Uzmanı uyardı: Afetler insanların güven duygusunu sarsıyor

SİGARA İÇİLEN ORTAMDA KENDİSİNİ TETİKTE HİSSEDER

Yangından etkilenen bir kişinin sigara içilen ortamlarda kendisini tetikte hissedebileceğini vurgulayan Özer, "Kışın doğalgazı açmaktan, sobayı yakmaktan korkabilir. 'Yangına engel olabilirdim, şöyle yaptım ama yeterli gelmedi' gibi düşüncelerle suçluluk duygusu yaşayabilir. Genel olarak tedirgin olma, tetikte olma, geleceğe yönelik kaygılar görülebilir. İleride aile kuramama, yine bir felaket olur da ailemi kaybederim şeklinde kaygılar yaşayabilir" ifadelerini kullandı.

AFETE TANIK OLAN ÇOCUK DUYGULARINI RESİMLE İFADE EDEBİLİR

Afete tanık olan çocuklarda da sıklıkla yakınının veya kendisinin başına bir felaket gelebileceği korkusunun görülebileceğini işaret eden Uzm. Klinik Psikolog Özer, şunları söyledi:

"Çocuklar da teknolojiyi en az büyükler kadar yakından kullanıyor. Onların da yangına maruz kalmasalar dahi haberleri takip ettiklerini düşünürsek, onlar da yangınların travmatik etkileri olacaktır. Çocuğun ne kadar düzeyde etkilendiğini anlamak için resim çizmesini istemek, oyun oynamak yol gösterici olacaktır. Çocuk böylelikle duygularını kâğıda ya da oyuna yansıtmış olacak. Önemli olan içinde soru işaretleriyle onu yalnız bırakmayıp oyunla aktardığı duyguları açığa çıkarmaktır. Böylelikle sizinle aktarımda bulunmuş ve kendini de güvenli alanında hissetmiş olacaktır."

ÇOCUKLARLA KONUŞURKEN CEHENNEM VE FELAKET DEMEYİN

Çocukların yanında doğal afet haberleri izlerken dikkatli olunması gerektiğini de dikkat çeken Uzm. Klinik Psikolog Özer, şu önerilerde bulundu:

"Yangından dolayı öfkemizi veya endişemizi ifade ederken kullandığımız kelimeleri de çok dikkatli seçmemiz gerekiyor. 'Her yer yandı, bu bir felaket' dediğimizde, çocukların hayal dünyasında nasıl bir etki yaratacağınızı bir düşünün. Zihinlerinde canlandırdıkları şey, gerçek bir yok oluş, kayboluş ve somutlaştıramadığı bir bilinmezlik haline gelebilir. Özellikle 11 yaş altı çocuklarda soyut işlemler dönemi henüz gelişmediğinden cehennem, felaket gibi kelimeleri kafalarında canlandıramayabilirler. Afetle ilgili soru soran çocuklara 'Bir şey yok bu haberde, önemli değil' demek de doğru değildir. Doğru olan 'Orman yanıyor ama yanan ormanlar itfaiye tarafından söndürülecek. Hayvanları arama kurtarma ekibi kurtarmış, bak gördün mü' gibi sade ve onun anlayacağı olumlu cümlelerle açıklanmalıdır."