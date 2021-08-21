İltihaplı diş ağrısına ne iyi gelir? İltihaplı diş ağrısı evde doğal tedavi ile nasıl ve kaç günde geçer?

Diş ağrısında dişlerin yanı sıra diş eti nedenlerinin de payı büyüktür. Diş ağrılarının tedavisi için öncelikle altta yatan sebebin saptanması ve buna göre müdahale edilmesi gerekir. Ağız ve çene travması, çürük dişler, diş dolgusunun düşmesi, dişlerde biriken yemek artıkları, 20'lik diş çıkarma gibi pek çok nedenden dolayı ağrılar oluşabilir. Diş ağrılarını diş hekimine gitmeden geçirmek ya da en aza indirmek için güvenli bazı yöntemler bulunur, ancak iltihaplanma, çürük, diş dolgusu gibi ciddi durumlarda ağrıyı yok etmek ve tedavi etmek için muhakkak diş hekiminde gidilmesi gerekir. Çünkü bu tarz durumlarda evde uygulanan yöntemler kalıcı sonuçlar vermeyecektir. Ancak bir süre idare etmek bakımından faydalar sağlayabilir. Öyleyse iltihaplı diş ağrısına ne iyi gelir? İltihaplı diş ağrısı nasıl geçer? İltihaplı diş ağrısı kaç günde geçer? İltihaplı diş ağrısına iyi gelen ilaçlar nelerdir? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

İLTİHAPLI DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Diş iltihabı pek çok nedenden dolayı kaynaklanabilir. Ağız hijyenine gereken özeni göstermemek, dişleri doğru bir şekilde fırçalamamak, şeker tüketimini aşırıya kaçırmak, diş ipi kullanmamak gibi nedenler zamanla dişlerde iltihaplanmalara neden olabilir. Diş eti iltihaplanmasını önlemek için diş bakımının düzenli olarak yapılması son derece önem taşır. Diş iltihaplanması durumunda evde hazırlanan bazı doğal ilaçlar bu süreçte ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olabilir. Bu durumda ağrılarınızı azaltmak için antiseptik gargaralar yapabilir ve ağız hijyeninizi sağlayabilirsiniz. Dişler günde 3 kere fırçalanmalı ve diş ipi kullanımı ihmal edilmemelidir. Antibiyotik kullanımı ise mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır.

İLTİHAPLI DİŞ AĞRISI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Diş eti iltihabı yaklaşık bir haftada eski sağlığına kavuşabilir. Öte yandan tedavi ne kadar erken başlarsa bu süre, o kadar azalacak ve iltihaplı diş ağrısı sorunu ortadan kalkacaktır. Bu nedenle iltihaplı diş ağrısının hiç beklenmedik bir anda yeniden alevlenmesini önlemek için uygun bir tedavi biçimine odaklanılması gerekir.

İLTİHAPLI 20'LİK DİŞ AĞRISI

İltihaplı 20'lik diş için hekiminiz ilk aşamada iltihabın kurumasına yönelik bir tedavi planlayacaktır. Bazı durumlarda antibiyotik verebilir. 20'lik diş yapınız ve gömülü ya da yan kalmış durumuna göre bir operasyonla dişinizi çekmek isteyebilir. Cerrahi müdahalenin ardından diş hekiminiz bir süre ilaç kullanmanızı önerebilir.

İLTİHAPLI DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Diş ağrılarınızı geçici olarak onarmak için aşağıda ev ilaçlarından yararlanabilirsiniz. Bitkisel bu yöntemler çekilmez ağrılar ile baş etme noktasında kısa sürede olsa yardımcı olacaktır. İşte iltihaplı diş ağrısına iyi gelen ev ilaçları: