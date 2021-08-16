"Kronik hastalığı olan çocuklar da aşılanmalı"

Kanada, Almanya, Amerika, İsrail, İngiltere'den sonra Avustralya hükümeti de 12-15 yaş arasındaki şiddetli astım, diyabet, obezite, kardiyak ve dolaşım anomalileri, nörogelişimsel bozukluklar, epilepsi, bağışıklığı baskılanmış ve trizomi 21 dahil olmak üzere ciddi COVID-19 riskini artıran belirli tıbbi durumları olan çocuklar için 9 Ağustos'tan itibaren aşılamaya başlandı.

Ülkemizde de 18 yaş altı kronik hastalığı olan çocukların aşı takviminin açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, "18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

Uzmanlara 12-15 yaş arasındaki kronik hastalığı olan çocuklarda aşının etkisini sorduk:

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mahir İğde: "İlk zamanlarda çocukların hastalığa yakalanmadıkları düşünülüyordu. Ancak artık yeni doğan döneminden itibaren tüm çocukların ve gençlerin hastalığa yakalanabildiklerini, bu hastalığı bulaştırabildiklerini, hatta bazılarının ağır hastalık bulguları geliştirdiklerini biliyoruz. Son zamanlarda yapılan çalışmalar gösterdi ki; çocuklar da hastalığı geçirebiliyor. Bu nedenle çocukların da aşılama programına alınması gerekiyor. Nitekim Amerika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), COVİD-19 aşılarının 12 yaş üzerindeki çocuklarda uygulanmasının COVİD-19'dan korunmada etkili ve güvenli olduğunu bildirdi. Ayrıca COVID-19 aşıları ile ilgili pek çok araştırma, 12 yaş üzeri çocukların aşılanmasının hastalığın yayılmasını ve ağır hastalık gelişme riskini azaltacağını gösterdi. Aynı zamanda aşılamayla oluşacak toplumsal bağışıklık virüsün yeni mutasyonla daha tehlikeli hale dönüşme ihtimalini de azaltıyor. Sonuç olarak şu anki veriler ışığında çocuklara da aşı yapılması gerektiğini söyleyebiliriz."

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu: "Delta varyantının tüm dünyada hızla arttığı dikkate alınarak uygulanmakta olan Covid -19 aşılarının küçük yaşlara indirgenmesi korunan nüfusun daha iyi izlenebilmesi ve toplumsal korunmanın genişlemesini sağlayacaktır. Bu nedenle 6. aydan itibaren tüm nüfusun aşılanması çocuklarda da etkin bir koruma sağlanması gündeme gelebilir."