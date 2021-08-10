Greyfurtun faydaları nelerdir? Greyfurt nasıl yenir, hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

Greyfurtun hazmı kolaylaştıran ve kabızlık sorunlarını önleyen bir özelliği varır. 'Greyfurt yiyerek zayıflama' yöntemleri son günlerde oldukça popülerdir. Bu da akıllara 'greyfurt kilo verdirir mi sorularını getirmektedir. Dengeli ve sağlıklı beslenme yöntemlerinde greyfurtu ara öğünlerinize eklemeniz tavsiye edilmektedir. En yaygın olarak Çin ve Amerika'da yetiştirilmektedir. Ülkemizde ise yaklaşık 10 yıldır severek tüketilir ve üretimi yapılır. İşte greyfurt hakkında tüm merak edilenler…

Greyfurtun kalorisi ve besin değeri

100 gram greyfurt yaklaşık 43 kaloridir.

Greyfurt lif zengini bir meyvedir.

Greyfurt protein içerir ve folatlar açısından zengindir.

Greyfurt içeriğinde niasin, pantotenik asit, tiamin, piridoksin ve riboflavin içermektedir.

Demir, manganez, magnezyum, fosfor, selenyum ve çinko gibi mineraller içerir.

Greyfurt bünyesinde A, C, E ve K vitaminlerini bolca barındırmaktadır. Likopen açısından zengin olan greyfurt aynı zamanda beta karoten deposudur.

Greyfurtun faydaları nelerdir?

Böbrek taşını önler: Böbrek taşı sorunları yaşayanlara uzmanlar tarafından greyfurt suyu tüketmeleri tavsiye edilmektedir. İçerisindeki yüksek C vitamini sayesinde idrarın pH değerlerini ve sitrik asit salgılarını düzenler ve idrar torbasındaki taş oluşumlarını önler.

Kalp sağlığını korur: Greyfurt zengin besin değerleri sayesinde kandaki lipit değerlerini azaltır. Kolesterol ve trigliserit sorunları yaşayanların tüketilmesi tavsiye edilir. Ayrıca içeriğindeki potasyum kan akışını düzenler ve kan basıncını düşürücü bir etki sağlar.

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Zayıflatıcı etkisi vardır: Greyfurt çok sulu bir meyve olduğu için kilo vermeyi kolaylaştırıcı bir etkisi vardır. Meyveler arasında az kalorili olması ve içerisindeki yüksek lif sayesinde tok tutar ve yağ yakımını hızlandırır. 'Greyfurt yemekten önce mi sonra mı' tüketilmesinin daha doğru olacağı merak edilir. Greyfurt insülin direncini düşürdüğü için yemeklerden önce tüketildiğinde iştahınızı dengeler.

Astımı önler: Astım hastalarının nefes alma güçlüklerini ve astım ataklarının şiddetini azaltmayı sağlayıcı bir etkisi vardır. İçerisindeki mineraller ve vitaminler ile astım hastalığına iyi gelmektedir.

Kansere karşı koruyucudur: Greyfurt kanserojen maddelere savaşır ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Ayrıca kolon kanserine karşı yakalanma riskini de en aza indirgemektedir. İçerisindeki pektin maddesi sindirim sistemini düzenler ve bağırsaklardaki kanser hücreleri ile savaşır. Ayrıca içerisindeki likopen, prostat kanserine karşı da koruyucudur. Risk taşıyan kişilerin mevsiminde her gün greyfurt tüketmesi tavsiye edilmektedir

Cildi güzelleştirir: greyfurt vücudu yalnızca içten beslemekle kalmaz. Greyfurtun cilde faydaları da saymakla bitmiyor. İçerisindeki C vitamini ile cilt dokusunu iyileştirir ve güneşe bağlı oluşan cilt lekelerini gidermeye yardımcı olur. Cilt sağlığı için tavsiye edilen A vitamini açısından da zengin olan greyfurt cildi yaşlanmaya karşı korur ve daha parlak cilde sahip olmanızı sağlar.

İnsülin seviyenizi düzenler: Greyfurt ile en merak edilen sorulardan biri de greyfurt şekere iyi gelir mi? sorusudur. Greyfurtun yaklaşık %90'ı sudur ve az kalorili olmasından dolayı insülin seviyesini olumlu şekilde etkiler. Vücutta biriken yağ seviyesi ile doğrudan ilişkisi olan insülin direncini greyfurt tüketerek düzenlemeniz mümkündür.

Hamilelik üzerindeki faydaları: Anne adayları için oldukça sağlıklı bir besin olan greyfurt içeriğindeki potasyum ile bebeğin gelişimine yardımcı olur. Hamilelikte greyfurt yenir mi? diye merak eden anne adaylarının kullandıkları bir ilaç varsa bu konuyu doktorlarına danışmaları tavsiye edilir.

Greyfurtun zararları nelerdir?

Greyfurt sağlık için pek çok yararlı vitamin ve mineral içermektedir ancak her besinde olduğu gibi fazla tüketildiğinde bir takım zararları da vardır.

Kronik hastalıklarınızdan dolayı ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışmadan greyfurt tüketmemeniz tavsiye edilmektedir. Greyfurt içerisindeki maddeler ile kullandığınız ilacın bağırsaktaki emilimine etki eder. Böylelikle kullandığınız ilacın yan etkilerini görmenizi önleyerek ilaç zehirlenmelerine yol açabilir.

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