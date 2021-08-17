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Giriş Tarihi: 17.8.2021 09:08

Turkuvaz Medya Merkezi'nde aşı seferberliği

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Turkuvaz Medya Merkezi’nde aşı seferberliği

Turkuvaz Medya Grubu İstanbul Medya Merkezi Binasında Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın öncülüğü ve desteğiyle aşı kampanyası başlatıldı. Henüz aşı olmayan, ikinci ve üçüncü doz aşı sırası gelen çalışanlar bina içerisindeki sağlık birimimde aşılandı. Kaymakam İhsan Kara, binaya gelerek aşı kampanyasını yerinde inceledi.

"İLÇEMİZİ MAVİ RENK YAPMAK İSTİYORUZ"

"Turkuvaz Medyanın aşı faaliyetlerine destek dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Sağlıklıı günlere ulaşmamızda Turkuvaz Medyanın katkısının önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Ben 3 doz aşımı oldum. Hedefimiz mavi renge ulaşmak. Her aşı düzeyinde yüzde 75'e ulaşıp ilçemizi mavi renge getirmek. Medyanın bu çalışmalarımızdaki katkısı için de teşekkür ediyoruz" dedi.

"GENÇLER HEM KENDİLERİ HEM AİLELERİ İÇİN AŞI OLMALI"

Eyüpsultan llçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Atak ise, "Aşılama süreci başladığı zaman Ocak ayından itibaren tüm imkanlarımız ile aşılama süreçlerini yürütüyoruz. Özellikle ilk başlangıçta 65 yaş üzeri ve risk grubunda olan kişilere aşılamayı başlatmıştık. Orada vatandaşlarımızın da çok talebi oldu, sağlık çalışanlarımız da gayretli şekilde çalıştılar. 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 95'lerin üzerine çıktı. Bu da üçüncü dalgada çok işimize yaradı. Üçüncü dalga geldiği zaman ki bu da Mart-Nisan ayıydı, hastanelerin servislerinde ve yoğun bakımlarında aşılanmış vatandaşlara hiç denk gelmedik. Elimizde temizlik, maske, mesafeye ek olarak en önemli argümanımız aşılama. Eyüpsultan ilçesinde birinci doz aşılamamız yüzde 70 oranında, ikinci doz aşılama da yüzde 55'ler civarında ve giderek artıyor. Genç nüfusun, okula giden, hayatın içerisinde olanların da bünyeleri güçlü olduğu için kendileri için riskli olmasa da hastanelerde hep aşısız insanların olduğunu görüyoruz. Ölümlerin de bu genç nüfustan olması bizi üzüyor. Hem kendilerini hem de büyüklerini korumuş olacaklar. Aile sağlığı merkezlerinde, ilçe sağlıkta, camilerin çıkışlarında, evlere giderek aşılama çalışmalarımızı yürüttük. Müftülüğümüz ve milli eğitim askeriye emniyet personeli, kaymakamlığımızın ve medyanın da desteğiyle kampanya yürütüyoruz. Önümüzdeki süreçte de 30 ve üzeri çalışanı olan topluluklara da aşılarını yerinde yapmaya devam ediyoruz. Pandemiyi yok etmenin en temel yolu iki doz aşıyı yüzde 70'lerin üzerine çıkarmamız. Bizim hedefimiz ikinci ve üçüncü doz aşılara vatandaşlarımızı teşvik etmek" diyerek aşılama faaliyetlerinin öneminden bahsetti.

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Turkuvaz Medya Merkezi'nde aşı seferberliği
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