Delta varyantı belirtileri neler, kaç günde belli oluyor ve nasıl bulaşır? Delta varyantı sonrası koronavirüs belirtileri güncellendi!

Dünyada çeşitli ülkelerin mücadele ettiği delta varyantı belirtileri ile binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Prof. Dr. Vefik Arıca "Delta varyantının, soğuk algınlığına benzer belirtilere yol açabilmekle beraber ölümcül sonuçlara neden olabiliyor." Açıklamasında bulunurken delta varyantı sonrası koronavirüs belirtileri güncellendiği biliniyor. Hindistan'da tespit edilen ve ikinci dalgada çok sayıda yeni vaka ve can kaybına yol açan virüsün en belirgin özelliği ise baş ağrısı bulunuyor. Peki Delta varyantı belirtileri neler ve kaç günde belli oluyor?
İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtiler arasındaki semptomlar değişti. International Business Times'ta yer alan habere göre, Delta varyantına yakalanan hastalar sıklıkla orijinal virüse yakalananların aksine virüse tat ve koku kaybı yaşamıyor. Detaylar şöyle;
International Business Times'ta yer alan habere göre, Delta varyantına yakalanan hastalar sıklıkla orijinal virüse yakalananların aksine virüse tat ve koku kaybı yaşamıyor.
Aynı habere göre, Delta varyantı öksürük, nefes darlığı, ateş ve vücut ve baş ağrıları gibi belirtilere ev sahipliği yapıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma bu sonuçları destekliyor.
Aynı araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.
İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.
"Delta varyantının, soğuk algınlığına benzer belirtilere yol açabilmekle beraber ölümcül sonuçlara neden olabiliyor." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, delta varyantının belirtilerini şöyle sıraladı;
Baş ağrısı
Boğaz ağrısı
Ateş, titreme
Kas ağrıları
Karın ağrısı ve burun akıntısı
Genç yaştaki hastaların "ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebiliyorlar.
Genç yaştakiler de özellikle soğuk algınlığı ile beraber halsizlik, yorgunluk şikayetleri varsa evde kalmaları ve bir an önce PCR testi yatırmaları öneriliyor.
"İnsanlar belirti vermeden de hastalığı atlatabiliyorlar bu nedenle virüsü süper bulaştırabiliyorlar. Bu belirtileri gösterenlerin hemen Covid-19 testi olması gerekiyor. Bunun dışında delta varyantında pıhtılaşma bozuklukları, kangren, işitme kayıpları, mide-barsak hastalıklarında Hindistan bölgesinde artış olduğu gözlemleniyor."
"Aşı, Delta varyantına karşı koruyor ancak aşının koruyuculuk oranını azaltıyor." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca; "Biontech aşısı iki dozdan sonra yüzde 93 yerine yüzde 88 oranında koruma sağlamaya devam ediyor. Astra Zeneca aşısı ise yüzde 66 değil, yüzde 60 oranında koruyuculuğunu sürdürüyor."