Bebekler ne zaman konuşur? Bebekler kaç aylıkken konuşur?

Her ebeveyn çocuğunun iletişim sorunu yaşamasından, konuşamamasından ve kendini ifade edememesinden korkar. Bebeklerin ve çocukların bazı saldırgan tavırlarının altında konuşmaya başlamaları gereken zamanlarda henüz konuşmamaları yatmaktadır. Fakat her çocuğun konuşma becerilerinin gelişme zamanı farklıdır. Ebeveynler bu zamanların her çocukta farklı olduğunu bilmemekte ve bu durum anne-babanın paniklemesine neden olmaktadır. Aslında her bebek kendini anne-babasına bakışları ile bile ifade edebilmektedir fakat aileler her zaman sesli iletişim için endişelenmekte ve bu iletişimin farkına varamamaktadırlar.

BEBEKLER NE ZAMAN KONUŞUR?

Her anne-baba bebeğinin konuşmaya başladığını, kendini ifade ettiğini görmek ister ve bu konuda sabırsız davranır. Unutulmamalıdır ki dil becerisi ya da konuşma evreleri bebekten bebeğe farklılık göstermektedir ve bu evrelerin her bebekte aynı zaman dilimine denk gelmesi beklenemez. Bebekler, doğdukları andan itibaren etraflarındaki seslere kulak verir ve onları anlamaya çalışırlar fakat buna ses çıkararak karşılık verme bebeklerde ay gelişimine göre farklılık göstermektedir.

BEBEKLER KAÇ AYLIKKEN KONUŞUR?

Bebeklerin konuşma becerileri ile ilgili kesin bir zamandan bahsedilmese de ortalama olarak ilk 12 aylık zamanlara göre verdileri tepkiler benzerlik göstermektedir.

0-3 ay arası bebeklerin dinleme ve sesleri anlamlandırmaya çalışma dönemleridir. Dudakları izleme ve kendi ağlama seslerini dinleme dönemi bu aylardadır. Genel olarak bu dönemdeki iletişimleri ağlamadır ve ihtiyaçlarını bu iletişim şekli ile gidermeye çalışırlar.

4-6 ay arası dönemler bebeğin ilerideki konuşma şeklinin şekillendiği dönemlerdir. Onunla iletişim kuran ebeveynin ses tonlamasına ve telaffuzuna dikkat etmeye başlayacak ve çıkardığı sesleri taklit etmek isteyecektir. Bebekler sessiz harfleri taklit etmeye yine bu dönemde başlarlar ve hecelemeler bu dönemde ortaya çıkar. Yani bebeğinizin ilk 'ba-ba' demiş olmasının bir önemi yok. O sadece sizin sessiz harflerinizi taklit ediyor.

7-12 ay arası dönem bebeğin kendi ismini kavramaya başladığı ve ona seslendiğinizi anladığı dönemdir. Çevresindeki nesnelerin isimlerine konuşarak tepki vermese bile göstererek tepki vermekte ve çevresini kavradığını bu dönemde belli etmektedir. Daha önce sadece ses olarak kullandığı heceler artık bebeğin iletişim kurduğu kelimeler haline gelmektedir. Kelimelere vurgu yapmaya ve onları şekillendirmeye bu dönemde başlarlar.

Bebeklerin iletişim kurma süreçleri genel ay görünümü olarak bu şekilde özetlenmiş olsa bile her bebeğin çevreye verdiği tepki farklıdır. Bu durum bebeklerin ay olarak iletişim becerilerinde de değişiklik yaşamalarına sebep olmaktadır.

1 YAŞINDAKİ BEBEK KAÇ KELİME SÖYLER?

Her anne-baba bebeğinin konuşmaya başladığını, kendini ifade ettiğini görmek ister ve bu konuda sabırsız davranır. Bebeğin 12 aylık döneme girmesi çoğu durumda artık kendi ifade şeklini oluşturduğu dönemdir. Bu dönemde kelime haznelerine ayda sadece birkaç kelime eklerler ve bu kelimeler genelde isimler olur. Yani anlamlı olarak kullandıkları 1-2 isimle kendilerini ifade etmeyi öğrendikleri döneme girmişlerdir. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken nokta, dil ve iletişim sürecinin en çok bu dönemden etkilendiğidir. Dil telaffuzunu, çevreye vereceği tepkileri bu dönemde gördüğü tepkiler ile oluşturur ve bu iletişimin temellerini atmak olur.