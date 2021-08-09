Anne karnındaki bebek hareketleri ne zaman hissedilir? Hamilelikte bebek hareketleri ne zaman başlıyor?

Anne adayları gebe olduklarını öğrenmelerinin ardından yavrularının hareketlerini hissedecekleri o büyülü anı beklemeye başlar. Hatta bazı kişiler buna öyle odaklanır ki bazı zamanlarda karındaki gaz hareketlerinin bebekle ilgisi olduğunu sanabilirler. Uzmanlara göre hamilelikte bebeğin hareketleri ancak 16 haftadan sonra hissedilebilmektedir. Peki, bebeğin oynamasını anne ne zaman hisseder? Uzmanlara göre bebeğin hareketleri ne zaman hissedilir? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

BEBEK KAÇ HAFTALIKKEN HAREKET EDER?

Hamileliğinizdeki en heyecan verici anlardan biri, bebeğinizin ilk küçük oluklarını hissettiğiniz zamandır. Bu küçük hareketler, bebeğinizin gelişmekte olduğunu garanti eder ve içinizdeki küçük yaşama daha yakın hissetmenize yardımcı olur.

Bebek hareketleri ne zaman hissedilir?

Bebeğinizin hamileliğinizin 16-25. haftaları arasında "hızlanma" olarak adlandırılan ilk hareketlerini hissetmelisiniz. Bu ilk hamileliğinizse, bebeğinizin 25 haftaya kadar hareket ettiğini hissedemeyebilirsiniz. İkinci hamileliğe göre, bazı kadınlar 13 hafta gibi kısa bir sürede hareketleri hissetmeye başlar. Sessiz bir pozisyonda otururken veya uzanırken bebeğin hareket ettiğini hissetme olasılığınız daha yüksektir.

Bebeğin tekmesi nasıl bir duygu?

Hamile kadınlar, bebeklerinin hareketlerini kelebekler, sinir seğirmeleri veya yuvarlanan bir hareket olarak tanımlar. İlk başta, bebeğinizin hareket edip etmediğini söylemek zor olabilir. İkinci ve üçüncü kez anneler, ilk bebek hareketlerini gaz, açlık ve diğer iç hareketlerden ayırt etme konusunda daha beceriklidir.

Bebeğimin hareket ettiğini ne sıklıkla hissetmeliyim?

Hamileliğinizin başlarında, arada sırada birkaç çırpınan hissedebilirsiniz. Ancak bebeğiniz büyüdükçe - genellikle ikinci üç aylık dönemin sonunda - vuruşlar daha güçlü ve daha sık büyümelidir. Araştırmalar, üçüncü trimesterde bebeğin saatte yaklaşık 30 kez hareket ettiğini göstermektedir.

Bebekler uyanıklık ve uyku arasında geçiş yaptıkları için günün belirli saatlerinde daha fazla hareket etme eğilimindedir. Genellikle en çok 21:00 arasında aktiftirler. ve sabah 1, tam uyumaya çalışırken. Etkinlikteki bu artış, değişen kan şekeri seviyelerinizden kaynaklanmaktadır. Bebekler ayrıca seslere veya dokunmalara cevap verebilir ve hatta yatakta çok yakın oturursanız eşinizi arkaya atabilir.

Anne karnındaki bebek hareketi ne zaman başlar?

Bebeğiniz gerçekten hissedebilmeniz için ters çevirir ve yüzer. Aslında, sağlık uzmanınız yaklaşık sekiz haftalık gebelikte, bebek uzanmaları veya kol kıpırdatmaları gibi kendiliğinden fetal hareketleri tespit edebilir. Bu, bebeğinizin merkezi sinir sisteminin olması gerektiği gibi geliştiğinin bir işaretidir. Ancak, bu noktada hala bir şey hissetmeniz için çok küçük (yaklaşık bir inç uzunluğunda).

4 aylık bebek anne karnında hareket eder mi?

18 ila 22 hafta arasında hamilelik sırasında olabilir. "Ama bu zor ve hızlı bir kural değil," diyor Bartos. "Aslında ilk bebeğimin 16 haftada hareket ettiğini hissettim - gaz kabarcıkları gibi hissettim." Bebeğiniz ne kadar büyük ve uterusunuzun konumu da bu ilk hareketleri hissettiğinizde rol oynuyor. Bartos, "Rahim göbek düğmenizle aynı seviyede olduğunda ve bebek yeterince büyük olduğunda, genellikle yaklaşık bir kilo ağırlığındayken hareket hissedeceksiniz" diye açıklıyor. Bununla birlikte, zaten bir bebek doğurmuş olan anneler genellikle 12 haftalık işaretten daha erken olsa bile hareketleri daha erken hisseder. "Bu anneler sadece duyumun halihazırda nasıl hissettiğini bilmekle kalmıyor, aynı zamanda ikinci kez annelerin karın duvarı erken rahatlıyor ve daha erken hareket etmesini sağlıyor."

Bebeğin anne karnında çok hareketli olması normal mi?

Bebeğinizin 22. haftaya kadar hareket ettiğini hissetmiyorsanız, ebe veya doktorunuza bildirin. "Bebeğinizin hareket ettiğini henüz hissetmemiş olmanızın birçok nedeni olabilir. Örneğin, biraz fazla kilolu kadınlar hareketleri pek hissetmiyor "diyor Bartos. "Plasentanızın konumu hisleri boğuyor olabilir. Veya nadiren, hareketi geciktiren genetik bir sorun gibi daha ciddi bir şey olabilir. "