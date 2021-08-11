Aşı randevusu alma ve iptal etme sayfası: Sinovac & Biontech 2. ve 3. doz aşı randevusu nasıl alınır?

AŞI RANDEVUSU SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı aşının stok ve soğuk zincir aşamalarından, vatandaşın öncelikli grup bilgisi ve randevusuna, hekimin aşıyı kaydetmesine ve ikinci doz randevusunu vermesine kadarki tüm süreci elektronik ortamda yürütüyor.

Öncelikle vatandaşların Covid-19 aşısı için aşı grubunda olup olmadıklarını öğrenmeleri gerekiyor. Bunun için iki yol var. Vatandaşlar, e-Nabız hesaplarına girerek "Covid-19 aşı durumunu sorgula" sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebiliyor.

İkinci yol ise, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atmak. Gelen mesajla vatandaşlar aşı grubunda olup olmadığını öğrenebiliyor. Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız'dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor.