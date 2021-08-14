Kekik Yağı Nasıl Kullanılır? Kekik Yağı Kaç Gün İçilir?

Mucizevi bir bileşen olan kekik yağının en etkili olduğu konu saçlar ve cilttir. Doğru miktarda kullanıldığı zaman birçok farklı rahatsızlığa iyi gelen kekik yağının bilinen en büyük özelliklerinden biri de doğal bir antibiyotik olmasıdır. Kekik yağı kullanımı sırasında son derece dikkat edilmesi gereken maddelerden biridir. Aşırı kullanım durumunda vücutta bazı problemlere sebep olabilir.

KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Pek çok sağlık sorununun tedavisine yardımcı olan kekik yağı birçok farklı alanda kullanılabilmektedir. Uyku zamanında güzelce temizlenmiş yüze bir pamuk yardımı ile uygulanan kekik yağı, doğal bir tonik etkisi yaratır ve cildinizin kimyasala maruz kalmadan derinlemesine temizlenmesini sağlar. Aynı zamanda cilde uygulanan kekik yağı, siyah noktaların ve sivilcelerin giderilmesine; ciltteki kırışıklıkların azaltılmasına destek olur.

KEKİK YAĞI KAÇ GÜN İÇİLİR?

Kekik yağı son derece güçlü bir maddedir. Tamamen saf kekik yağının tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmemektedir. Kekik yağını, bir su bardağı suya 1-2 damla damlatıp seyrelterek kullanmak en doğrusu olacaktır. Kekik yağının tüketimi 10 güne kadar normaldir. 10 günden fazla kekik yağı içmeden önce bir uzmana danışmanız doğru olacaktır.

KEKİK YAĞI BUHARI NEYE İYİ GELİR?

Kekik yağının insan vücuduna birçok faydası bulunmaktadır. Kekik yağı buharının faydalarından bazıları ise şunlardır;

Kekik yağı buharı solunum yollarının düzenlenmesine yardımcı olur. Kekiğin en iyi geldiği noktalardan biri solunum yollarıdır. Seyreltilmiş kekik yağını kaynatarak buharını solumak solunum yolu hastalıklarının tedavisine yardımcı olacaktır.

Boğaz ağrılarının giderilmesine ve solunum yolunun açılmasına yardımcı olur.

Kekik yağı, içerdiği bileşenler sayesinde tıkanmış sinüslerin açılmasında birebirdir.

GERÇEK KEKİK YAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Kekik yağı bir esans yağıdır. Esans yağların gerçek olduğunu anlamanın ise birkaç farklı yolu bulunmaktadır. Bu yollardan ilki kekik yağının konulduğu kaptır. Esans yağlar, damlalığa sahip kapaklı, koyu renkli kaplarda saklanmalıdır. Aldığınız kekik yağı saydam bir cam kapta ya da plastikteyse bu yağ size sıkıntı çıkabilir. Oldukça güçlü olan kekik yapı, bu tip maddeler ile reaksiyona girebilmektedir.

Kekik yağı almadan önce saflık değerine dikkat etmeniz gerekmektedir. Kekik yağının kabında yer alan etikette %100 saf uçucu yağ yazdığına emin olarak kekik yağının gerçek olduğunu anlayabilirsiniz.

KEKİK YAĞI ZARARLARI NELERDİR?

Kekik yağı, son derece güçlü bir uçucu yağdır. Bu sebeple dikkatli kullanılması son derece önemlidir. Vücuttaki demiri emen kekiğin fazla kullanımı demir eksikliğine yol açabilir. Bu sebeple kekik yağının tüketiminin 10 günü geçmemesi tavsiye edilmektedir.

Kekik yağının, kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar ile birlikte kullanımı da son derece dikkat edilmesi gereken bir konudur. Eğer bu tip bir ilaç kullanıyorsanız, kekik yağı kullanmadan önce kesinlikle bir uzman ile konuşmanız tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda guatr ve tiroid problemleri olan kişiler ile hamile kişilerin de kekik yağını kullanmamaları tavsiye edilmektedir.

KEKİK YAĞI BEBEKLERDE NASIL KULLANILIR?

Hamile bireylerin ve emzirme dönemindeki annelerin kekik yağı kullanması oldukça sakıncalı olabilir. Kekik yağı oldukça faydalı bir esans olmasına rağmen uzmanlar tarafından hamilelerde, bebeklerde ve çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.