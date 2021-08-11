Okaliptus çayı faydaları nelerdir? Okaliptus çayı nasıl yapılır?

Ülkemizde de yetişen bir bitki olan okaliptusun anavatanı Avustralya'dır. 700'den fazla türü olduğu bilinen okaliptus çay olarak tüketildiğinde de pek çok faydalar sağlamaktadır. Özellikle soğuk algınlığı tedavisinde etkili olan okaliptus çayının faydalarını sizler için derledik.

OKALİPTUS ÇAYI FAYDALARI

Soğuk algınlığı semptomlarının hafifletilmesinde yardımcı olur.

Balgam söktürür ve öksürüğü tedavi eder.

Okaliptus çayı bakteri ve mantarların neden olduğu enfeksiyonları giderir.

Sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliği vardır.

Kan şekerini düzenler.

OKALİPTUS ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 çay kaşığı kurutulmuş okaliptüs yaprağı kaynamış 1 su bardağının içerisine eklernir ve 10 dakika demlendirilir.

OKALİPTUS ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Okaliptus yapraklarından elde edilen çay, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Diş plağı ve kötü nefes problemlerine iyi gelir. Karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Baş ağrısına iyi gelen okaliptüs çayı diyabet hastalığının tedavisinde de kullanılmaktadır. Yüksek ateşi düşürücü özelliği vardır. Sinüzit ve koah hastalığına iyi gelir.

OKALİPTUS ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Okatiptus çayı taze ya da kurutulmuş okaliptüs yapraklarından demlenir. 1 tutam okaliptüs yaprağının üzerine kaynatılmış bir bardak su eklenip 10 dakika kadar demlendirilir. Okaliptus çayı günde 2 veya 3 kez tüketilebilir.

OKALİPTUS ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Pek çok bitki çayında olduğu gibi okaliptus çayı zayıflatır mı diye merak edenler olacaktır. Okaliptus çayı hazımsızlığı gideri bir özelliği olduğundan zayıflamaya da yardımcı olabilmektedir.

OKALİPTUS ÇAYI TARİFİ

1 su bardağı kaynatılmış su

1 kaşık kuru ya da taze okaliptus yaprağı

Kaynamış suyun içerisine okaliptus yaprakları eklenerek 10 dakika demlendirilir.

OKALİPTUS ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Okaliptus çayı ağrı kesici bir özelliğe sahiptir. Bundan dolayı adet döneminde yaşanacak ağrılara karşı da tedavi görevi görebilir.

OKALİPTUS ÇAYI NE İŞE YARAR?