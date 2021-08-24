Boyun tutulmasına ne iyi gelir? Boyun tutulması nasıl geçer? Evde çözüm önerileri ve egzersizler

Boyun tutulması belirtileri; keskin ağrı, genel ağrı, yayılan ağrı, karıncalanma, uyuşma, zayıflık, baş ağrısı olarak kendisini gösterir. Keskin ağrıda, kişi boynun alt kısmında bıçak batıyormuş gibi ağrı hisseder. Genel ağrıda, boynun tek bir yerinde ağrı hissedilir. Yayılan ağrıda ise, yanma hissi vererek sırt, omuz ve kollara yayılan bir ağrı hissedilir. Boyun tutulmaları kendini bir gün sonra da gösterebilmektedir. Kaza gibi durumlarda olay anında ağrı hissedilmeyip 12 saat sonra boyun kısımlarında ağrı hissedilmeye başlar. Böyle durumlarda da yaralıya teşhis koymak zordur. Dolayısıyla boyun tutulması tedavisinin belirlenebilmesi için mutlaka bir uzman hekim muayenesine ihtiyaç duyulur. Hekim görüşü ve önerisi olmadan boyun tutulmasına ne iyi gelir noktasında uygulanması önerilen yöntemlerden uzak durulmalıdır. Peki boyun tutulması nasıl geçer? İşte merak edilen detaylar...

BOYUN AĞRISI NEDEN OLUR?

Yumuşak doku zedelenmesi ile başlayan boyun ağrısı farklı nedenlerden dolayı da olmuş olabilir. Kas, sinir ve bağlarla ilgili zedelenmeler nedeniyle boyun ağrıları kendini gösterebilir. İşte boyun ağrısına neden olan problemler:

Kas ve bağ zedelenmeleri

Travmalar

Osteoartrit (Kireçlenme)

Boyun Fıtığı (Disk Hernisi)

Romatizmal Hastalıklar

Omurga Kanalında Daralma

Psikolojik Faktörler

Boyun tümörleri

Omurilik tümörleri

Kemik enfeksiyonları

BOYUN AĞRISI NEDEN OLUR, NASIL GEÇER? BOYUN AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

BOYUN TUTULMASI NASIL GEÇER?

Boyun tutulması günlük hayatta bile çok sık rastlanan sağlık sorunlarından biri. Her üç insandan biri muhakkak boyun ağrısı rahatsızlığını yaşamaktadır. Bu en çok iş ortamlarındaki çalışma koşullarından dolayı ya da yanlış uyku pozisyonlarından kaynaklanmakta. Boyun tutulmasının geçmesi için kaslarımızın gevşemesi gerekir ve en etkili ilaç kas gevşeticilerdir. Kas gevşetici ilaçlar kullanabilirsiniz. Boyun ağrınız şiddetliye ağrı kesici kullanabilirsiniz. Boyun tutulması bu ilaçlara rağmen geçmiyorsa şu tedavi yöntemleri uygulanmaktadır:

Steroid Enjeksiyonları

Fizik Tedavi

Kısa Süreli İmmobilizasyon

Transkutanöz Elektriksel Sinir Uyarımı (TENS)

Boyun Tutulması Ameliyatı

BOYUN TUTULMASINA NE İYİ GELİR?

Boyun tutulmasının evde çözüm yöntemleri mevcuttur. Evde kendiniz bu yöntemleri uygulayarak boyun kısmınızda rahatlama sağlayabilirsiniz.

İyileşmek için dinlenin:

Kas dokusunun kendisini yenilemesi için dinlenmeniz gerekir. Günlük rutin işleri bir kenara bırakıp dinlenmeye çalışın. Boynu yoracak aktivitelerden uzak durulmalı. Ayrıca dinlenme süresini doğru ayarlayın. 1-2 gün hareketsiz kalırsanız kaslar hareket etmeyeceği için zayıflayacaktır.

Sıcak ya da soğuk kompresler uygulayın:

Sıcak ve soğuk kompresler birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Boyun tutulmasının ilk 12 saatinde soğuk kompresler uygulanabilir. Mesela bir buzu beze sararak boyun kısmına uygulayabiliriz. Dönüşümlü olarak ardından sıcak kompres uygulayarak kaslarda gevşemeyi sağlayabiliriz.

Diğer bir yöntem ise egzersizlerdir. Size önereceğimiz egzersiz hareketlerini evde uygulayabilirsiniz.

BOYUN TUTULMASI İÇİN HAREKETLER

Boyun tutulmasına iyi gelen egzersizler vardır. Evde bu egzersizleri rahatlıkla uygulayabilmeniz mümkün. Hafif esneme hareketleri boyun tutulması gibi kasların sert olduğu durumlarda gevşemeyi sağlar.

Yürüyüş

Hafif tempolu esneme hareketleri

Ev dışında ise bisiklet sürmek, yüzmek

Hafif boyun hareketleri

İki elle başı öne eğme hareketi İki elle başı arkaya eğme hareketi Tel elle başı yana eğme hareketi El yardımsız başı öne eğme hareketi El yardımsız başı sağa sola döndürme hareketi El yardımsız başı omza doğru eğme hareketi

BOYUN TUTULMASI RİSKİ NASIL AZALTILIR?

Aşağıdaki yöntemleri uygulayarak boynunuzun tutulma riskini azaltabilirsiniz.

Bilgisayar ve masa başındayken 20 dakikada bir pozisyon değiştirin Otururken sırt düz tutulmalıdır. Yatarken aşırı yüksek yastık kullanmayın. Ağır cisimler kaldırmayın. Başınızla yük kaldırmayın. Boynu sürekli aynı pozisyonda tutmayın. Boyun yastığı ile uyumayı deneyin. Koltukta uyuyakalmayın. TV'ye alçaktan ya da yüksekten bakmayın.

BOYUN TUTULMASI İÇİN NE ZAMAN DOKTORA GİDİLİR?

Boyun tutulmasında ağrılar genellikle bir iki gün içerisinde geçebilmektedir. Hiçbir özel tedavi olmadan boyun ağrıları bazen bir hafta içerisinde de geçebilir. Ağrı kesici ve kas gevşetici gibi ilaçların kullanımı da yapıldığı halde geçmeyen bir boyun tutulmasında mutlaka doktora görünmeliyiz. Boyun bölgesinde meydana gelen ağrının temel nedeni bulunarak en uygun tedavi yöntemi seçilebilir.