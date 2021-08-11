Badem yağının faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Badem yağının saça ve cilde faydaları

Badem yağı eskiden günümüze taşınan geleneksel bitkisel ve doğal alternatif tıp ürünüdür. Kadınlar özellikle cilt için doğal besleyici olarak kullanırken ayrıca kaşıntı problemleri gibi cilt sorunları içinde kullanmaktadırlar. Badem yağı ayrıca ciltteki gözenekleri kapatmadan etkisini göstererek cildin yenilenmesini sağlıyor. Badem yağının bir önemli özelliği ise saçlara olan faydası. Badem yağının saça faydaları nelerdir? Detaylı inceleyelim…

TATLI BADEM YAĞI

Tatlı badem yağı ve acı badem yağı olmak üzere iki çeşit yağ olduğundan bahsetmiştik. En çok kullanılan tatlı badem yağı sabit yağ sınıfında olarak yapının içerisinde yağ asitleri mevcuttur. Bunun için cilt ve saç için en çok tatlı badem yağı tercih edilir. 20 gram tatlı badem yağında 120 kalori, 14 gram doymuş veya doymamış yağ, yüzde 30 E vitamini ve 38 mg fitosteroller bulunur.

BADEM YAĞINDA HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Badem yağı içerisinde besleyici vitaminler mevcuttur. Bunlar A,B ve E vitaminleridir. Özellikle cilt bakımında, gözaltı rahatsızlıklarında ve yaralanma durumlarında kullanılır. Bunların sebebi içerisinde bulundurduğu vitaminlerden dolayıdır.

BADEM YAĞININ FAYDALARI

Badem yağının faydaları aslında saymakla bitmek bitmez. Biz yukarıda sizlere bahsettiğimiz gibi cilde, göze, saça önemli faydaları var. Dilerseniz badem yağının faydalarına detaylı bakalım:

A,B ve E vitamini bulunduran badem cildin parlak görünmesini sağlar.

Cildi nemlendirir ve yeniler.

Cildin tahriş olmuş yerlerini onarır.

Ciltteki kaşınmayı azaltır.

Deriyi besleyici vitaminler içerir.

Göz altında oluşan morluklar ve kırışıklıkları azaltır.

Egzama ve sedef hastalığına iyi gelir.

Deride meydana gelen yanık acısını azaltır.

Doğum çatlıklarını giderir.

Makyaj tazelemek için kullanılır.

El ve ayak kremi olarak kullanılır.

BADEM YAĞI NASIL KULLANILIR?

Badem yağı en etkin şekilde cilt ve saçlar için kullanılır. Badem yağının saçlarda kullanımı yazımızın devamında anlattık. Cilt bakımı için kullanıma değinecek olursak şunları deneyebilirsiniz…

İLK YÖNTEM

Yüzünüzü güzelce yıkayın. Elinize birkaç damla badem yağı dökerek yüzünüze sürün. Parmaklarınızla hafifçe ovalayarak yüzünüze sürün. En az 40 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

İKİNCİ YÖNTEM

Bir çorba kaşığı badem yağı, yoğurt ve bal alın. Krem kıvama gelene kadar karıştırın. Bu karışımı göz ve gözaltı hariç tüm yüz bölgesine hafif masajlar eşliğinde uygulayınız. 30 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın. Yumuşak bir havlu ile kurulayın.

BADEM YAĞININ SAÇA FAYDALARI

Tatlı ve acı badem yağı türlerinden acı badem yağı saç derisinde meydana gelen enfeksiyon ya da egzama gibi durumlarda bitkisel ilaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Saç derisinde meydana gelen hastalıkların genel sebebi farklı türde kullandığımız şampuanlardır. Acı badem yağı saçta oluşan kepek, saç tellerinin güçsüzleşmesi ve yıpranmış saçlar için en etkili çözümdür. Saç derisinde oluşan kaşıntıya da iyi gelmektedir. Saç diplerini yumuşatarak rahatlık hissi verir. Ölü derinin soyulması ile oluşan kepeklenme şikâyetinde acı badem yağı tercih edilir.

BADEM YAĞI SAÇA NASIL SÜRÜLÜR?

Badem yağı saça iyi geldiğinden bahsettik. İçerisinde bulunan E ve D vitamini saçı besler ve derinin yenilenmesini sağlar. Peki, acı badem yağını saça nasıl uygulayacağız. İşte badem yağı saça nasıl uygulanır sorusunun yanıtı.

Öncelikle saçınızı hafif nemli şekilde ıslatın. Daha sonra badem yağını saçınıza masaj yaparak uygulayın. Saç diplerinizde badem yağını hissetmeniz gerek. Bunu uyguladıktan sonra 30-40 dakika beklemeniz gerek. Ardından ılık bir duş alarak yıkanabilirsiniz.

Eğer gece yatmadan önce uygulayacaksanız önce saçlarınıza badem yağını masaj yaparak uygulayın. Daha sonra bone tarzı bir kapatıcı ile saçınızı kapatın. Sabah uyandığınızda saçınızı durulayın. Unutmayın badem yağı ne kadar uzun kalırsa o kadar etkili olur.

BADEM YAĞI HAFTADA KAÇ KEZ UYGULANIR?

Badem yağı her gece yatmadan önce ya da günde bir kez olmak üzere günün herhangi bir saatinde uygulanabilir.

Balın faydaları nelerdir, ne işe yarar? Bal kaç kalori, kilo yapar mı?