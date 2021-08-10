Yangında ilk müdahalede neler yapılmalı? Zehirlenen kişiyi kapalı alana almayın

Akdeniz
ve Ege
başta olmak üzere ülkemizin farklı noktalarında ardı ardına çıkan orman yangınları, hepimizi büyük üzüntüye boğdu. Tarım ve Orman Bakanlığı
koordinasyonunda ilgili bakanlıklar, resmi kurumlar, sivil savunma ekipleri, özel şirketler ve vatandaşların el birliğiyle yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ederken, uzmanlar bölgede yaşanabilecek solunum zehirlenmesi ve yanık vakalarında ilk yardımın önemine dikkat çekiyor. Altınbaş Üniversitesi
İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Karagöl
, solunum zehirlenmesi ve yanık vakalarında yapılacak acil müdahaleleri anlattı.
Dumanın içindeki büyük zerrecikler akciğerin derinliklerine ulaşamasa da burun ve boğazı tahriş edebilir. Ancak daha ince olan zerrecikler ve gazlar, akciğerlere çekilebilecek kadar küçüktür ve sağlığa son derece olumsuz etkileri olabilir.
Sıradan kâğıt maskeler, mendiller veya büyük mendiller, orman yangını dumanındaki ince zerrecikleri filtrelemez ve akciğerleri korumada kullanışlı olmaz.
Yangın durumunda maske veya ıslak bir bezle ağzınızı ve burnunuzu kapatın. Ortamdan mümkün olduğunca hızlı şekilde uzaklaşın.
Dumana maruz kalmış kişiyi kapalı alana almayın, temiz havaya çıkarın veya pencere, kapı vs. açarak ortama temiz hava girmesini sağlayın.
YOĞURT SÜRMEYİN
Solunum yolu zehirlenmeleri ciddi boyutta olabileceği için belirtiler görülmeye başladığı anda sağlık kuruluşlarından yardım talep edilmelidir.
Küçük yanıklarda; yanık bölgesini basınçsız akan soğuk suyun altına tutmak suretiyle ağrıyı azaltın. Böylece yanan yerin su toplamasını da önleyebilirsiniz. Yanık su toplarsa, su toplayan yeri patlatmayın. Burası, yeni deri oluşurken yanan bölgeyi koruyarak iyileşmesini kolaylaştırır. Yanığın üstüne krem, diş macunu ya da yoğurt gibi şeyler sürmeyin. Deride kızarıklığa yol açan 2-3 santimetrelik küçük ve yüzeysel bir yanık önemli değildir, evde tedavi edilebilir. Bundan daha büyük bir yanık ise yanık yeri mikrop kaparak enfeksiyona yol açabileceği için tehlikeli olabilir.
DERİYİ OVALAMAYIN
Büyük yanıklarda, doğru şekilde yapılan ilk müdahale hayati önem taşır. Giysilerin, yakıcı maddelerle temasın olduğu bölümlerini kişinin diğer yerlerine değdirmeden makasla keserek üzerinden çıkarın. Yanan deriye yapışmış giysileri çıkarmaya çalışmayın. Yanık sahasını soğuk suyla serinletin. Derisini kesinlikle ovalamayın. Yanığa eğer kimyasal maddeler yol açtıysa deriyi bol soğuk su ile iyice yıkayın. Öte yandan eğer yanık bölgesine yapışan bir kumaş varsa buna müdahale edilmemeli.
Kişi elbiseleriyle yanıyorsa hemen yere yatırın. Yanan yerlere elinizle dokunmayın, kendi giysilerinizi değdirmeyin. Su dökerek, üzerine kilim, battaniye ya da kalın perde kapatarak alevleri söndürmeye çalışın. Bunu yaparken yanan kişinin başını örtmemeye olabildiğince dikkat edin. Alevleri naylon gibi yanıcı maddelerle örterek söndürmeye çalışmayın. Yanan kişiyi dışarı çıkarmaya kalkmayın, çünkü hava alevleri güçlendirir.