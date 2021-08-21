Mide şişkinliğine ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleri ile karın ve mide şişkinliği nasıl geçer?

Mide şişkinliği neden olur? Bu sorunun birçok farklı yanıtı olabilir. Yaralı bağırsak ya da mide bakterileri bir miktar gaz oluşturur. Bu, kişiyi rahatsız etmemekle birlikte kişinin sağlığı açısından da sorun teşkil etmez. Fakat vücuttaki gaz miktarı artarak hava, organların duvarlarında gerginlik yaparsa o zaman tahliye etmekte zorluk çekilir. Bu durum da kişide nefes almada zorluk, çarpıntı, sürekli geğirme isteği gibi etkilere neden olur. Midede şişkinlik hissi oluşur. Peki bu durumda mide şişkinliğine ne iyi gelir, şişkinlik nasıl giderilir? İşte mide şişkinliği neden olur ve nasıl soruları başta olmak konuyla ilgili merak edilen detaylar...

MİDE ŞİŞKİNLİĞİNE NE İYİ GELİR?

Mide şişkinliği her üç insandan birinde meydana gelebilen bir durumdur. Kimileri tedavileri evde uygulayarak mide şişkinliğinden kurtulur kimileri de geçmeyen şişkinlikler için hastaneye başvurur. Eğer sizde de hafif mide şişkinlikleri varsa mide şişkinliğine iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler listemizi evde uygulayabilirsiniz. İşte o liste:

Taze zencefil tüketerek bağırsakta oluşan parazitleri temizleyebilirsiniz.

Nane çayı karın ve mide bölgesindeki rahatsızlığa iyi gelir. Kuru nane ile evde çay yapabilirsiniz.

Rezene çayı mide ile ilgili problemlerde çok sık tüketilen bitkisel çözümdür.

Limonlu su içerek sindirim sistemi hastalıklarına karşı önlem alabilirsiniz.

Ananas tüketmek mide şişkinliklerini azaltır.

Maydanoz sindirimi harekete geçirerek kabızlık problemini giderir. Salatalarda kullanmayı ihmal etmeyin.

Salatalık idrar söktürücü olarak bilinir. Toksinleri temizler. Salata ve yemeklerde kullanabilirsiniz.

Limon ve karbonat suyunu yemekten sonra içerek rahatlama sağlayabilirsiniz. Bir bardak ılık suyun içine 2 3 tatlı kaşığı karbonat atın. 2 3 damla da limon damlatın. Daha sonra karıştırarak için.

Mide şişkinliği evde tedavi yöntemlerden biri de egzersizlerdir. Düzenli yürüyüş, karın ve bağırsak bölgesini harekete geçirerek hareketler, yemeklerden sonra sindirimi destelemek için sporlar gibi yöntemleri de uygulamamız gerekir. Bir soda içerek arından bulunduğumuz ortamda yürüyüşler yaparak fazla gazı vücudunuzdan atabilmeniz mümkündür.

MİDE ŞİŞKİNLİĞİ NASIL GEÇER?

Mide şişkinliğine neden etkenin en çok gaz sıkışması yüzünden olduğuna değinmiştik. Bu bağlamda midede oluşan gazı çıkarabilmek için öncelikle gazı oluşturan etkeni azaltmamız gerek. Genelde yemek yerken soluduğumuz fazla hava gaz olarak geri atılıyor. Çözüm yöntemi için ilk adım yemek yerken acele etmemeli ve yavaş yemeliyiz. Yemek yerken konuşmamak gerekir.

Gazlı içeceklerden faydalanarak gazı dışarı atabiliriz. Özellikle sodalardan yararlanabiliriz. Yürüyüş ve bazı egzersizler midede oluşan gazı dışarı atmaya yardımcı olur. Düzenli egzersizler yapabiliriz. Mide şişkinliğine iyi gelen şeyler arasında evde uygulayabileceğiniz bitkisel ve doğal çözümlerde vardır.

MİDE ŞİŞKİNLİĞİNE HANGİ İLAÇ İYİ GELİR?

Mide şişkinliği için önerilen sabit bir ilaç yoktur. Uzmanlar genelde bağırsakları çalıştıracak ve sindirimi harekete geçirecek ilaçlar tavsiye etmektedir. Özellikle gaz sancısı çekenler için lavman tedavisi uygulanarak fazla olan gazın dışarı atılması sağlanır.

MİDE ŞİŞKİNLİĞİ NEDEN OLUR?

Mide neden şişer dersek; mide ve karın şişkinliklerine neden olan en belirgin etken sindirim sistemi bozuklukları diyebiliriz. Buna en çok kendimiz etken oluruz. Düzensiz ve bilinçsiz beslenme gibi kişisel etkenler diyebiliriz. Kabızlık, ülser, Çölyak, safra kesesi gibi birçok rahatsızlık ve hastalıklar mide şişkinliğine neden olabilmektedir. İşte mide şişkinliği nedenleri:

Sindirim sistemi hastalıkları

Ödem

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları

Besin alerjileri

Stres

Aşırı yemek yeme

Aşırı su içme

MİDE ŞİŞKİNLİĞİ VE BULANTI

Dengesiz beslenme veya yanlış beslenme sonucu hem mide bulantısı hem de mide şişkinliği gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar. Bu iki durumun aynı anda olması da günlük yaşantımızı tamamıyla olumsuz etkileyebilir. Bu sorunun önüne geçebilmek için yemek yerken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar vardır. Bunlar arasında; hızlı yemek yememek, mideyi yoracak gıdalardan uzak durmak, yağlı ve katı gıdalardan uzak durmak ve hamur işi yemek türlerini fazla tüketmemek gibi dikkat etmemiz gereken durumlar yer alır.

MİDE ŞİŞKİNLİĞİNE İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu mide şişkinliği nasıl giderilir sorusuna yanıt olarak kür önerisinde bulundu. Eğer sürekli mide şişkinliği yaşıyorsanız ve ilaçlar işe yaramıyorsa bu kürü deneyebilirsiniz. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği o kür tarifi…