğu ise her dönem en fazla araştırılan konular arasında yer alır. Ödem arttırıcı özelliği de olan yeşil çayın zayıflatma üzerindeki etkisi ise özellikle kadınlar tarafından en çok sorulan soru. Peki yeşil çayın zayıflatma etkisi var mı? Faydaları ve zararları neler?
YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?
YEŞİL ÇAYI NASIL DEMLENİR?
Yeşil çay tüketimi poşet çay olarak tüketilebilir ancak bu önerilmez. Yeşil çaydan maksimum verimi almak için toz ya da kurutulmuş yeşil çay tercih etmelisiniz. Bunun için ihtiyaç duyulan malzemeler ise yeşil çay, su ve isteğe göre bal ve limondur.
Yeşil çayı yaprak olarak demlemek için:
Toz halinde yeşil çay demlemek için:
1 bardak su ile toz haline getirilen yeşil çayı kaynayana kadar karıştırın. Ardından 5 dakika daha kaynamaya bırakın. Ilımasını bekledikten sonra isteğe göre sade isteğe göre limon ya da bal ekleyerek tüketin.
YEŞİL ÇAYI KİMLER İÇEMEZ?
Sağlık açısından sağladığı faydalar ile doğanın mucizevi bitkilerinden biri olan yeşil çayın bazı kişiler tarafından tüketilmesi önerilmez. Bu kişiler, kalp hastalık, yüksek tansiyonu olanlar, karaciğer hastaları, mide ülseri hastaları ve psikolojik sorunları olanlardır. Bu kişiler yeşil çay tüketiminden uzak durmalı ya da doktor gözetiminde tüketmelidir. Aşağıda yer alan ilaçları kullanan kişiler de yeşil çaydan uzak durmalıdır.
YEŞİL ÇAYIN ZARARLARI
YEŞİL ÇAY NE İŞE YARAR?
Yeşil çayın bir fincanında dahi içeriğindeki yüksek biyoaktif bileşenleri hastalıklara karşı koruma sağlar. Yeşil çay hücreleri yeniler, kanser oluşumlarına engel olur.
YEŞİL ÇAY ZAYIFLATIR MI?
Antioksidan oranı olan yeşil çay metabolizmayı hızlı çalıştırır ve sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. Yağ yakıcı özelliği de bulunan yeşil çay bu bileşenleri ile zayıflamaya yardımcı olur. Bir fincanda bulunan kalori oranı sadece 2 kalori olduğu için diyet dönemlerinde de günde iki fincan tüketilmesinde sakınca görülmez.
YEŞİL ÇAY NE ZAMAN İÇİLİR?
Genel olarak sabah erken saatlerde tüketilse de bu önerilen bir kullanım değildir. En ideal tüketim önerisi yemek yedikten birkaç saat sonra ya da öğün aralarıdır.