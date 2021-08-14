"Diş beyazlaştırma yöntemi doktor kontrolünde yapılmalı"

Doç. Dr. Özgür Irmak Yanlış, beslenme ya da doğal sebeplerle sararan ve lekelenen dişleri, ağartma yöntemiyle eski beyaz hallerine döndürmenin mümkün olduğunu, ancak doktor kontrolü olmadan yapılan bilinçsiz beyazlatmaların dişlerde kalıcı hasarlara neden olduğunu kaydetti.

Günlük hayatta tüketilen çay, kahve, alkol gibi içecekler ve boyayıcı yiyeceklerin diş minesine tutunarak dişte renklenmeye neden olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özgür Irmak "Dış mine tabakası fırçalama ve diğer faktörler nedeniyle zamanla aşınır. Aşınma sonucu incelen minenin altında daha sarımsı renkteki dentin tabakası yüzeyden yansır ve sonuçta diş daha sarı renkte görünür. Bazı lekelenmeler, diş hekimi tarafından yüksek devirli fırça yardımıyla temizlenebilir. Dişin içine işlemiş, antibiyotik kaynaklı veya yaşlanmaya bağlı renklenmeler içinse ağartma tedavisi uygulanması gerekir" dedi.

Diş ağartması tedavisinin sonucunun kişiden kişiye değiştiğini vurgulayan Doç. Dr. Özgür Irmak, "Ağartmanın etkileri 3 yıla kadar sürebilir. Ancak dişlerde renklenmeye neden olan beslenme alışkanlıkları devam ettirildiği takdirde bu süre kısalabilmekte. Bazı bireylerde, tedavi sırasında veya sonrasında, dişler soğuğa duyarlı hale gelebilir. Belirtiler genellikle geçicidir ve tedavinin bitiminden birkaç gün sonra kendiliğinden kaybolur" diye konuştu.