Diş eti ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Diş eti ağrısına anında ve kesin çözüm yöntemleri

Bir kişi diş etlerini etkileyen bir duruma sahip olduğu için veya sadece çok sert fırçaladıkları için dişeti ağrısı çekebilir. Çok yaygın görülen bu rahatsızlık, birçok insanın başına bela olmaktadır. Peki, diş eti ağrısına kesin çözüm nedir ve diş eti ağrısı nasıl geçer? Bu başlık altında, diş eti ağrısını için doğal çözüm ve tedavi yöntemleri yer almaktadır.

DİŞ ETİ AĞRISI NEDENLERİ

Diş eti ağrısının diğer bazı nedenleri şunlardır:

açık yara

tutucular veya takma dişler gibi diş cihazlarından kaynaklanan sürtünme

kadınlarda hormonal değişiklikler

sıklıkla diş etlerinin kanamasına neden olan diş eti iltihabı

ağız pamukçuk, ağızda ve boğazda sarımsı bir film oluşmasına neden olabilen bir mantar enfeksiyonu

periodontitis, bir kişi diş eti iltihabı tedavisi görmezse gelişebilecek ciddi bir enfeksiyon

daha az yaygın olmasına rağmen ağız veya boğaz kanseri

Evde doğal çözümler ve reçetesiz ilaçlar diş eti ağrısını yatıştırmaya yardımcı olabilir ve hafif olduğunda tamamen ortadan kaldırabilirler. Bununla birlikte, ağrı kalıcı veya şiddetli ise, bir kişi tıbbi yardım almalıdır.

Bu haberimizde, diş eti ağrısından hızlı bir şekilde kurtulma sağlayabilecek yedi ev ilaçlarını listeledik. Ayrıca bir dişçiye ne zaman gidileceğini de tartışıyoruz.

1. Sıcak veya soğuk kompresler

Sıcak veya soğuk kompres uygulamak, diş etlerindeki ağrıyı hafifletebilecek şişliği azaltmaya yardımcı olabilir.

Diş etlerine sıcak kompres yapmak için temiz bir bezi sıcak ama haşlamayan suya batırın. Bezdeki suyu sıkın, ardından bezi diş etlerinin ağrılı kısmını kaplayan yanak veya dudak bölgesine iyice bastırın.

Soğuk kompres yapmak için temiz bir beze sarılmış bir buz torbası kullanın.

2. Tuzlu su

Tuzlu suyla durulama veya gargara yapmak, diş etlerinde yaşayan potansiyel olarak zararlı bakteri sayısını azaltabilir. Bu, ağrıya neden olan şişliği azaltmaya yardımcı olabilir.

Tuzlu suyla durulamak için:

Çeyrek çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suya karıştırın.

Bir yudum alın ve solüsyonu ağzınızda gezdirin veya tükürmeden önce onunla gargara yapın.

Bunu gerektiği kadar sık tekrar edin.

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3. Çay poşetleri

Pek çok çay, tanen adı verilen bitki bileşikleri içerir. Bazı araştırmalara göre tanenler, diş etlerini tahriş edebilecek bakterileri öldürerek diş eti ağrısını azaltabilir.

Yeşil, ebegümeci ve siyah çayların tümü önemli miktarlarda tanen içerir. Bu bileşikler, güçlü çay veya kırmızı şarap içtikten sonra ağızda buruşma hissine neden olur.

Bazı çaylar, zencefil ve ek papatya gibi iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek maddeler içerir.

Diş eti ağrısını azaltmak için, bir çay poşetini kaynamış suda birkaç dakika bekletin, ardından çıkarın ve hafifçe soğumasını bekleyin. Torba hala sıcakken, yaklaşık 5 dakika boyunca doğrudan ağrı bölgesine uygulayın.

4. Karanfil barındıran bitkisel macun

İnsanlar yüzyıllardır ağrı kesici özelliklerinden dolayı şifalı bitkiler kullandılar.

Spilanthes cinsindeki karanfil, zerdeçal ve bitkiler ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir ve bir kişi bunları doğrudan diş etlerine uygulayabilecekleri bir macun oluşturmak için kullanabilir.

Bitkisel bir macun oluşturmak için:

Örneğin toz halindeki zerdeçal veya karanfili az miktarda ılık suyla karıştırın. Kıvam macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Macunun bir kısmını doğrudan diş eti ağrısının olduğu yere uygulayın.

Macunu birkaç dakika bekletin, ardından durulayın.

Bir kişi, ağrıyı hafifletmek için macunu gerektiği kadar sık kullanabilir.

5. Uçucu yağlar

Birçok farmasötik ürün, sağladıkları çeşitli sağlık yararları nedeniyle uçucu yağlar içerir. Bir kişi ayrıca kendi çarelerini yaratmak için uçucu yağlar satın alabilir.

Karanfil, kekik ve nane yağlarının tümü iltihabı azaltmaya, ağrıyı azaltmaya ve dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olabilecek özelliklere sahiptir.

Bir kişi uçucu yağ ve su içeren bir sprey yapabilir ve bunu diş eti ağrısını azaltmak için kullanabilir. Spreyi oluşturmak için, temiz bir sprey şişesine 4 veya 5 damla uçucu yağ ve 1 ons su ekleyin. Karışımı diş eti ağrısının olduğu yere püskürtün.

6. Ağız jelleri

Benzokain, diş etlerini uyuşturan bir ilaçtır ve Orajel ve Anbesol gibi yaygın oral jellerin ana maddesidir.

Diş eti ağrısını tedavi etmek için oral bir jel kullanırken etiketteki talimatlara uymak önemlidir.

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