Adet sancısına hızlı ve kesin çözüm! Regl ağrısı ve sancısına iyi gelen şeyler, çaylar, bitkiler, egzersizler, evde doğal yöntemler

Adet sancısı olarak nitelendirdiğimiz, adet kanamasından önce başlayan ve ilk 1 ila 3 günü kapsayan zamanda meydana gelen ağrılardır. Bu süreçte ağrılar şiddetli olabilir ve kramplar oluşabilir. Adet sancısı genel olarak kanama başladıktan sonra yavaşça hafifleyerek kaybolur. Kadınlar için önemli olan adetten önceki süreç diyebiliriz. Bu süreçte yapabileceğiniz birçok yöntem vardır. Hem evinizde hem de iş yerinizde pratik yöntemlerle ağrılarınızı adet sancısına iyi gelen şeyler, çaylar, bitkiler ve egzersizler ile hafifletebilirsiniz. İşte adet sancısına iyi gelen kesin çözüm önerileri…

ADET SANCISINA KESİN ÇÖZÜM

Adet ya da regl ağrısı için kesin çözüm yöntemi ilaçlardır. Bunlardan biri adet sancısına iyi gelen ağrı kesiciler. Diğeri de doğum kontrol ilaçlarıdır. Doktorlar doğum kontrol ilaçlarını önermemektedir. Ağrı kesiciler içerek ağrınızı hafifletebilirsiniz. Fakat ağrı kesici tamamen ağrıyı geçirmez. Belirli süreye ağrıyı dindirir ve etkisi geçince ağrı tekrar başlayabilir.

Eğer adet sancısına kesin çözüm önerisi olarak bitkisel yöntemler arıyorsanız bunları denemenizde fayda var.

Kadınlarda Adet ağrısına ve sancısına ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte Regl (adet) ağrısına iyi gelen şeyler, evde çözüm yöntemleri

ADET SANCISINA İYİ GELEN ŞEYLER

Bitkisel ve doğal yöntemlerle adet sancısından kurtulmak mümkün. Doğanın bize vermiş olduğu mucizevi bitkiler adet sancısına da iyi geliyor. Adetliyken işe gitmek ve çalışmak durumunda olunduğu için pratik yöntemler daha çok kullanılıyor. Bir de adet her ay olan bir olay olduğu için artık ağrının nasıl geçeceğine dair kişi daha çok tecrübe kazanmış oluyor.

O bitkilerden bahsetmek gerekirse şu önerilerde bulunabiliriz:

Adet sancısına iyi gelen bitkiler

Maydanoz: Adet söktürücüdür.

Zencefil: Karın bölgesinde rahatlama sağlar.

Fesleğen: Ağrıları hafifletir.

Tarçın: Adet kramplarına iyi gelir.

Şeker kamışı pekmezi: Rahim kaslarının baskılamasını azaltır.

Zerdeçal: Ağrı kesici olarak bilinir.

Muz: Vücuda direnç verir.

Yeşil sebzeler: Adeti söktürmede yardım eder.

Fındık, fıstık, ceviz: Direnç verir. Daha zinde olmanızı sağlar.

Adet sancısına iyi gelen çaylar

Papatya çayı

Rezene çayı

Ada çayı

Nane çayı

Kekik çayı

Ihlamur limon

Hayıt çayı

Adet sancısına iyi gelen egzersizler

Karın bölgesine masaj: El hareketleriyle karın bölgesini ovalayın.

15-20 dakika yürüyüş: Temiz havada hafif tempolu yürüyüş yapın.

Derin nefes alıp verme: Aralıklarla düzenli nefes egzersizi yapın.

Yatar pozisyonda bacakları yukarı ve aşağı yönde hareket ettirme

Bele ve sırta masaj: Yüz üstü uzanarak masaj yaptırabilirsiniz.

Sıcak su torbası ile karın bölgesine masajlar: Sıcak su ağrıları hafifletmeye yarayan yöntemdir. Ağrı olan bölgenin üzerine sıcak su torbasını koyarak o bölgede ağrıyı dindirebilirsiniz.

ADET SANCISINA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu adet sancısına iyi gelen kür önerisinde bulundu. Adet sancısı çekenler bu kürü deneyebilirler.

Öncelikle bir bardak su hazırlayın. Suyu kaynatacağız. 3 grama yakın civanperçemi suyun içine atacağız. 5 dakika demlemeye bırakalım. Bardağın ağzı kapalı olsun. Bu kürü adet olmadan önceki günler içmelisiniz. Her akşam bir bardak için.

REGL AĞRISI NEDEN OLUR?

Regl ağrısı, sancısı oluşumunda her ay döngüsel olarak düzenli meydana gelen etkenler vardır. Bunun en önemli sebebi kadında bebek oluşumu için her ay vücudun kendini yenilemesidir. Rahim bebek oluşumu için harekete geçer. Kadında döllenme olayını bekler. Eğer döllenme gerçekleşmezse kasılarak rahim içini saran ince dokuyu vücut dışına atmaya çalışır. Bu süreçte meydana gelen kramplar, sancılar ve ağrılar bu yüzdendir. Genelde kanamadan sonra yani vücut dışına rahim tarafından atıldıktan sonra ağrılar giderek kaybolur. Bir kadın normal şartlar altında 1 ila 5 gün içerisinde adet sürecini yaşar.

ŞİDDETLİ ADET SANCISI NEDEN OLUR, NASIL GEÇER?

Şiddetli adet sancıları erken ergenliğe girenlerde görüldüğü gibi 30-45 yaş aralığındaki kadınlarda da görülebilmektedir. Şiddetli ağrıların altında yatan bir takım etkenler olabilir. Tıp dilinde bu etkenler ikincil sekonder olarak adlandırılmıştır. Bunlar arasında tümör, üst üreme enfeksiyonları gibi ciddi sorunlar vardır. Bunlar yüzünden şiddetli adet sancıları geçiriyor olabilirsiniz. Bunların teşhisi için uzman hekim tarafından bir takım tetkikler uygulanmaktadır.