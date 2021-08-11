Keten tohumu ne kadar tüketilmeli? Çiğ keten tohumu öğütülmeden yenir mi?

Keten, Ketengiller familyasının bir türüdür. Ilıman iklimleri seven keten, Haziran ve Ağustos ayları arasında mavimsi ve sarı çiçekler açar. Genellikle tohumu ve lifi için yetiştirilen bu bitki 15 ila 60 cm boylarına erişebilir. Tohumları ufak, altın veya kahverengidir. Alfa-linolik asit ve Omega-3 bakımından zengin olan keten tohumu aynı zamanda B6 ve C vitamini kaynağıdır. Mineral olarak ise magnezyum ve manganez içerir. Tohumları %40-45 yağ içermesine rağmen kolesterolü sıfırdır. Sinir sağlığını korur, kemiklerin gelişmesini sağlar, kötü kolesterolü düşürür. İçerdiği lif sayesinde uzun süre tokluk hissi yaşatması diyet listelerine eklenmesini sağlamıştır. Bunların yanında kabızlık gibi sindirim sorunlarına iyi gelerek bağırsakları çalıştırır, sivilcelerin azalmasına yardımcı olur. İçerdiği Omega-3 yağ asitleri sayesinde kanserli hücrelerin büyümesini önlediği düşünülmektedir. Bir araştırma sonucu düzenli keten tohumu tüketen kadınların meme kanserine yakalanma ihtimali daha azdır.

KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Keten tohumu birçok farklı şekilde tüketilebilir. Keten tohumunu filizlendirip ya da öğütüp tozunu kullanmanız mümkündür. Keten tohumunu ekleyebileceğiniz tarifler oldukça fazladır. Tane ya da toz olarak çorba yapımında, kek, kurabiye ve ekmek gibi hamur işi tariflerinde kullanabilirsiniz. Salatalarınız ve smoothie'lerinize ekleyebileceğiniz keten tohumunu çay olarak tüketebilir ya da en basit yöntemiyle yoğurtla yiyebilirsiniz ya da 1 bardak su ile yutabilirsiniz. Öğütülmüş keten tohumunu yemeklerde yumurta yerine kullanmak da mümkündür.

Keten tohumu çayı yapımı ise oldukça basittir. 1 bardak kaynar su içine atacağınız 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumunu 7-8 dakika demlendirin. Damak zevkinize göre tarçın ya da limonla lezzetlendirebilirsiniz.

KETEN TOHUMU YOĞURTLA NASIL HAZIRLANIR?

1 kâse yoğurda 1 tatlı kaşığı keten tohumu koyup karıştırın. Keten tohumunu öğütülmüş ya da direkt tohum olarak kullanabilirsiniz. Bu tarifle hem yoğurdun hem keten tohumunun faydalarını göreceksiniz. İçerisine isteğe bağlı olarak meyve de ekleyebilirsiniz. Bu karışımı yemeklerden 1-2 saat önce tüketmenin daha sağlıklı olduğu söylenmektedir. Günde 2 kere yiyebileceğiniz bu karışım zayıflamaya yardımcı olurken keten tohumunun lifleri de bağırsak sağlığını korur.

Keten tohumunu kendiniz öğütüp kullanırken dikkat etmeniz gereken bir nokta da 24 saat içerisinde tüketmektir. Bu süre aşıldığında keten tohumu çeşitli toksinler üretebilir.

KETEN TOHUMU NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Keten tohumunu günde 2 tatlı kaşığı olarak tüketebilirsiniz. Günlük tüketim miktarı 40 gramı aşmamalıdır. Keten tohumunun aşırı miktarda kullanılması zararlı olabilir. Yağ birikimi, şişkinlik, gaz ve mide rahatsızlığı yapabilmektedir. Keten tohumu tüketirken bol bol su içmeyi ihmal etmemelisiniz.

KETEN TOHUMU ZAYIFLATIR MI?

Keten tohumu, düzenli kullanımda metabolizmayı hızlandırır, iştahı azaltır ve tokluk hissini arttırır. Yağ yakıcı özelliği de bulunan keten tohumuyla haftada 1 kilo vermek mümkündür.

Yine de keten tohumu sade olarak öğün yerine tüketilemez. Diyet programlarına ek olarak tüketilip kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

ÇİĞ KETEN TOHUMU ÖĞÜTÜLMEDEN YENİR Mİ?

Beslenme uzmanları keten tohumunun öğütülmüş halini sindirimi daha kolay olduğu için önermektedir. Öğütülmemiş keten tohumları bağırsaklara da öğütülmemiş olarak gideceği için vücut tüm besin değerlerinden faydalanamaz. Öğütülmüş keten tohumu aktarlarda kolayca bulunabilir ya da tane hali kahve öğütücüsünde kolayca öğütülebilir. Fakat bu, keten tohumu öğütülmeden yenemez demek değildir. Keten tohumunu tane olarak da kulanabilirsiniz.