Ruşur Taşı Nasıl Kullanılır? Ruşur Taşı Kaç Günde Etki Eder?

İnsan cildi, zaman içerisinde deformasyona uğramaktadır. Bu deformasyonlar koltukaltı kararmaları, güneş lekeleri, cilt lekeleri, doğum izleri, kırışıklıklar gibi birçok farklı alt başlığa sahiptir. Özellikle İran, Suriye, Irak ve Afganistan çevresinde uzun yıllardır kullanılan Ruşur taşı, bu cilt deformasyonlarına iyi gelen doğal bir taştır.

RUŞUR TAŞI NASIL KULLANILIR?

Ruşur taşının kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli unsur taşın uygulanacağı alanın nemli ya da ıslak olmasıdır. Ruşur taşı vücudun tamamında kullanılabileceği için bütün taş ile bütün vücuda yumuşak bir biçimde masaj yapıldıktan sonra yaklaşık 2 dakika beklenmelidir. Bu bekleme süresi tamamlandıktan sonra vücut ruşur taşının kullanıldığı bütün alan sadece sabun ve su yardımı ile dikkatli bir şekilde yıkanarak temizlenir.

Kuru bir cilde sahipseniz ve ruşur taşı kullanıyorsanız ise öncelikle taşı kırıp ufalamalı ve sonra macun kıvamına getirmelisiniz. Sonrasında yüzünüze sürdüğünüz ruşur taşı macununu 4- 5 dakika bekletmeli ve sadece ılık su ile yıkayarak nemlendirici krem uygulamalısınız. Böylece daha nemli ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

Ruşur taşının kullanımı vücudun temizlenmesine, canlanmasına ve düzenli kullanımda lekelerde azalmaya ve ciltte pürüzsüzleşmeye yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda ruşur taşının doğal yaşlanma önleyici etkisi de bu taşın dünyadaki birçok kültürden insan tarafından benimsenmesine ve kullanılmasına sebep olmuştur.

RUŞUR TAŞI NEYE İYİ GELİR?

İran ve civarındaki medeniyetlerde yüzyıllardır kullanılmakta olan ruşur taşır bir nevi kültürel miras olarak görünmekedir. Bir süre önce yalnızca İran'da kadın hamamlarında kullanılan ruşur taşı günümüzde iletişimin ve globalleşmenin ilerlemesi ile beraber bütün dünya tarafından tanınmış ve dünyanın birçok kesiminde kullanılmaya başlamıştır. Doğal bir taş olan ruşur taşının iyi geldiği alanlar ise şu şekildedir;

Ruşur taşı kararmalara iyi gelir mi sorusu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Ruşur taşı doğal bir cilt beyazlatıcıdır. Bu etkisi ile vücuttaki kararmaların rengini dengeleyebilmektedir. Dünya üzerinde farklı milletlerden birçok kişi, vücudundaki kararmalar için ruşur taşını kullanmaktadır.

Ruşur taşı ciltteki gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. Cilde masaj yaparak uygulanan ruşur taşı, peeling etkisi yarattığı için cilt gözeneklerinin açılmasına yardımcı olmaktadır.

Ruşur taşı; sivilce, vücut lekeleri ve akneleri yok eder.

Ruşur taşı vücuttaki ölü derilerin atılmasına ve derinin eski canlılığını kazanmasına yardımcı olmaktadır.

Ruşur taşı, cildi sakinleştirdiği ve yenilediği için kişinin gerginliğini ve stresini azaltmaktadır.

Ruşur taşı gözenek sıkılaştırır mı sorusu da birçok kişinin cevap aradığı sorulardandır. Ruşur taşı, doğal bir peelingdir, bu sayede ciltteki gözeneklerin açılmasına ve sıkılaşmasına yardımcı olmaktadır.

Ruşur taşının doğal bir detoks etkisi bulunmaktadır.

RUŞUR TAŞI KAÇ GÜNDE ETKİ EDER?

Ruşur taşının etki süresi vücuttan vücuda değişiklik göstermektedir. Kuru vücutlardaki etkisi, karma vücutlardaki etkisi ve yağlı vücutlardaki etkisi birbirinden farklı olmaktadır. Ruşur taşının kısa süreli etkileri ile uzun süreli etkileri gözlemlenerek anlaşılabilmektedir.

RUŞUR TAŞI KAÇ GÜNDE BİR KULLANILIR?

Ruşur taşı normalde haftada bir kere kullanılmaktadır ancak ihtiyaç halinde 3 -4 gün aralıklarla haftada 2 kere de kullanılabilmektedir. Ruşur taşının topuklardaki kullanımı ise nasır ve çatlakları gidermek adına olduğu sürece haftada 3 -4 kereye kadar normal karşılanmaktadır.