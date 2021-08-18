Doç. Dr. İlker Koçak: Burun estetiği yaz-kış yaptırılabilir

Burun ameliyatı, estetik amacıyla en çok yaptırılan operasyonlardan. Ancak burun estetiğinin yaz aylarında yaptırılmaması gerektiğine dair bir görüş var. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker Koçak'a göre bu yanlış bir inanış: "Burun estetiğiyle ilgili yanlış bilinen konulardan biri bu; yazın yaptırmak tehlikelidir. Artık ameliyathane şartları ve sonrasındaki bakım teknikleri çok gelişti. Dolayısıyla yazın da kışın da burun estetiği yaptırılabilir."

GÜNEŞE UZUN SÜRE MARUZ KALMAYIN

Doç. Dr. İlker Koçak, yazın yaptırılan burun ameliyatından sonra bazı konulara dikkat etmek gerektiğinin de altını çizdi: "Yaz aylarında burun ameliyatı olmak isteyen kişilerin bazı kurallara mutlaka dikkat etmesi gerekir. Örneğin güneş ışınlarına direkt ve uzun süre maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Ameliyat sonrası 2-3 ay boyunca güneş kremi ve geniş şapkalar kullanmak, iyileşme sürecinin daha rahat geçirilmesine yardımcı olur. Ayrıca ameliyattan sonra tatile de gidilebilir. Tabii burun cildini güneş ışınlarından korumak şartıyla. Hatta operasyondan 1 ay sonra denize veya havuza da girilebilir."

İYİLEŞME SÜRECİ İÇİN ÇOK UYGUN

Burun estetiği yaptırmak isteyen 18 yaş üstü öğrencilerin, öğretmenlerin veya kış döneminde yoğun çalışan kişilerin yaz tatilini bir fırsat olarak değerlendirebileceklerini belirten Dr. Koçak, "Yazın iş yoğunluğunun azalması ve tatil dönemine girilmesi, burun ameliyatları sonrasındaki dinlenme süreci için de çok uygun. Doktorun önerilerine dikkat edildiği sürece yaz aylarında burun estetiği yaptırmanın hiçbir sakıncası yok" diye konuştu.