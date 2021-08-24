Geniz akıntısına ne iyi gelir? Geniz akıntısı nasıl geçer? Evde çözüm yöntemleri

Geniz akıntısı, sinüslerden ve burun boşluğundan toz, bakteri ve diğer hava kirleticilerinin uzaklaştırılmasına yardımcı olan mukus adı verilen kaygan sıvı üreten mukoza zarlarıyla kaplı olan sinüslerden, belirli durumlarda akıntı olmasıdır. Sağlıklı sinüslerde hava sinüslerin içine ve dışına geçer ve mukus burun boşluğunun arkasına akar. Ancak geniz akıntısı, bu işleyişin olmadığı durumlarda ortaya çıkar. Peki, geniz akıntısı nasıl geçer ve belirtileri nelerdir?

GENİZ AKINTISI NEDENLERİ

Sinüslere hava akışını ve mukusun dışarı akmasını engelleyen herhangi bir durum geniz akıntısına yol açabilir. Çoğu zaman durum enfeksiyondan kaynaklanır, ancak alerjik reaksiyonun sonucu da olabilir. Geniz akıntısı akut (kısa süreli) veya kronik (uzun süreli) olabilir.

Geniz akıntısı genellikle enfeksiyondan kaynaklanır, ancak alerjiden kaynaklanan şişlik basınç, ağrı ve tıkanıklık semptomlarını taklit edebilir. Genellikle geniz akıntısına neden olan enfeksiyon bakteriyeldir, ancak viral ve fungal enfeksiyonlar da duruma neden olabilir.

Burun boşluğu veya burun delikleri arasındaki bölümün merkezden sapması (deviye septum) veya nazal polipler (mukoza zarında küçük büyümeler) gibi sinüslerdeki tıkanıklıklar, mukusun drenajını engelleyerek ve bir üreme alanı oluşturarak geniz akıntısına yol açabilir.

Aşağıdakiler geniz akıntısı riskini artırabilir:

Üst solunum yolları enfeksiyonu (örn: soğuk algınlığı veya grip)

Alerji ve ilgili durumlar (örneğin: astım, saman nezlesi)

Diş enfeksiyonu

Kistik fibrozis

Zayıflamış bağışıklık sistemi (örneğin: kemoterapi nedeniyle)

Atmosferik basınçta bir değişiklik (örneğin: hava yolculuğu veya tüplü dalış)

Sigara ve diğer hava kirleticileri.

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GENİZ AKINTISI BELİRTİLERİ

Geniz akıntısının en yaygın semptomlarından biri ağrıdır ve bu ağrının yeri hangi sinüsün etkilendiğine bağlıdır. Ağrı bükülme, öksürme veya hapşırma ile daha da kötüleşebilir.

Diğer semptomlar şunları içerebilir:

Burun tıkanıklığı

Burun akıntısı (enfeksiyon varsa sarımsı, yeşilimsi veya kan lekeli olabilir)

Burun sonrası drenaj (mukusun boğazın arkasından akması)

Boğaz ağrısı

Ağız kokusu

Baş ağrısı

Kulak ağrısı

Ateş

Yorgunluk

Azalan koku alma duyusu

Yüzde genel bir dolgunluk hissi.

Kronik ve akut Geniz akıntısıin benzer belirti ve semptomları vardır - aralarındaki en önemli fark, semptomlara sahip olduğunuz sürenin uzunluğudur.

Akut geniz akıntısı:

Soğuk algınlığı veya saman nezlesi gibi alerjilerin neden olduğu akut Geniz akıntısı genellikle bir veya iki hafta içinde geçer. Akut Geniz akıntısı bazen düzelebilir ve herhangi bir semptom görülmeyen bir süre sonra tekrar geri gelebilir.

Kronik geniz akıntısı

Kronik Geniz akıntısıe geçiş, bir hastanın üç aydan uzun süre sürekli semptomları olduğunda ortaya çıkar. Sinüsler, kronik enfeksiyon ve iltihaplanma nedeniyle daralabilir veya tamamen kapanabilir. Devam eden alerjiler ve çevresel tahriş edici maddeler (örneğin: sigara dumanı) bir neden olabilir.

Teşhis

Geniz akıntısıin teşhisi, semptomları soğuk algınlığı semptomlarını taklit edebileceğinden zor olabilir. Bir doktor semptomların doğasını ve süresini tartışacak ve kulaklara, boğaza ve buruna bakma dahil fiziksel bir muayene yapacak.

Tekrarlayan ve kronik vakalarda ek inceleme için kulak, burun ve boğaz (KBB) uzmanına sevk gerekli olabilir.

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Bunlar şunları içerebilir:

Burun boşluğu ve sinüs açıklıklarının bir endoskopla (yapıların teleskopla veya bir TV monitöründe görüntülenmesini sağlayan küçük, ince bir teleskop) incelenmesi.

CT taraması (sinüslerin enine kesit görünümünün görülmesine izin veren özel X-ışını görüntüleme).

X ışınları (daha az yaygın olarak kullanılan CT taramaları daha iyi çözünürlük sağlar)

Geniz akıntısıe neden olan alerjeni veya bakteriyi tanımlamak için alerji testleri ve nazal / sinüs kültürleri.

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Tedavi, semptomları gidermeyi ve sinüsler yoluyla normal hava ve mukus akışını yeniden sağlamayı amaçlar.

Ameliyatsız tedavi:

Bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek için antibiyotikler kullanılır. Genellikle 7-10 günlük bir ilaç kürü reçete edilir. Tekrarlayan veya kronik Geniz akıntısı vakaları için daha uzun kurslar gerekebilir.

Dekonjestanlar, mukusu kurutarak burun tıkanıklığını giderir. Bunlar tabletler ve burun damlaları veya spreyler şeklinde olabilir. Dekonjestanlar nazal mukoza zarlarını aşırı derecede kurutup daha fazla şişlik ve tıkanıklığa yol açabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Nazal dekonjestan kullanırken ilaç talimatlarını net bir şekilde takip etmek önemlidir.

Prednizon gibi kortikosteroid ilaçlar, kronik Geniz akıntısı vakalarını tedavi etmek için uzun süreli antibiyotiklerle birlikte reçete edilebilir. Kortikosteroid burun spreyleri de reçete edilebilir.

Semptomları hafifletmeyi amaçlayan diğer tedaviler arasında parasetamol ve ibuprofen gibi ağrı giderici ilaçlar, buhar inhalerleri, salin burun spreyleri ve sinüsleri çevreleyen alana sıcak veya soğuk paketlerin uygulanması yer alır. Bol sıvı içmek, mukusun incelmesine yardımcı olur, böylece daha fazla akar.

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