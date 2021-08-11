Zerdeçal ne kadar tüketilmeli? Toz zerdeçal nasıl kullanılır?

Zerdeçal, zencefiller familyasının bir üyesidir. Hint safranı, zerdeçöp ve safran kökü isimleriyle de bilinen zerdeçalın anavatanı Güney Asya'dır. Sarıçiçekli ve büyük yapraklı bu bitkinin tadı hafif keskin ve acımsıyken aroması topraksıdır. A vitamini, B grubu vitaminleri ve C vitamini içeren zerdeçal güçlü bir antioksidandır.
ZERDEÇALIN FAYDALARI NELERDİR?
TOZ ZERDEÇAL NASIL KULLANILIR?
Genellikle baharat olarak kullanılan zerdeçal, çorbalardan pilavlara, et yemeklerinden sebze yemeklerine, bütün tariflerde tat vermek için kullanılabilir. Keklerde ve smoothie'lerde de toz zerdeçal kullanabilirsiniz. Toz zerdeçalı kullanmanın en pratik iki yöntemi ise süt ve su ile karıştırmaktır.
Zerdeçallı Süt:
Altın süt olarak da bilinen zerdeçallı süt tam bir mucize ikili. Mide sorunlarından uyku sorunlarına, bağışıklık sistemi problemlerinden kilo vermeye kadar, birçok sorununuzu çözebilecek kadar güçlü bir tarif. Yapımı ise oldukça kolay.
Bir cezvenin içine 1 su bardağı süt ve 1,5 çay bardağı toz zerdeçal koyarak kaynatmaya başlayın. Bir kere kaynattıktan sonra kısık ateşte 5 dakika daha pişirin. İsteğe göre içine karabiber, karanfil ve tarçın ilave edebilir, tatlandırmak için de bal kullanabilirsiniz.
TAZE ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?
Taze zerdeçal, toz zerdeçala göre daha avantajlıdır çünkü zerdeçal işlendiğinde içindeki bazı besin değerleri kaybolmaktadır. Toz hali uzun süre bekletildiğinde ise etken maddesi olan kurkumin azalmaktadır. Taze zerdeçalın kabuğunu soyup rendeleyebilir ya da dilimleyebilirsiniz. Bu şekilde de hamur işlerinde ve sütün içinde tüketebilirsiniz. Rendelenmiş ya da ince ince kıyılmış zerdeçal, toz zerdeçal gibi kullanılabilir, üstelik besin değerleri daha yüksek olacaktır.
ZERDEÇAL NE KADAR TÜKETİLMELİ?
Zerdeçal, her ne kadar şifalı bir bitki olsa da, aşırı tüketimde yan etki gösterebilir. Olası yan etkilerinden birkaçı mide ağrısı ve bulantısı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı ve kan sulanması, ishal ve gazdır. O yüzden günlük kullanım miktarı aşılmamalıdır. Bu miktar günde 6 ila 8 gram, yani 1 yemek kaşığıdır.
ZERDEÇALIN ZARARLARI
Peki, bu kadar şifalı olan zerdeçalın zararları nedir? Unutmayın ki her şeyin fazlası zarardır ve bu zararlar da fazla kullanımdan ya da yetersiz beslenmeden dolayı oluşmaktadır.
Yukarıdaki herhangi bir sorunu yaşıyorsanız doktorunuza başvurmanızı ve zerdeçal tüketimini sınırlandırmanızı öneriyoruz.