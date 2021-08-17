15 yaş aşı olabilir ve randevular açıldı mı? 18 yaş altı koronavirüs aşı sırası sorgulama!

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öncelikli grupta olduğunuzu tespit ettikten sonra "enabız.gov.tr" adresinde e-devlet ile giriş yapabilirsiniz. Burada yer alan e-devlet ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterli olacak.

Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada "aşı randevusu alma" işlemini işaretleyin. Bunun ardından size "Aile Hekimi" ve "Hastane" seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiği gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ