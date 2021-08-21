İshal kesici ilaç tarifi: İshali anında kesen şeyler, kesin çözüm yöntemleri

Sıvı dışkılama, karın ağrısı, gaz problemleri, acil dışkılama, ateş yükselmesi ve halsizlik gibi yaygın belirtiler, ishal olan kişilerin şikayetleri arasında yer almaktadır. Hemen hemen herkesin hayatının bir döneminde ortaya çıkan ishalin meydana gelmesi ile aşırı su kaybından dolayı vücut direnci düşmeye başlar ve kişi dermanını kaybeder. Hafif, orta ve ileri seviyelerde görülmekte olan ishal durumu özellikle ağır vakalarda vücudundan günde ortalama 1314 litre sıvı kaybetmesine neden olur. Eğer böyle bir durumda gerekli önlemler alınmazsa akut böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları gelişebilir. Birçok farklı nedene bağlı olarak gelişen ishal durumunda ishale iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemler hastalığın seyrini tersine çevirmenize yardımcı olacak etkili yöntemler arasında yer alır. İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…

İSHALE NE İYİ GELİR?

Uzmanlar ishal halinde vücudun kaybettiği su ve mineral ihtiyacının yerine konmasını önermektedir. Bu nedenle su, meyve suyu ya da et suyu çorbalarını diyetinize dahil edebilirsiniz. Bazen aşırı su içmek kusmaya neden olabilir. Bu durumda damardan serum ile vücudun su ihtiyacı karşılanabilir. Potasyum ve sodyum alımınızı arttırmak vücudunuzun kaybettiklerini yerine koyması açısından oldukça faydalıdır.

İshal kesen ilaçlar ağır vakalarda ishalin neden olabileceği riskleri ortadan kaldırmak ve bağırsak hareketlerini düzene sokmak için kullanılabilir. Bu açıdan bizmut, loperamid, subsalisilat gibi ishal ilaçları doktorunuz tarafından önerilebilir. Tükettiğiniz besinlerden bakterilere kadar birçok şey ishale neden olmaktadır. İşte ishal semptomlarını azaltmaya yardımcı olacak bazı tüyolar:

Atıştırmalık olarak sarı leblebi ve kraker tüketerek ishal semptomlarınızı azaltabilirsiniz.

Pirinç lapası, yulaf ezmesi gibi yiyecekler önerilir.

Kafein içeren kahve çay tüketimini en aza indirin.

Bol su tüketmeye özen gösterin.

Haşlanmış patates ishal anında iyi gelen besinler arasında yer alır.

Elma püresi, havuç suyu ve muz tüketebilirsiniz.

Yoğurt ve ayran ishale iyi gelir.

Kahveye birkaç damla limon ekleyin ve tüketin.

İshaliniz arttıracak lahana, bezelye, yeşilbiber gibi besinlerden kaçının.

Yağlı yiyeceklerden ve sindirimi zor olan kuru yemişlerden kaçının.

İSHAL BİTKİSEL TEDAVİSİ

İshal çoğu zaman tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden geçmektedir. Vücudun su ihtiyacını kaybetmesi üzerine halsizlik, şiddetli ishal durumunda kişilerin şikayetleri arasında yer almaktadır. şimdi sizlere bahsedeceğimiz doğal tedavi yöntemleri ile ishal probleminizi olabilecek en kısa sürede ortadan kaldırabilirsiniz. İşte ishale iyi gelen doğal tedavi yöntemleri:

Elma sirkesi, bakterilerin sebep olduğu ishali kontrol altına almaya katkıda bulunacak antibakteriyel içeriğe sahiptir. Bunun için 1 çay kaşığı elma sirkesini 1 bardak su ile seyrelterek günde 2 defa tüketebilirsiniz.

Zerdeçal, ishal tedavisinde yardımcı olacak antienflamatuar ve antibakteriyel kurkumin içermektedir. Özellikle uzun süreli geçmeyen ishal için alternatif bir yöntem olarak kabul edilir. Zerdeçalı yemeklerinize ilave edebileceğiniz gibi, 1 tatlık kaşığı sıcak su ile karıştırarak doğrudan tüketebilirsiniz.

3 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonat ve 1 lt. sudan elde ettiğiniz karışımı sabah akşam tüketebilirsiniz.

Bakterilerden kaynaklanan ishali kesmeye yardımcı olacak diğer bir doğal ürün ise papatya çayıdır. Aynı zamanda karın kasılmaları ve deformeyi ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Ahududu çayı da ishale iyi gelen içeceklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hamur mayasını ufak parçalara bölün ve bir bardak sıcak suya katın ve ardından tüketin.

Yoğurdun içine 2 yemek kaşığı nişasta ekleyerek tüketmek ishali durdurmada etkili yöntemler arasında yer alır.

YETİŞKİNLERDE İSHAL EN FAZLA KAÇ GÜN SÜRER?

İshal bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa çoğu zaman birkaç gün içinde kaybolur. Yetişkinlerde ishal altta yatan nedene bağlı olarak genellikle 24 gün içinde tedaviye ihtiyaç duymadan geçmektedir. Beslemeye bağlı yaygın olarak görülen ishalin uzun süreli olmasının altında besin zehirlenmeleri ve bakteriler başta gelmektedir.

ZEHİRLİ İSHAL BELİRTİLERİ

Mide ve bağırsak sisteminin viral bir enfeksiyonu olarak bilinen zehirli ishal, belirgin semptomları ile ortaya çıkmaktadır. Oluşum nedeni ise rotavirüs enfeksiyonudur. Zamanında müdahale edilmeyen bu enfeksiyon zehirli ishale yol açmaktadır. Zehirli ishalin belirtileri ise yoğun bir şekilde sulu dışkılama, yüksek ateş ve sürekli kusmadır. Sulu dışkılama nedeni ile vücut aşırı su kaybeder. Bu sıvı kaybı ise özellikle çocuklarda hayati tehlikeler oluşturmaktadır.

İshale ne iyi gelir, doğal ve bitkisel yöntemlerle nasıl geçer? İşte ishali kesen şeyler