Kulak tıkanıklığına ne iyi gelir? Bitkisel yollarla kulak tıkanıklığı nasıl geçer, açılır?

Kulak zarının arkasında orta kulak adı verilen bir bölüm bulunur. Ancak soğuk algınlığı, sinüzit, alerjiler, enfekte edenoidler bu kanalın tıkanmasına neden olabilir ve tıkanma sonucu orta kulaktaki sıvı boşalmaz. Östaki borusunu çevreleyen yapı bakteri ve virüslerin etkisi ile iltihap dolu bir şişlikle karşı karşıya kalabilir. Kulakta akıntı, kaşıntı, kulak ağrısı gibi belirtiler en yaygın semptomlarıdır ve bu durum pek çok çocukta görülen orta kulak iltihabıdır. Kulak tıkanıklığına neden olan en yaygın nedenlerden biri de yükseklik değişimidir. Çoğu zaman esneme ile birlikte basıncın neden olduğu bu sorun ortadan kaldırmak mümkündür. Diğer yaygın nedenler arasında dış kulak iltihabı ve kulak kirinin neden olduğu tıkanmalardır. Peki, kulak tıkanıklığına ne iyi gelir, nasıl açılır? Kulak tıkanıklığının çözümü nedir? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

KULAK TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Kulak tıkanıklığı şikayeti zaman zaman kişilerin yaşam kalitesini düşürebilir. Kulak tıkanıklığının bir haftadan uzun sürmesi, tıkanıklığa neden olan kulak ağrısı, baş dönmesi ve burun kanması gibi semptomlar görüldüğünde mutlaka doktora gidilmelidir. Doktorunuzun kulak tıkanıklığı şikayetinizi teşhis etmesinin ardından uygun gördüğü tedavi biçimini dikkatlice takip etmek gerekir. Böylelikle kulak tıkanıklığını gidermek için en uygun çözümü sağlayabilirsiniz. Ancak kulak kirinin neden olduğu kulak tıkanıklığını gidermek için bazı çözüm yöntemlerini doktorunuza danışarak deneyebilirsiniz. İşte kulak tıkanıklığı sorunu yaşayanlara özel öneriler:

Kulağınıza sıcak kompres uygulayarak tıkalı kulağınızı rahatlatın. Sıcak kompres östaki borusunun genişleyerek açılmasını sağlar. Sıcak su torbasını kulağınıza tutabilir ya da ütü ile ısıttığınız havluyu kulağınızda biraz bekletebilirsiniz.

Kulak tıkanıklığı problemini ortadan kaldıran bir madde ise hihrojen peroksittir. Çoğu zaman kulak kirinin neden olduğu tıkanma sonucu geçici işitme kaybı sorununa etkili olabilir.

Gliserin banyo ya da yüzme sonrası kulak tıkanıklarını gidermede etkilidir. Gliserin yarım barak ılık su ile seyreltilir ve karıştırılır. Tıkalı kulağa 23 damla damlatılır. Akabinde pamuk yardımı ile kulak nazik hareketlerle temizlenmelidir.

KULAK TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Kulak tıkanıklığı şikayetini gidermek ya da en aza indirmek için evde bitkisel karışımlardan elde edebileceğiniz damaları kullanabilirsiniz. Ancak kulak tıkanıklığı problemi işitme kaybına neden olan ciddi tehlikelere neden olabileceğinden bu yöntemleri uygulamadan önce doktorunuza başvurmanız gerekir. İşte kulak tıkanıklığını rahatlatmak için evde deneyebileceğiniz bitkisel damlalar:

Rendelediğiniz soğanın 23 damla suyunu tıkalı kulağınıza damlatarak, ağrı ve tıkanıklık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

Çay ağacı yağı antiseptik ve antibakteriyel özelliği ile tıkalı kulak sorununa da iyi gelebilir. Kaynamış suyun içine 12 damla çay ağacı yağı ilave edin ve buharına kulağınızı tutun.

Elma sirkesini suyla seyrelterek 23 damla kulağınıza dalatıp tıkanıklığını giderebilirsiniz.

Zeytinyağı ve sarımsak kulak tıkanıklığına iyi gelen diğer bir doğal yöntemdir. Havanda 23 diş sarımsağı ezin ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek, karışımı hafif ısıtın. Soğuduktan sonra kulağınıza damlatabilirsiniz.

KULAK NASIL AÇILIR?

"Kulağım tıkandı ne yapmalıyım?" sorusu için aşağıdaki kulak tıkanıklarını açan çeşitli egzersizleri deneyebilirsiniz.