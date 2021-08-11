Zerdeçal ne kadar tüketilmeli? Toz zerdeçal nasıl kullanılır?

Zerdeçal, zencefiller familyasının bir üyesidir. Hint safranı, zerdeçöp ve safran kökü isimleriyle de bilinen zerdeçalın anavatanı Güney Asya'dır. Sarıçiçekli ve büyük yapraklı bu bitkinin tadı hafif keskin ve acımsıyken aroması topraksıdır. A vitamini, B grubu vitaminleri ve C vitamini içeren zerdeçal güçlü bir antioksidandır.

ZERDEÇALIN FAYDALARI NELERDİR?

İltihap gidericidir: Etken maddesi kurkumin olan zerdeçal doğal bir anti-inflamatuardır. Böylelikle vücuttaki iltihabı söker ve iltihap oluşumunu engeller.

Ağrı kesicidir: Sürekli ağrı kesici ilaç kullanmak yerine zerdeçal kullanabilirsiniz. Kas-eklem ağrıları, regl ağrıları ve diş ağrılarına iyi geldiği bilinmektedir

Kansere karşıdır: Zerdeçalın etken maddesi olan kurkimin aynı zamanda bir antioksidan olduğu için vücuttaki serbest radikalleri kontrol altında tutarak kalp hastalıkları ve kanser riskini azaltır.

Depresyonun etkilerini azaltır: İçinde bulunan B6 vitamini sayesinde vücuda seratonin, yani mutluluk hormonu salgılatır.

Cilt sorunlarını giderir: Yapılan bir araştırmaya göre zerdeçal, egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının belirtilerini azaltıyor. Kırışık oluşumunu da engelleyen zerdeçal, ciltteki küçük yaraları iyileştirme ve sivilce tedavisinde kullanılabiliyor.

Kalp-damar sağlığını destekler: Araştırmalar, zerdeçalın atardamardaki plak oluşumunu azalttığı, damar kireçlenmesini durdurmaya yardım ettiği ve kan pıhtısı oluşumunu engellediği düşünülmektedir. Bu şekilde kalp hastalığı ve kalp krizi riski düşmektedir.

Sindirim sistemini korur: Zerdeçal, lifli yapısı sayesinde sindirim sistemi dostudur. Kabızlığa iyi gelir, şişkinlik ve gaz problemini çözmede yardımcıdır. Ayrıca safra üretimini arttırarak hazımsızlık ve mide ekşimesini azaltır.

TOZ ZERDEÇAL NASIL KULLANILIR?

Genellikle baharat olarak kullanılan zerdeçal, çorbalardan pilavlara, et yemeklerinden sebze yemeklerine, bütün tariflerde tat vermek için kullanılabilir. Keklerde ve smoothie'lerde de toz zerdeçal kullanabilirsiniz. Toz zerdeçalı kullanmanın en pratik iki yöntemi ise süt ve su ile karıştırmaktır.

Zerdeçallı Süt:

Altın süt olarak da bilinen zerdeçallı süt tam bir mucize ikili. Mide sorunlarından uyku sorunlarına, bağışıklık sistemi problemlerinden kilo vermeye kadar, birçok sorununuzu çözebilecek kadar güçlü bir tarif. Yapımı ise oldukça kolay.

Bir cezvenin içine 1 su bardağı süt ve 1,5 çay bardağı toz zerdeçal koyarak kaynatmaya başlayın. Bir kere kaynattıktan sonra kısık ateşte 5 dakika daha pişirin. İsteğe göre içine karabiber, karanfil ve tarçın ilave edebilir, tatlandırmak için de bal kullanabilirsiniz.

TAZE ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Taze zerdeçal, toz zerdeçala göre daha avantajlıdır çünkü zerdeçal işlendiğinde içindeki bazı besin değerleri kaybolmaktadır. Toz hali uzun süre bekletildiğinde ise etken maddesi olan kurkumin azalmaktadır. Taze zerdeçalın kabuğunu soyup rendeleyebilir ya da dilimleyebilirsiniz. Bu şekilde de hamur işlerinde ve sütün içinde tüketebilirsiniz. Rendelenmiş ya da ince ince kıyılmış zerdeçal, toz zerdeçal gibi kullanılabilir, üstelik besin değerleri daha yüksek olacaktır.

ZERDEÇAL NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Zerdeçal, her ne kadar şifalı bir bitki olsa da, aşırı tüketimde yan etki gösterebilir. Olası yan etkilerinden birkaçı mide ağrısı ve bulantısı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı ve kan sulanması, ishal ve gazdır. O yüzden günlük kullanım miktarı aşılmamalıdır. Bu miktar günde 6 ila 8 gram, yani 1 yemek kaşığıdır.

ZERDEÇALIN ZARARLARI

Peki, bu kadar şifalı olan zerdeçalın zararları nedir? Unutmayın ki her şeyin fazlası zarardır ve bu zararlar da fazla kullanımdan ya da yetersiz beslenmeden dolayı oluşmaktadır.

Demir eksikliğine sebep olabilir: Düzensiz ya da sağlıksız besleniyorsanız, zaten var olan demir eksikliğiniz zerdeçal yüzünden iyice düşebilir ve zamanla kansızlık ve halsizlik gibi sonuçlar doğurabilir.

Kan basıncını düşürebilir: Kan basıncı ile ilgili problemleriniz varsa zerdeçal kullanımına dikkat etmeniz gerekmektedir. Gereğinden fazla tükettiğiniz zerdeçal kan basıncınızı alt seviyelere düşürebilir.

Mide sorunlarına yol açabilir: Yine zerdeçalın aşırı kullanımı mide asidini arttıracağı için midenizi rahatsız edebilir ya da geçmişteki mide rahatsızlıklarınızı tetikleyebilir.

Diyabet riski oluşturabilir: Kan şekerinde düşüşe sebep olduğu için diyabet ilacı kullanıyorsanız doktorunuza danışıp tüketim miktarını belirlemelisiniz.

Bulantı ve kusmaya neden olabilir: Aşırı zerdeçal tüketimi vücudunuzdaki bazı fonksiyonları yavaşlatabilir. Bu da ara sıra mide bulantılarına ve kusmaya neden olabilmektedir.

Yukarıdaki herhangi bir sorunu yaşıyorsanız doktorunuza başvurmanızı ve zerdeçal tüketimini sınırlandırmanızı öneriyoruz.