Ejder Meyvesi Faydaları Nelerdir? Ejder Meyvesi Nasıl Yenir?

Çin ve Endonezya gibi tropikal iklime sahip ülkelerde yetişen ejder meyvesi, ülkemizde ilk olarak Mersin'de yetiştirilmiştir. Ejder meyvesi, kaktüsgillerden bir meyvedir ve içeriğindeki şeker miktarı az olduğu için kan şekerinin artmasını da önlemektedir. Son derece sağlıklı bir besin olan pitaya, tıp dünyası tarafından da son derece önemsenmektedir.

EJDER MEYVESİ FAYDALARI

Ejder meyvesi ne işe yarar sorusuna verilebilecek cevaplar bitmeyecek kadar fazladır. Alternatif tıp ile ilgilenen birçok kişinin tercih ettiği ejder meyvesi, birçok farklı hastalığa iyi gelmesinin yanında bağışıklık sistemini de güçlendirir. Yüksek oranda C vitamini içeren ejder meyvesinin faydaları şu şekilde sayılabilir;

Birçok hastalığa karşı koruyucudur, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda direnç kazandırmaktadır.

Ejder meyvesi, yüksek miktarda C vitamini içerdiği için vücudun ihtiyacı olan bütün C vitamini ihtiyacını karşılamaktadır.

Yüksek lif içeren ejder meyvesi, vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur ve bu sebeple diyet yapanlar tarafından sık sık tercih edilir.

Cilde nem veren ejder meyvesi, vücudun sıvı oranının artmasına yardımcı olmaktadır.

İçindeki şeker oranının az olması ile ejder meyvesi, diyabet hastalarının meyve ihtiyacını karşılamakta bir numaradır.

Ejder meyvesi kan basıncını dengeler, damar tıkanıklığının önüne geçerek kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

Kas sistemi ile kemiklerin ihtiyacı olan minerallerin alınmasına yardımcı olur.

Katarakt oluşumunun önüne geçer ve gözün içindeki sıvı oranının dengelenmesine yardımcı olur.

Ejder meyvesi, unutkanlık probleminin önüne geçmektedir.

Sindirim sisteminin ve boşaltım sisteminin düzenlenmesine yardımcı olan ejder meyvesi kabızlık sorununun da önüne geçer.

Pitaya meyvesinin saç, cilt ve göz sağlığı için son derece faydalı olduğu düşünülmektedir ancak tam olarak kanıtlanmış bir araştırma bulunmamaktadır.

EJDER MEYVESİ ZARARLARI

Her besinde olduğu gibi ejder meyvesinin de faydalarının yanında bazı zararlı yönleri bulunmaktadır. Bu noktada düşünülmesi gereken en önemli şey ejder meyvesini gereğinden fazla tüketmemek olmalıdır. Eğer bu meyveyi aşırı miktarda tüketirseniz vücudunuzdaki su miktarı olması gerekenin üstüne çıkar ve bu durum kalbin tehlikeye girmesine sebep olur.

Aynı zamanda ejder meyvesinin aşırı tüketimi sindirim sisteminin de aşırı çalışmasına neden olacağı için karın ağrısı ve ishale neden olabilir.

EJDER MEYVESİ NASIL YENİR

Ejder meyvesi nasıl soyulur sorusunun cevabı meyveyi tüketecek olan birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Ejder meyvesini soymak için öncelikle meyveyi bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye ayırmak gerekmektedir. Daha sonrasında ise meyvenin içindeki beyaz kısmı bir kaşık yardımı ile kabuktan ayırarak soyma işlemi tamamlanır.

Ejder meyvesi, birçok farklı şekilde tüketilebilir. İsterseniz tatlı olarak, isterseniz içecek olarak tüketebilir hatta püre haline getirip ara öğününüzde de yiyebilirsiniz.

EJDER MEYVESİ NEREDE YETİŞİR?

Ejder meyvesi, tropikal iklim meyvesi olduğu için daha çok Orta ve Güney Amerika, Meksika, Vietnam, Endonezya ve Malezya gibi tropikal ülkelerde yetişmektedir.

EJDER MEYVESİ TÜRKİYE'DE NEREDE YETİŞİR?

Pitaya, ülkemizde tropikal iklime en yakın iklim olan Akdeniz ikliminin yaşandığı yerlerde yetişebilmektedir. Rakımı yüksek olmayan denize yakın yerleşimlerde yetiştirilmesi doğru olan ejder meyvesinin ülkemizde yetişmeye uygun olduğu iller Adana, Antalya, Muğla ve Mersin civarıdır.

EJDER MEYVESİ NASIL YETİŞTİRİLİR?

Ejder meyvesi tropikal bölge meyvesidir ve yeterli nem ile suyun olmadığı yerde yetişmesi mümkün değildir. Eğer uygun şartlar altında ekilirse meyve bir ya da iki hafta içerisinde köklenebilmektedir. Bu meyveyi tohum olarak almak yerine fidan olarak dikerseniz daha kolay yetişecektir. Bu süreçte fidanın asma ile desteklenmesi gerekir. Kışın sıcak durması, yazın ise çok güneş almayacak şekilde bakımının yapılması gerekmektedir. Ejder fidanı, çiçek açtıktan 30 gün sonra meyve vermektedir.