Midedeki ekşimeye ne iyi gelir? Mide ekşimesi neden olur ve nasıl geçer?

Mide, yapısı sayesinde asitlere dayanıklıdır. Yemek borusunda asidin verdiği zararı engelleyecek koruyucu tabaka bulunmamaktadır. Bu durum karın ve göğüs arasında bir yanma hissine neden olabilir. Mide asidinin yukarı doğru çıkması, yanmaya sebep olur. "Mide ekşimesine ne iyi gelir?" konusunu detaylarıyla aktaracağız. Arada bir görülen mide ekşimesi için satılan ilaçlar elbette mevcuttur ancak uzun vadede bu rahatsızlığın temelinde bir mide rahatsızlığı olabilir. Dolayısıyla sorunun çözümü için mutlaka bir doktora görünmek gerekir. Mide ekşimesi neden olur ve nasıl geçer? İşte ayrıntılar…

MİDE EKŞİMESİ NEDİR?

Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna geri çıkarak karın ve göğüs arasında oluşturduğu yanma hissine denir. Genellikle ağır yemekler, çay kahve ve asitli içeceklerin tüketimiyle mide ekşimesi görülür. Ağrılar yatış şekli gibi mide ve yemek borusu arasındaki bölgeye artan baskıyla kendini gösterebilir. Ağrılar genel olarak ok şiddetli değildir. Mide ekşimesinin devamlı seyretmesi ülser, gastrit gibi rahatsızlıkların habercisi olabilir. Bu durumda bir hekime başvurmalısınız.

MİDE EKŞİMESİ NEDEN OLUR?

Mide ekşimesi, mide suyunun yükselmesiyle içeriğindeki hidroklorik asidin yemek borusundaki mukoza tabakasını tahriş etmesiyle oluşan rahatsızlık olarak bilinir. Bu durum göğüs ve karın arasındaki bölgede yanma hissine sebep olur.

MİDE EKŞİMESİ NEDENLERİ

Mide ekşimesinin başlıca nedenleri:

Gündelik hayattaki stres ve öfke

Obezite

Antibiyotik e ağrı kesiciler

Hamilelik

MİDE EKŞİMESİNE NE İYİ GELİR?

Mide ekşimesi sorunu için yiyecek ve içeceklerimize dikkat etmeli ve yanma hissini tetikleyen gıdalardan uzak durmalıyız. Bu yiyeceklerden başlıcaları: Baharatlı yiyecekler, kahve, çay, elma, portakal, gazlı içecekler, alkol ve yağlı yiyeceklerdir.

Uykudan üç saat önce yeme işlemini bitirmiş olmak da gerekir.

Az ve sık öğünler de mide ekşimesinden korunmak için etkilidir.

Mide ekşimesinden korunmak için bu amaçla üretilen yastıklar kullanabilir veyahut yatak başlığını yükseltebilirsiniz.

Bal, badem, süt, muz, maden suyu, ayran gibi besinleri tüketmek de mide ekşimesine iyi gelecektir.



Elbette "mide ekşimesine ne iyi gelir?" yazımızda bitkisel çözümlerden bahsetmezsek olmaz. İşte bunlardan bazıları…

Kekik ve zencefil çayını yemekten yarım saat sonra içtiğiniz takdirde sindirim sisteminizin daha hızlı çalıştığını ve rahatladığınızı göreceksiniz.

Çiğ patatesin suyunu sıkarak yemeklerden önce içebilirsiniz.

Yarım fincan suya iki yemek kaşığı elma sirkesi eklemek de bu yanma hissiyle başa çıkmanıza yardım edecektir.

MİDE EKŞİMESİ NASIL GEÇER?

Mide ekşimesi dengeli ve dikkatli bir beslenmeyle çözülebilir. Az ve sık öğünler de mide ekşimesinden korunmak için etkilidir. Mide ekşimesi sorunu için yiyecek ve içeceklerimize dikkat etmeli ve yanma hissini tetikleyen gıdalardan uzak durmalıyız. Bu yiyeceklerden başlıcaları: Baharatlı yiyecekler, kahve, çay, elma, portakal, gazlı içecekler, alkol ve yağlı yiyeceklerdir. Eğer tüm bunlara rağmen geçmeyen bir mide ekşimesi sorunu yaşıyorsanız bir hekime başvurarak detaylı bir taramadan geçmelisiniz.

MİDE EKŞİMESİ VE GAZ

Genellikle yemek yerken veya içerken hava yuttuğumuzda midemizde gaz birikir. Sık tekrarlamayan mide gazı problemleri bir endişe kaynağı olmamalıdır. Mide gazı, geğirme, hazımsızlık ve mide ekşimesi gibi sorunlara neden olmaktadır.

Midedeki gaz genellikle yemek yerken veya içerken hava yuttuğunuzu gösterir. Geğirme genellikle gazı serbest bırakmaya ve şişkinlik ve rahatsızlığı gidermeye yardımcı olur.

HAMİLELİKTE MİDE EKŞİMESİ

Hamilelikle birlikte salgılanan hormonlar ve bebeğin mideye baskı yapması midede ekşime sorunlarına yol açabilmektedir. Bu nedenle hamilelik sürecinde domates, soğan, sarımsak, kızartmalar, çikolata, salçalı ve baharatlı yiyecekler, asitli içecekler tüketmekten uzak durulmalıdır.

Hamilelikte mide ekşimesi neden olur, ne zaman kaçıncı haftada başlar? Hamilelikte mide ekşimesi nasıl geçer?