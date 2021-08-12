Ağda sonrası tahrişe ne iyi gelir? Ağda sonrası tahriş nasıl geçer?

Güzellik sektörü kendini her zaman yenileyen bir sektör olmasına rağmen ağda her zaman güzellik sektörünün vazgeçilmez parçalarından biri olmuştur. Yıllar içinde çeşitliliği artmış bu da hem ulaşılabilirliğini hem de kullanım alanlarını arttırmıştır. İnsanlar tarafından tercih edilen en eski, tüylerden kurtulma yöntemi olarak çam sakızı ağda karşımıza çıksa da günümüzde kullanım alanı, kullanım şekli ve cilt tipine göre farklı çeşitlerine ulaşıla bilinmektedir.

AĞDA SONRASI TAHRİŞE NE İYİ GELİR?

Ağda kullanım alanı, kullanım şekli ve kullanılan bölgeye göre bazen insan vücudunda istenmeyen çeşitli reaksiyonlara sebep olmaktadır. Ağda uygulanan bölgenin tahriş olması da bu reaksiyonlardan biridir. Bu istenmeyen durumlarla başa çıkmak için bazı yöntemleri kullanmak gerekmektedir.

Aloe vera özellikle tahrişe iyi gelmesi ile bilinen bir bitkidir. Taze aloe-vera jeli ile yapacağınız masaj ağda tahrişini azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Badem yağı – Hindistan cevizi yağı doğal olarak bulunan ve aktarlardan alınabilecek bu yağlar ile ağda uygulaması bakım yaparak ciltteki tahrişi azaltabilirsiniz.

Buz özellikle ağda sonrası kullanımda cildi yatıştırır ve kızarıklıklara iyi gelir.

Soğuk süt ya da buz küpleri şeklinde dondurduğunuz süt küpleri de ağda tahrişinin azalmasına yardımcı olacaktır.



AĞDA SONRASI TAHRİŞ NASIL GEÇER?

Öncelikle burada dikkat edilmesi gereken husus ağda uygulanacak bölgenin, kullanılacak ağda ile uyumlu olup olmamasıdır. Ağdalar doğal içerikli ürünlerdir fakat bazı kozmetik firmaları koku veya esans kullanabilmektedir. Ağda sonrası tahrişin geçmesi için dikkat edilmesi gerekilen belli başlı hususlar ağdanın vücuda vereceği tahrişi minimuma indirecektir.

Ağda yapılan bölgenin uygun bir nemlendirici ile nemlendirilmesi,

Ağda yapılan bölgeye alkol içeren kozmetik ürünlerinin kullanılmaması,

Ağda yapılan bölgenin hava alan, temiz ve pamuklu kıyafetlerle korunması

Ağda sonrası soğuk su ile kompres yapılması ağdanın oluşturacağı tahrişin en kısa sürede geçmesini sağlayacaktır.

AĞDA SONRASI TAHRİŞ İÇİN DOĞAL KREM

Ağda sonrası tahriş olup rahatsızlık veren ya da ağrıyan bölgeyi rahatlatmak için doğal yollar kullanmak her zaman en akıllıca çözümdür. Özellikle kullanılacak anti-bakteriyel ve doğal ürünler ağdanın verdiği rahatsızlığı minimuma indirecek ve cildi rahatlatacaktır. Bunun için evinizde bulunan zeytinyağı-karbonat ve yoğurt ile doğal bir krem hazırlayıp tahriş olan yere uygulamanız cildinizin yatışmasına yardımcı olacaktır. 2 yemek kaşığı yoğurt,1 tatlı kaşığı karbonat ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile hazırlayacağınız kremi ağda uygulanan bölgeye sürüp 10 dakika bekletip bol su ile durulayınız. Gün aşırı uygulayabileceğiniz bu doğal krem hem cildinizi yatıştıracak hem de ağda sonrası oluşacak sivilcelerin çıkmasını engelleyecektir.

AĞDA SONRASI KIZARIKLIK TEDAVİSİ

Kullanılan ürünün cilt uyumu ve kalitesine bağlı olarak oluşabilecek olan ağda tahrişi ya da kızarıklığı hem kötü bir görüntüye sebep olup hem de canınızı acıtabilir. Ağda sonrası oluşacak kızarıklıkları önlemek için;

Ağda yapılan bölgenin sıcak ya da tuzlu su ile temasının olmamasına dikkat etmelisiniz. Sıcak su ve tuzlu su hassaslaşan ve kızaran bölgenin iyileşme sürecini geciktirecektir.

Ağda yapılan bölgeyi cilt tipinize uygun bir nemlendirici ile nemlendirmelisiniz. Nemlendirme özellikle kuruluğa sebep olan ağdadan sonra kızarıklık için en etkili çözümlerden biridir.

Rahat ve pamuklu giysiler giyerek ağda yapılan bölgenin sürtünme ile tahrişini en aza indirmeye dikkat etmelisiniz.

AĞDA YANIĞI NE KADAR SÜREDE GEÇER?

Ağda kullanım şekillerine göre farklılık göstermektedir. Bazı ağda çeşitleri özel bir ısı aracına ya da eritilmeye ihtiyaç duymazken bazı ağda çeşitleri ısıtılarak kullanılmaktadır. Isıtılarak kullanılan ağdalar çok ısıtılmaları sebebiyle uygulanan bölgede istenmeyen yanıklara sebep olabilmektedir. Cilde çok sıcak uygulanan ağda cildin en üst tabakasına zarar verir.

Ağda yanığı oluşan durumlarda yapılan ilk yardım müdahaleleri yanığın kısa sürede geçmesini sağlar. Ciltte oluşacak ağda yanığı ile en önemli ve ilk müdahale soğuk su ile olacaktır. Yanık ulaşılabilecek bir bölgede ise 10 dakika boyunca soğuk su tutulmalıdır. Yanığın su tutulamayacak bir yerde olması durumunda ise küvet soğuk su ile doldurulmalı ve bölgenin soğuk su ile teması sağlanmalıdır. Soğuk su ile yapılan ilk müdahaleden sonra bölgeye buz kompresi uygulanmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta buzun cilt ile direkt temasından kaçınılması olacaktır. Buzun bir bez yardımı ile ilde direkt teması engellenmeli ve 10 dakika aralıklarla cilde uygulanması sağlanmalıdır. Bu uygulamalar sonunda cildin birkaç saat içinde rahatladığı fark edilecektir.

AĞDA SONRASI ALERJİ OLUŞUMU

Ağda alerjisi vücudun verdiği reaksiyonlar dolayısı ile ağda tahrişi ile karıştırılsa da aslında vücudun, ağdanın içinde bulunan maddelerden birine ağda sonrası verdiği tepki sonucu oluşmaktadır. Ağda alerjisinin belirtisi ağda sonrası, ağda uygulanan bölgede meydana gelen kaşıntı, kabarıklık ve sivilcelenmedir.

Ağda alerjisinin oluşturduğu rahatsızlık tahriş oluşumunda kullanılan yöntemler ile en aza indirilebileceği gibi sivilcelenen yere kullanılacak pudra da kaşıntıyı azaltacaktır. Alerjik tıbbi bir durum oluşturduğu için bu konuda bir uzmandan yardım alınması en doğru karardır.

AĞDA YÜZÜMÜ TAHRİŞ ETTİ NE YAPMALIYIM?

Günümüzde yüzde bulunan istenmeyen tüylerden kurtulmada da ağda etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır ancak özellikle ağda uygulanan diğer yerlere göre yüzün daha hassas bir bölge olması ağda sonrası oluşacak durumlara davetiye çıkarmaktadır. Özellikle kendi cilt tipinize uygun bir ağda seçerek bunun önüne geçebileceğiniz gibi ağda sonrası bazı uygulamalar ile de tahrişi en aza indirerek cildin rahatlamasını sağlayabilirsiniz.