Böbrek naklinin ardından ikiz doğurdu

10 yaşında yakalandığı böbrek hastalığından kadavradan yapılan böbrek nakliyle kurtulan Rabia Öztürk, 30 yaşında tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek doğurdu.

Gaziantepli Rabia Öztürk, 10 yaşında rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede yapılan tetkiklerde böbrek yetersizliği teşhisi konuldu. Uzun süren tedavileri sırasında dünya evine giren Öztürk, 5 yıl önce iflas eden böbrekleri yerine kadavradan yapılan nakille 8 yıllık diyaliz çilesinden kurtularak yeniden hayata tutundu. Naklin ardından uyum tedavilerine devam eden genç kadın bir yandan anne olmak için de tedaviye başladı. Aynı hastanede yapılan takip ve tedavinin ardından genç kadın bir erkek ve kız bebek dünyaya getirdi.

Ev hanımı Rabia Öztürk'ün (30) 10 yaşında tanısı konulan kronik böbrek yetmezliği nedeniyle, sekiz yıl diyaliz tedavisi gördüğünü belirten SANKO Üniversitesi Hastanesi Böbrek Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel, "Annelik, doğanın kadına verdiği en büyük ayrıcalıktır" dedi.

Gebeliğin anne için hayati risk taşıdığını anımsatan Doç. Dr. Yüksel, "Tüm gebelikler anne ve bebek sağlığı için; düşük, orta ve yüksek riskli olarak sınıflandırılır. Annenin sağlık durumu ve önceki hastalıkları bu risk grubunu belirler. Böbrek nakli sonrası gebelik de yüksek riskli gebelik sınıfındadır. Böbreğin normal çalışması anne sağlığını ve dolayısıyla bebeğin sağlığını etkilemektedir. Böbrek nakli sonrası hastalara, vücudun böbreği reddetmemesi için bazı ilaçlar verilmektedir. Gebelik durumunda ise bu ilaçların bazıları kesilirken, bazılarının dozu artırılmalıdır" diye konuştu.

BÖBREK NAKLİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA ENGEL DEĞİL

Hastanın 5 yıl önce böbrek nakli olduğunu anımsatan Yüksel, "Gebelik düşünmesi üzerine Nefroloji Uzmanımız Doç. Dr. Mehtap Akdoğan ile görüştü. Böbrek fonksiyonlarının normal düzeyde seyrettiğinin saptanması sonrası, nakil dolayısıyla kullandığı ilaçlarda değişiklik yapılarak, kontrollü bir gebelik ve doğum sürecinin ardından hastamız sağlıklı olarak ikiz bebek dünyaya getirdi. Böbrek naklini, nakil sonrası hastaları odaya kapatıp sadece diyalizden kurtarmak için yapmıyoruz, hastalarımızın normal hayatına devam etmelerini istiyoruz. Çiftçi, öğretmen, doktor, hakim, savcı, esnaf kısacası her meslekten hastamız var ve hastalarımız böbrek nakli sonrası normal hayatlarına devam ediyor" dedi.

Rabia Öztürk ise 10 yaşında teşhis konan kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 20 yıllık zor bir sürecin ardından anne olma mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sekiz yıllık diyaliz sürecinin ardından nakil için hastaneye başvurduğunu vurgulayan Öztürk, "Başvuru yaptıktan bir süre sonra kadavradan nakil için aradılar, inanamadım ama gerçekti. Sabretmek gerekiyor. Çok mutlu oldum. Zor günler geride kaldı. Nakilden sonra kısıtlamalar, ilaçlar bitti ve artık su içebiliyorum. Her şeyden önemlisi bir kız ve bir erkek bebeğimiz oldu. Sizin de olabilir. Yeter ki insanlar böbrek bağışı yapsın. Lütfen böbreklerinizi bağışlayın ve insanlar yeni bir hayata tutunsun. Böbrek bağışı, insanlar için yeni bir hayat, yeni bir umut kaynağı. Sonuçta vücudumuz toprak olacak. Böbreklerimiz toprak olacağına başka insanlara umut olsun" diye konuştu.

Bu süreçte ailesinden büyük destek gördüğünün altını çizen Öztürk, "Aileme çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Kadavradan bağışı gerçekleştiren aileye de çok teşekkür ediyorum. Kabul etmeseler, yeni bir hayatım olamazdı. Onlara sabır, böbreklerini bağışladıkları yakınlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle Doç. Dr. Mehtap Akdoğan ve Doç. Dr. Yücel Yüksel'e çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun" dedi.