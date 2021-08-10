Yangında ilk müdahalede neler yapılmalı? Zehirlenen kişiyi kapalı alana almayın

Giriş Tarihi: 10.8.2021

Sıradan kâğıt maskeler ve mendiller, yangın dumanındaki ince zerrecikleri filtrelemez ve akciğerleri korumaz. Dumana maruz kalmış kişiyi asla kapalı bir alana almayın, hemen açık havaya çıkarın veya pencere, kapı açarak ortama temiz hava girmesini sağlayın