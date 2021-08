Gribe ne iyi gelir, evde doğal ilaçlarla nasıl geçer? İşte gribe iyi gelen karışımlar, meyveler ve sebzeler

Grip virüsü özellikle de tam şuan içerisinde bulunduğumuz mevsimsel geçiş dönemlerinde birçok kişinin şikayet ettiği bir durumdur. Hastanelere yüksek ateş, öksürük, ciddi derecede halsizlik gibi problemlerle başvuran kişiler için hazırladığımız bu içeriğimizde gribe ne iyi gelir ve nasıl geçer sorusunun yanıtına ve evde tüketimini arttıracağınız bazı besinler ile gribi doğal bitkisel tedavi yöntemleri ile atlatmanız mümkün. Özellikle su tüketimini arttırmanın grip tedavisi için oldukça önemli olduğunu unutmamak gerekir. İşte gribe iyi gelen evde bitkisel ve doğal yollar ile tedavi yöntemleri…

GRİP NEDİR?

Grip, burun, boğaz ve bazen akciğerleri enfekte eden influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum hastalığıdır. Hafif ila şiddetli hastalığa neden olabilir ve zaman zaman ölüme yol açabilir. Gripten korunmanın en iyi yolu her yıl grip aşısı yaptırmaktır.

Emziren anne grip olursa ne olur?

Grip benzeri semptomlar için antiviral ilaçlar alsanız bile bebeğinizi emzirmeye devam edebilirsiniz. Bir annenin anne sütü, bebeği için özel olarak üretilir ve bebeklerin enfeksiyonla savaşması için gereken antikorları sağlar. Böylece, emzirmeye devam etmek bebeğinizi vücudunuzun savaştığı enfeksiyondan koruyabilir. Hamilelikte grip oldukça sık rastlanan bir durumdur ancak bu gibi durumlarda doktorunuza danışarak alacağınız ilaçlar sizi kısa zamanda tedavi edebilir. Ayrıca evde uygulayabileceğiniz bazı grip bitkisel ve doğal tedavisi de bulunabilir. Bunlar için haberimizin devamını okuyarak bilgi edinebilirsiniz…

Göz altı morluklarına ne iyi gelir? Göz altı morlukları neden olur ve nasıl geçer?

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Grip soğuk algınlığından farklıdır. Grip genellikle aniden ortaya çıkar. Grip olan insanlar genellikle bu semptomların bir kısmını veya tamamını hisseder:

ateş veya ateşli / titreme hissi öksürük boğaz ağrısı burun akıntısı veya burun tıkanıklığı kas veya vücut ağrıları baş ağrıları yorgunluk (yorgunluk)

bazı kişilerde kusma ve ishal olabilir, ancak bu çocuklarda yetişkinlerden daha yaygındır.

* Grip olan herkesin ateşi olmayacağını belirtmek önemlidir.

BEBEKLERDE GRİP NASIL GEÇER?

Bebeklerde grip tedavisi oldukça basittir. Bir bebeğin her türlü ihtiyacını anne sütünden elde ettiğini herkes bilir. Bebeğinizi emzirmeye devam etmeniz onun bağışıklık sistemini güçlendireceğinden kolayla virüslerle savaşacağı anlamına gelmektedir.

Ancak hastaken, bebeğinizi mümkün olduğunca çok mikroptan koruyun. Bebeklerin grip yakalama ve sağlık sorunları yaşama riski daha yüksektir. Yani:

ellerini sık sık yıka bebeğinizle yüz yüze teması sınırlandırın Bebeğinizin yüzüne öksürme, hapşırma veya nefes almayı önlemek için emzirme sırasında bir yüz maskesi takmak grip virüsü için bir önlem olabilir.

GRİBE NE İYİ GELİR?

Vücudunuza çalışması için gereken enerjiyi ve besinleri sağlayan besindir. Grip olduğunda bu etkiler eşit derecede hayati önem taşır. Yine de, durumunuz için doğru yiyecekleri yemekle ilgilidir.

Gribe iyi gelen evde çözüm yöntemleri

Et suyu

Tavuk, sığır eti veya sebzeyi tercih ederseniz et suyu, grip olduğunuzda yiyebileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Belirtileriniz başlar başlamaz ve tamamen iyileşene kadar yiyebilirsiniz.

Et suyu dehidrasyonu önlemeye yardımcı olur ve sıcak elementler boğaz ağrısını yatıştırmaya ve tıkanıklığı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Tavuk çorbası

Tavuk çorbası, et suyunun faydalarını ek bileşenlerle birleştirir. Kesilmiş tavuk vücudunuza demir ve protein sağlar ve ayrıca havuç, otlar ve kerevizden de besin kazanırsınız. Gribe iyi gelen çorbaların başında sıcak sıcak içeceğiniz tavuk suyu çorbası gelmektedir.

Sulu ve doygun kalmanıza yardımcı olmak için grip süresince tavuk çorbası yiyebilirsiniz; sadece tuz içeriğini izlediğinizden emin olun.

Sarımsak

Sarımsağı bir gıda aroma maddesi olarak düşünebilirsiniz, ancak aslında yüzyıllardır çeşitli hastalıklarda alternatif tıpta kullanılmaktadır. Gribi anında kesen ilaç olarak düşünülmekle beraber bir çalışma Gripli yetişkinlerde sarımsak takviyelerinin kaynağı, bağışıklığın arttığını ve semptom şiddetinin azaldığını buldu.

Yine de takviyeleri almanıza gerek yoktur. Çiğ sarımsak yemek de faydalı olabilir. Bağışıklık arttırıcı etkiler nedeniyle, gripin ilk belirtilerini hissettiğiniz günlerde ufak bir diş sarımsağı ilaç gibi su yardımı ile yutmak gribe iyi gelen şeyler arasında yer almaktadır.

Yoğurt

International ImmunopharmacologyTrusted Source dergisinde bildirilen bir araştırmaya göre, canlı kültürlü yoğurt sadece boğaz ağrısını yatıştırmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de artırabilir. Yoğurt ayrıca protein içerir. Bu nedenle de gripten kurtulmanın yolları arasında yer almaktadır.

Boğazınız ağrıyorken yoğurt yiyebilirsiniz, ancak ek şeker içermeyen yoğurtların tamamını seçtiğinizden emin olun.

Bademcik şişmesine ne iyi gelir? Bademcik şişmesi belirtileri nelerdir?

GRİBE İYİ GELEN MEYVELER VE SEBZELER

C vitamini içeren meyveler: Grip salgını olduğu dönemlerde bolca meyve tüketmek bağışıklık sisteminizi güçlenireceğinden oldukça iyi bir çözüm yöntemidir. C vitamini güçlendirmeye yardımcı olacak önemli bir besindir Güvenilen Bağışıklık sisteminizi kaynaklayın, özellikle hasta olduğunuzda önemlidir. Takviyeler yardımcı olabilirken, vücudunuz C vitamini gibi besinleri yediğiniz yiyeceklerden daha etkili bir şekilde emebilir.

Gripteyken C vitamini açısından zengin meyvelerde atıştırmalık düşünün. C vitamini bakımından zengin bazı meyveler çilek, domates ve narenciye içerir.

Yapraklı yeşillikler

Ispanak, lahana ve diğer yapraklı yeşillikler de grip olduğunuzda bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilir. Hem C vitamini hem de bağışıklık arttırıcı başka bir besin olan E vitamini var. Bu nedenle de grip tedavisi için tüketilmesi gerekmektedir.

Yapraklı yeşillikleri bir smoothie'de meyve ile birleştirmeyi düşünün veya bir dilim limon ve zeytinyağı ile çiğ olarak yiyin. Hastalığınız boyunca bağışıklığı artıran bu yiyecekleri yemek en iyisidir.

Brokoli

Brokoli, grip olduğunuzda vücudunuza fayda sağlayabilecek bir besin santralidir. Sadece bir porsiyon yemek, kalsiyum ve lif ile birlikte bağışıklık arttırıcı C ve E vitaminleri sağlayacaktır.

İştahınız grip ortasına veya sonuna doğru döndüğünde brokoli yemeyi düşünün. Ayrıca brokoli çorbası da yiyebilirsiniz; sadece sodyum içeriğini kontrol etmeyi unutmayın.

Yulaf Ezmesi

Hasta olduğunuzda, sıcak bir kase yulaf ezmesi yatıştırıcı, besleyici bir gıda seçimi olabilir. Yulaf ezmesi, diğer tam tahıllar gibi, bağışıklık güçlendirici E vitamininin doğal bir kaynağıdır. Ayrıca polifenol antioksidanların yanı sıra bağışıklık güçlendirici beta-glukan lifi içerir.

Gribe iyi gelen ilaçlar

Grip virüsü taşıdığınızı düşünüyorsanız mutlaka uzman bir doktora muayene olunuz ve ancak doktor tavsiyesi ile ilaç kullanınız. Geçmeyen grip gibi durumlarda ise mutlaka doktorunuza tekrar danışmanız gerekmektedir.

En çok fayda için bütün yulaf seçin.

Baharatlar

Gribin sonuna doğru, sinüs ve göğüs tıkanıklığınızda artış olabilir. Biber ve yaban turpu gibi bazı baharatlar, daha iyi nefes alabilmeniz için tıkanıklığı gidermeye yardımcı olabilir. Ancak, boğaz ağrınız olduğunda baharatlı yiyeceklerden kaçının.

GRİP AŞISI

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü ile savaşmak amaçlı uygulanan grip aşısı yapıldığı grip sezonu içerisinde etkilidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmesi sağlanır.

GRİP NASIL ÇABUK GEÇER?

Bol su tüketimi

Grip süresince vücut oldukça su kaybeder. Sadece daha az yiyor ve içiyor ve genel olarak azaltılmış su alımına sahip değil, aynı zamanda ateşiniz olduğunda terli su kaybediyorsunuz. Sıvılar sadece vücudunuzun işlevleri için önemli olmakla kalmaz, aynı zamanda tıkanıklığı parçalamaya ve enfeksiyonları atmaya yardımcı olabilir.

GRİBE İYİ GELEN BİTKİ ÇAYLARI NELERDİR?

Ballı bitki çayı, zencefil çayı: İçerisinde zencefil ve bal bulunan bitki çaylarını tüketmek grip için birebir tedavi yöntemlerinden sayılmaktadır.

bal ve limon çayı (eşit parçaları sıcak suyla karıştırın)

Yüzde 100 meyve suları (ilave şeker içermeyen ürünleri tercih edin)

Düşük şekerli sporcu içecekleri veya Pedialyte gibi elektrolit içeren diğer içecekler yalnızca susuz kalırsanız kullanılabilir.

Mevsimsel grip için tipik olmasalar da, kusma ve ishal elektrolit kullanımını gerektirebilecek semptomlardır.

Grip evde bitkisel ve doğal çözümler ile nasıl geçer?

Yukarıda yer alan besinleri tüketmek gribi evde kolayca yenebilmenizi sağlayabilir. Gripten ne yemekten kaçınacağınızı bilmek belki de ne yemeniz gerektiği kadar önemlidir. Grip hastalığınız varsa, aşağıdakilerden kaçının:

Alkol: Bu bağışıklık sisteminizi düşürür ve dehidrasyona neden olur.

Kafeinli içecekler: Kahve, siyah çay ve soda gibi ürünler sizi daha susuz hale getirebilir. Ayrıca, bu içeceklerin çoğu şeker içerebilir.

Sert veya tırtıklı yiyecekler: Gevrek krakerler, cipsler ve benzer dokulara sahip yiyecekler öksürük ve boğaz ağrısını şiddetlendirebilir.

İşlenmiş gıdalar: Bunlar bir fast food ekleminden ya da bir kutudan yapılmış olsun, bir gıda ne kadar çok işlenirse, o kadar az besin alırsınız. Grip ile vücudunuz kendini iyileştirmeye çalışıyor, bu yüzden süreci bütün, besleyici gıdalarla desteklemek önemlidir.

GRİP BAŞLANGICINA NE İYİ GELİR?

Vücudunuzda grip belirtilerini taşıdığınızı hissettiğiniz andan itibaren beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Özellikle meyve ve sebze tüketimini arttırmanız büyük önem taşımaktadır.

GRİP KAÇ GÜNDE GEÇER?

Grip virüsüne yakalandığınızda ve uzman bir tedavi sürecine başladığınızda vücudunuzun gribi atlatması maksimum 5 günü bulmaktadır. Birçok semptom ise kullandığınız ilaçlar ve tükettiğiniz sağlıklı besinler ile 3 gün sonrasında etkisini kaybetmektedir.