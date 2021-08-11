Sıcak havalar en çok bebekler ve yaşlıları etkiliyor

Bebekler ve yaşlıların yaşayabilecekleri olumsuzluklara karşı özellikle ailelerinin tedbirli davranmaları tavsiyesinde bulunan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Güneş çarpmaları ve sıvı eksikliği konusunda dezavantajlı iki grup var, birincisi bebekler. Onlar sıvı eksikliklerini anlayabilecek ya da onu yerine koyabilecek durumda değiller. Bu havalarda özellikle onların sıvı alımlarını muhakkak ideal tutmak lazım. Bu konuda ebeveynlere çok büyük işler düşüyor. İkinci dezavantajlı grup yaşlılarımız, kıymetlilerimiz. 3 bin 900 yaşlı üzerinde yapılan bir araştırmaya göre 65-75 yaş arasındaki insanların üçte birinde su eksikliği görüldüğü tespit edilmiş. 85 yaşın üzerindekilerin ise yüzde 50'sinde su eksikliği var. Tek başlarına yaşayan, eklem ve hareket kısıtlılığı olan, suya ulaşmada zorluk çeken insanlarda susuzluk çok gözüküyor."

SICAK HAVALARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Üstündağ, sıcak havalarda terlemeye bağlı olarak su kaybının arttığını, yeterli sıvı alınmadığı takdirde bu durumun birçok rahatsızlığa neden olabildiğini dile getirdi.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgulayan Üstündağ, "Yaşlılar, bebekler ve kronik rahatsızlığı olanlar sıcak havalarda dikkatli olmalılar ve uyarılara uygun şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. Bunun yanında tabi ki bütün toplumun o aşırı sıcaklıkların yaşandığı durumlarda sıcak ortamdan kaçınması halk sağlığı açısından çok önemli." diye konuştu. Üstündağ, güneşin etkisini yoğun şekilde hissettirdiği saatlerde güneş çarpması durumlarının yaşanabildiğini, risk grubunda olanların bu saatlerde zaruri olmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğini kaydetti.