Bebek beslenmesinde anne sütünün önemi

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bili Dalı Öğretim Üyesi Dr. Şenay Koçakoğlu, Doğum sonrası bebeklerin beslenmesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak beslenme süreciyle ilgili bilgi verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Koçakoğlu, bebeklerin sağlığının her şeyin önünde geldiğini belirterek, bir bebeğin her bakımdan sağlıklı olabilmesi için ilk adımın doğumundan sonraki 6 ay kendi annesi tarafından emzirilmesi ve sadece anne sütü ile beslenmesi olduğunu dile getirdi. Dr. Öğr. Üyesi Şenay Koçakoğlu bebeklerin beslenme süreci ile ilgili şu önemli bilgileri verdi;

"Anne sütü ile beslenmek tüm bebeklerin en doğal hakkıdır. 6 aydan sonra tavsiye edilen ek gıdalarla birlikte 2 yaş ve ötesine kadar emzirmenin sürdürülmesi son derece önemlidir. Günümüzde annelerin sütleri yeterli olsa bile, reklamlardan etkilenme, özenme, çevrenin yönlendirmesi gibi sebeplerle erkenden formül mamalara başladıklarını görüyoruz. Bilinmelidir ki katkısız, temiz, kaliteli, güvenilir, maddi bir külfet getirmeyen ve son derece sağlıklı bir gıda olan anne sütünün yeri hiçbir şekilde doldurulamaz.

Bu konuda annelere gerekli eğitimler verilerek onların süt yetersizliği konusunda tereddütleri giderilmelidir. Emzirmeyi doğru ve kararlı bir şekilde başlatmaları ve sürdürmeleri konusunda anne ve anne adayları desteklenmelidir."

Anne sütüyle bebeklerin hastalıklardan korunduğuna da dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Şenay Koçakoğlu, anne sütü alan bebeklerde enfeksiyon görülme sıklığı ve özellikle ishal ve zatürre gibi enfeksiyonlar nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm oranlarının düşük olduğunu ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Koçakoğlu, "Yapılan çalışmalarda anne sütü ile beslenen bebeklerin zekâ seviyeleri formül mama ve diğer yöntemlerle beslenen bebeklere oranla daha yüksek bulunmuştur. İleriki yaşamlarında hipertansiyon, şeker hastalığı gibi pek çok hastalığı beraberinde getiren aşırı kiloya bağlı sorunların, emziren anne bebeklerinde görülme sıklığı oldukça düşüktür. Sindirim sorunları, kabızlık, gaz problemleri anne sütü alan bebeklerde formül mama alan bebeklerden belirgin şekilde azdır. Emziren anne, meme ve yumurtalık kanserinden korunmuş olur. Mucizevi etkileri hala araştırılmakta olan ve her gün yeni bir üstünlüğü tespit edilen anne sütünün yerine aynı özellikte başka bir seçenek koymak mümkün değildir ancak emzirme konusunda annelerimizin yeterince bilinçli olmadığını ve emzirme oranlarının çok düşük olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.

Annelere de seslenen Dr. Öğr. Üyesi Şenay Koçakoğlu, "Sevgili anneler, doğru şekilde ve yeterli süreyle emzirdiğiniz takdirde sütünüzün ilk 6 ay tek başına yeteceği konusunda kendinize güvenmenizi, 6. aydan sonra ek gıdalarla beraber 2 yaş ve ötesine dek emzirmeyi kararlılıkla sürdürmenizi öneririz. Her emzirmeden sonra iki bardak su içmek süt yapımınızı arttıracaktır. Sütünüzün yetmediğinden, bebeğinizin kilo almadığından endişe duyduğunuz takdirde aile hekiminize, hemşirenize ve çocuk hekimlerine başvurarak destek alabilirsiniz" diyerek bebek beslenmesi konusunda uyarılarını iletti.