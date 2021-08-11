Mısır püskülü çayı faydaları nelerdir? Mısır püskülü çayı nasıl yapılır?

Mısır bitkisinin anavatanı Amerika Kıtası'dır. Önce Avrupa'ya oradan Afrika'ya gelen mısır, Kuzey Afrika üzerinden de Anadolu topraklarına ulaşmıştır. Dünya'nın hemen hemen her yerinde yetişebilen mısır Türkiye'de en çok Akdeniz Bölgesi'nde ardından Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgelerinde yetişmektedir. Pek çok farklı şekilde tüketilebilen mısırın püskülleri de çay olarak tüketilmektedir. Birçok faydası olan mısır püskülü çayı özellikle idrar söktürücü özelliğiyle kullanılan bir çaydır.

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI FAYDALARI

Mısır püskülü çayı C vitamini bakımdan zengindir. Bundan dolayı kalp rahatsızlıkları ve zararlı serbest radikallerin ilerleyişini önler. Kan dolaşımını sağlayarak organların zarar görmesini engeller. Mısır püskülü çayı yüksek tansiyon hastaları için kullanılması önerilen bir çaydır. İnsülin seviyesini arttırarak kan şekeri seviyesini azaltır. Mısır püskülü çayı gut hastalığına da şifa olmaktadır. Böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde de kullanılan mısır püskülü çayı idrar yolu enfeksiyonu, iltihaplar, böbrek taşı gibi hastalıklara da iyi gelir. Mısır püskülü çayı sindirimi kolaylaştırır. İçinde bulunan K vitamini sayesinde kanamayı kontrol eder. İyi bir idrar sökücü olan mısır püskülü çayı vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar. Mısır püskülü ayrıca cilt problemleri, döküntü, çıban gibi rahatsızlıkları da tedavi eder.

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Mısır püskülü çayı kaynamış suyun içerisine küçük küçük doğranmış mısır püskülleri eklenir. Püsküller suyun içerisine eklendikten sonra 15-20 dakika kadar demlendirilir. Ardından süzülerek içilir.

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Mısır püskülü çayı idrar söktürücü ve ödem attırıcı bir çaydır. Boşaltım sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

İltihap ve enfeksiyonları temizleyerek vücudun sağlıklı şekilde işlemişini sağlar.

Vücudun su tutmasını önleyen mısır püskülü çayı vücuttan yağ atımını da sağlar.

İçerdiği vitamin ve mineral sayesinde kişiye zindelik hissi verir.

Adet söktürücü özelliğe sahiptir.

Kronik yorgunluğa iyi gelir.

Saç bakımı ve akne sorunlarına da iyi gelir.

Metabolizmayı hızlandırır.

Romatizma ağrılarına iyi gelir.

Böcek ve sinek ısırıklarının sebep olduğu kaşıntı ve ağrılara da iyi gelmektedir.

Mısır püskülü çayı kabızlık ve ishal sorunlarına da iyi gelmektedir.

Mısır püskülü çayının geceleri 1 bardak içilip yatıldığında idrar kaçırma rahatsızlığına da iyi geldiği söylenmektedir.

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Mısır püskülü çayı, ufak ufak doğranır. Taze ya da kurutulmuş olan mısır püsküllerinden 1 yemek kaşığı kadar alınır ve kaynamış suyun içerisine atılır. 15-20 dakika demlendirilir. Ardından mısır püskülü çayın içerisine limon eklenerek de içilebilir. Mısır püskülü çayı günde 2 ya da 3 kere yemeklerden önce içilebilir.

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Mısır püskülü çayı içerdiği potasyum sayesinde vücuttan idrarın atılmasını kolaylaştırır ve şişkinliği alır. Vücuttan yağ atımını da sağlar. Ancak mısır püskülü çayının kilo vermeyi sağladığı söylenemezse de sağladığı bu etkiler nedeniyle destekleyici görev görebilir. Ayrıca mısır püskülü çayı vücutta birikmiş suyun atımına yardımcı olduğu için diyet yaparken de kullanımı tercih edilebilecek bir çaydır.

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI TARİFİ

1 kaşık kuru ya da yaş mısır püskülü

1 su bardağı kaynamış su

Limon

Kaynamış suyun içerisine mısır püskülleri eklenerek 15-20 dakika kadar demlendirilir. Ardından süzülür ve limon eklenerek tüketilir.

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Mısır püskülü çayı rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bundan dolayı mısır püskülü çayı adet dönemlerinde de içildiği zaman ağrıların hafiflemesini sağlar ve aynı zamanda adet söktürücü bir etkisi de bulunur.

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI NE İŞE YARAR?