Dondurulmuş anne sütü ne kadar sürede tüketilmeli? Buzlukta saklanan anne sütü nasıl verilir?

Anne sütü, annelerin doğumdan itibaren ürettiği, yeni doğanlar için temel besindir. Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle, 6 aydan sonra ek gıdalarla desteklenerek en az 2 yaşa kadar anne sütü içmesini önermektedir. Yeni doğana gerekli olan demir, protein, vitamin ve yağı tek başına karşılayabilen anne sütü, bebeği enfeksiyonlara karşı da korumaktadır. Sindirimi oldukça kolay olan anne sütü, bebeklerin gelişimini desteklerken anne-bebek arasındaki sevgi bağını kuruyor. Fakat anne sütünü bozulmadan ve besin değerlerini kaybetmeden saklayabilmek için doğru yöntemleri kullanmak gerekiyor.

ANNE SÜTÜ NE KADAR SÜRE SAKLANIR?

Anne sütünün ne kadar saklanabileceği saklanma koşullarına göre değişmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın 2012 yılında yayınladığı yazıya göre anne sütünü saklama koşulları şunlardır:

Oda Sıcaklığında (19-26°C) – 3 Saat

Buzdolabında (<4°c) –="" 3="">

Dondurucuda (-18°C) – 3 Ay

BUZLUKTA SAKLANAN ANNE SÜTÜ NASIL VERİLİR?

Buzlukta ya da dondurucuda saklanan anne sütünün sıcaklığını arttırmak veya çözdürmek için yapmanız gereken oldukça basittir. Dondurucuda saklanan anne sütünü bir gece önceden buzdolabına koyun. Ertesi gün bir kâsenin içine sıcak veya ılık su ile doldurun ve anne sütünün içinde olduğu poşeti ya da şişeyi kâsenin içine oturtun.

Anne sütünü ısıtmak veya çözdürmek için sütü kesinlikle ateşin üstüne koymayın. Kaynatmak, anne sütünün içindeki besin değerlerine zarar verecektir.

Anne sütünü ısıtmak için mikrodalga da kullanmamalısınız.

Anne sütünü çözdürürken yüzeyde kaymak ve süt katmanı oluşabilir. Hafifçe karıştırarak sıcaklığın yayılmasını ve kaymağın dağılmasını sağlayabilirsiniz. Sütü çalkalamayın.

Son olarak anne sütünün sıcaklığını kontrol ediniz. Süt oda sıcaklığında olmalı, bilek içine damlatıldığında bile yakmamalıdır. Bu sıcaklık bebek için uygundur.

DONDURULMUŞ ANNE SÜTÜ NE KADAR SÜREDE TÜKETİLMELİ?

Dondurulmuş anne sütü buzdolabında saklandığında 24 saat içerisinde, oda sıcaklığında saklandığında 4-8 saat içerisinde tüketilebilir. Anne sütü tekrar dondurulmamalıdır.

DONDURULMUŞ ANNE SÜTÜNÜN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Süt çözüldükten sonra sabunumsu yahut metalik bir koku alabilirsiniz. Bu sütün bozulduğu anlamına gelmemektedir. Sütün bozulup bozulmadığını anlamak için küçük bir miktarı alıp kaynatarak kesilip kesilmediğine bakabilirsiniz.

ISITILAN ANNE SÜTÜ NE KADAR DAYANIR?

Ilık su içerisinde çözdürülüp ısıtılan süt 30 dakika ila 1 saat içerisinde kullanılmalıdır.