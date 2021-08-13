Çörek otu yağı nasıl kullanılır? Çörek otu yağı içilir mi?

Doğal bir ilaç olan çörek otu yağının yararları özellikle alternatif tıp sevenlerin ve ilaç kullanmaktan hoşlanmayan kişilerin sıkça araştırdığı bir konudur. Birçok farklı rahatsızlığın tedavisinde yardımcı rolünde yer alabilmektedir. Çörek otu yağının mide bulantısına iyi gelmekten kilo vermeye yardımcı olmaya; kolesterolü dengelemekten diş ağrılarını geçirmeye kadar saymakla bitmeyen birçok yararı bulunmaktadır.

ÇÖREK OTU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Çörek otu yağı nasıl tüketilmeli sorusunun cevabı oldukça önemlidir çünkü diğer birçok uçucu esans yağda olduğu gibi çörek otu yağının da gereğinden fazla kullanımı bazı sorunlara yol açabilmektedir. Çörek otu yağı istenilirse ağız yolu ile tüketilebilir istenilirse de dıştan sürülerek kullanılabilir. Soğuk sıkım çörek otu yağı kullanımı da diğer çörek otu yağları ile aynı şekilde olmaktadır. Farklı bir işlem gerektirmez.

Bu yağın tüketilmesinden önce mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Çörek otu yağı şu şekillerde kullanılabilir;

1 su bardağı su içerisine 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı eklenip tüketilebilir.

1 yemek kaşığı kadar çörek otu yağı yemeklerin içerisine ya da salatalara eklenebilir.

1 kase yoğurt içerisine 1 çay kaşığı kadar çörek otu yağı konulup tüketilebilir.

1 dilim ekmek üzerine 3 – 5 damla kadar çörek otu yağı damlatılıp tüketilebilir.

Kahvaltı öncesinde aç karnına oral yol ile tüketilebilir.

Her iki burun deliğine birer damla olarak damlatılabilir.-

Çörekotu yağı günde ne kadar içilmeli sorusunun yanıtı günde 1 yemek kaşığından fazla olmamak şartı ile istenilen kadar tüketilebilir olacaktır.

Çörek otu yağı hakkında merak edilen diğer bir soru ise çörek otu yağı aç mı tok mu içilir olmaktadır. Çörek otu yağının mideye herhangi bir zararı yoktur ve yiyecekler ile tepkimeye girmemektedir. Bu sebeple ister aç karnına ister tok karnına tüketilebilmektedir.

ZAYIFLAMAK İÇİN ÇÖREK OTU YAĞI KULLANIMI

Çörek otu yağının kilo vermeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Çörek otu yağı, iştahı azalttığı için kilo vermeye destek olmaktadır. Bu doğal yağı, aç karnına bir tatlı kaşığı kadar tüketip yarım saat bekleyip sonra kahvaltı yapmalısınız. Gün içerisinde ara öğünlerinizde de birkaç damla çörek otu damlasını yiyecek ya da içeceklerinizin içerisine damlatabilirsiniz. Gece ise yatmadan önce bir su bardağı suyun içerisine bir çay kaşığı kadar çörek otu yağı ekleyip bu suyu içmelisiniz. Bu süreci tekrarlamak iştahınızı kesecek ve zayıflamanıza yardımcı olacaktır.

ÇÖREK OTU YAĞI FAYDALARI

Çörek otu yağının cilde faydaları da vücuda faydaları da saymakla bitmeyecektir. Çok faydalı bir doğal yağ olan çörek otu yağının bazı faydaları şu şekilde sıralanabilir;