Devlet Hastanelerinde PCR testi ücretli mi? Özel hastanelerde PCR testi ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Başkan Erdoğan liderliğinde bugün yapılan kabine toplantısında aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlarından ve ek olarak uçak-otobüs yolculuklarında yine aşı olmayanlardan PCR testi isteneceği açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Devlet Hastanelerinde PCR testi ücretli mi ve Özel hastanelerde PCR testi ücreti ne kadar? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

DEVLET HASTANELERİNDE PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Merak konusu olan devlet hastanesi ile özel hastane PCR testi ücretlerine ilişkin detaylar şöyle;