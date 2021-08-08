Zencefil nasıl tüketilir? Kuru kök zencefil nasıl kullanılır?

Zencefilin ana vatanı Çin'dir. Sonraları güneydoğu Asya ve Batı Afrika'da yetiştirilerek günümüzde tüm dünyada popüler bir bitki konumundadır. Kuru ve taze şekli ile karşımıza çıkan zencefil yemeklerde baharat, yatıştırıcı bir çay, soğuk algınlığına iyi gelen etkili kür ya da detoks suları ile çeşitli faydalar sağlanıyor. Metabolizmayı hızlandırarak fazla kilo problemi yaşayanların zayıflamasına katkıda bulunuyor. Ayrıca soğuk kış aylarında özellikle sık hastalanan çocukların soğuk algınlığı gibi sorunları ile başa çıkarmada ve daha güçlü bir bağışıklık kazanmalarında önemli rol oynuyor. Çocuklardan yetişkinlere herkesin fayda sağlayabileceği zencefil gün içinde uykulu, yorgun kişilere ve çok üşüme sorunu olanları da bu sıkıntıların kurtarıyor. Ancak, günde 2 gram kadar kullanımı önerilmektedir. Peki, zencefil nasıl tüketilir? Soğuk algınlığı için zencefil nasıl kullanılır? Taze zencefil çayı nasıl yapılır? Yaş zencefil nasıl yenir? İşte tüm sorularınızın yanıtları…

ZENCEFİL NASIL TÜKETİLİR?

Hazımsızlık ve mide şişkinliğine iyi gelen zencefili tek başına tüketebileceğiniz gibi, kahvenize ilave edebilir, yemeklerde kullanabilir ve çayını hazırlayabilirsiniz. İşte zencefil nasıl tüketilir konusuna ilişkin detaylar şöyle;

Zencefil rahatlatıcı ve sıcak etkisi ile mideyi sakinleştirmede etkilidir. Sabahları tüketeceğiniz bir fincan zencefil çayı; mide bulantısına, hamilelik nedeniyle oluşan sabah rahatsızlığı gibi pek çok soruna fayda sağlayacaktır. Taze zencefil çayını hazırlamak istediğinizde öncelikle zencefilin kabuklarını soyun ve kaynar suyun içine dilimlediğiniz zencefilleri atarak 10 dakika demlemeye bırakın. Tatlandırıcı olarak bal ilavesi yapabilirsiniz.

Kahve severlerin kahvesine ekleyerek tüketebileceği zencefil, antioksidan özelliği ve serbest radikallerle mücadelede güçlü etkiye sahiptir. Kahvenize 1 çay kaşığı zencefil tozu ilave ettiğinizde yalnızca lezzetini arttırmak değil aynı zamanda sindirim problemlerinizi ortadan kaldırabilirsiniz.

Sabahları güne zencefille başlamak ve bağırsak hareketlerini canlandırmak isteyenler tercihini zencefilli sudan yana kullanarak gün içinde rahatlama sağlayabilirler. Bunun için bir bardak sıcak ya da soğuk suya taze zencefili rendeleyebilirsiniz.

Zencefil suyunu saf hali ile tüketmek hoşunuza gitmiyorsa spor sonrası smothie içeceğinize ekleyebilirsiniz.

Zencefili tek başına kullanmak istemeyenler için diğer bir yöntem ise çeşitli baharatlarla bir arada köri yöntemi ile kullanmaktır.

Toz ya da taze zencefili özellikle balık, tavuk gibi et yemeklerine rendeleyebilirsiniz. Ayrıca kek, kurabiye gibi hamur işlerine ekleyerek şekerin baskın tadını hafifletebilir, renk ve lezzet verebilirsiniz.

KURU KÖK ZENCEFİL NASIL KULLANILIR?

Bir adet kuru kök zencefil ile hazırlanan ev yapımı gazozu hiç duydunuz mu o halde gelin kuru zencefille gazoz nasıl hazırlanır hep birlikte göz atalım…

ZENCEFİLLİ GAZOZ YAPILIŞI

Bir adet zencefili yıkayın ve kabukları ile birlikte rendeleyin. 2 adet limonun kabuklarını soyun ve 1015 dakika havanda ezin. Ardından ½ şeker rendelenmiş zencefil ve 1 su bardağı ılık suyu kavanozda karıştırın. 2 limon ve 2 portakal suyunu zencefilli tarife ekleyin, karıştırın. Tel süzgeçten geçirdikten sonra cam sürahiye alın ve birkaç limon dilimi ve nane yaprağı ilave edin. Buzdolabında dinlenmesini sağlayın, servis edeceğiniz zaman soda ile karıştırın. ayrıca soda yerine votka ilave edebilir ve buz ekleyerek yemek öncesi aperatif hazırlayabilirsiniz.

Zencefilin faydaları nelerdir?