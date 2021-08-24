Migrene ne iyi gelir, ağrısı nasıl geçer? İşte migrene iyi gelen şeyler, evde çözüm yöntemleri

Migrenin genetik faktörler ile aktarılması, migrene karşı risk grubunun belirlenmesinde önemli bir değerlendirme aracıdır. Ailesinde migren olan kişilerin, migrene karşı hazırlıklı olması ve kronik şekilde ortaya çıkmaya başlayan baş ağrıları için bir uzman görüşü alması önemlidir. Bu doğrultuda, toplumun geniş bir kesiminde görülen bu rahatsızlıkla ilgili bilgi almak için doğru yerdesiniz. Haberimizden, migrene ne iyi gelir ve nasıl geçer sorusu ile migren belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

MİGREN NEDEN OLUR?

Migrenin beyinde tam olarak hangi kısımda ve nasıl oluştuğu bilim dünyası için halen bir gizemdir. Ancak bunun yanı sıra, modern çalışmalar yerinde saptamalar ile devam etmektedir. Antik dönemdeki uygarlıklarda, "kişiyi deliliğe sürükleyen ağrı'' olarak bilinen migrenin günümüzde belirtileri, uyaranları ağrıyı geçirmek için bir takım yolları mevcuttur.

MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Migren ilaçları arasında doğrudan migrene etki eden bir ilaç olmamasıyla birlikte, bitkisel birkaç yöntemden bahsedilebilir. Öncelik olarak ise migren belirtileri arasında şunlar yer almaktadır :

Başın özellikle sabit bir noktasında yer alan çok şiddetli ağrı

Işık ve sese karşı aşırı hassaslaşma

Bulantı ve kusma

Yorgunluk hissi

Bulanık görme, gözde kararma, baş dönmesi

İştahsızlık, uykusuzluk, yorgunluk

Bir uyarana bağlı olmaksızın ağrının sürmesi

Bir uyarana bağlı olarak ağrının şiddetlenmesi

Göz migreni olarak bilinen migren türünde kısa süreli görme kaybı ve benzer görme duyusu deformasyonları

MİGREN AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Migren kadınlarda ortalama %25 ve erkeklerde ortalama %12 olarak görülen bir rahatsızlık olarak ortaya çıkmaktadır. Böylesine sık görülen ve şiddetli ağrılar yaşatan bir hastalığın önündeki en büyük engellerden birisi ise sık görülmesi nedeni ile gereken önemin verilmemesidir. Migrenlerde uzman görüşü oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra migrene karşı alınabilecek bir takım önlemler ve migren ağrısını geçmesini sağlayabilecek bir takım çözümler de mevcuttur. Migren ağrısını önleyebilecek yöntemler şu şekildedir :

Sigara ve tütün ürünlerindeki nikotinin bağımlılık derecesinden dolayı migren üzerinde olumsuz etkisi vardır

Özellikle sodyum içeren mamüller başta olmak üzere alkol ürünleri de migreni yükseltici etkiye sahip olması nedeni ile uzak durulması gerekmektedir

Nikotine benzer şekilde, kafein de bağımlılık yapma etkisine sahip bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de kafein tüketiminin aşırıya kaçması migren ataklarını arttırıcı etkiye sahip olacaktır

Düzensiz uyku saatleri ve düzensiz beslenme, vücut dengesinin bozulması dolayısıyla migren ataklarına karşı vücudu savunmasız bırakmaktadır

Yoğun antrenman programı bulunan sporcularda, kronik olarak migren sorunu sıkça görülebilmektedir. Bu nedenle de özellikle ailesinde genetik migren sorunu bulunan sporcuların bir uzman görüşü alması ve beslenme programlarını buna göre düzenlemeleri önemlidir

Susuz kalmak vücudu migrene karşı en savunmasız bırakan durumlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle vücut içi sıvı dengesinin korunması, hem bol sıvı tüketilmesi hem de vücudu kurutabilecek yağlı ve baharatlı gıdalardan kaçınılması migrene karşı etkili olacaktır

Stres ve uzun mesai saatleri, özellikle şehir hayatında bulunan pek çok kişide migreni en çok arttırdığı düşünülen faktörlerdendir.

MİGRENE KARŞI EVDE DOĞAL VE BİTKİSEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Migrene karşı en etkili yöntemlerden birisi lavanta yağı kullanmaktır. Tarih boyunca da lavanta yağının baş ağrısını geçirmesi etkisi nedeniyle kullanıldığı bilinmektedir. Önerilen kullanım şekli olarak sıcak bir suya 10-12 damla kadar lavanta yağının dökülmesi ve buharına maruz kalmaktır

Aloe vera doğadaki mucizelerden birisidir. Aloe veranın pek çok kullanım alanının yanı sıra baş ağrılarına karşı olan etkisi de kendisini migrene karşı en çok önerilen migrene karşı bitkisel çözüm bitkilerinden birisi haline getirmektedir

Zencefil ve zerdeçal, migrene karşı önerilen besinler arasında yer almaktadır. Her iki ürünün de kan damarları üzerindeki basıncı azaltıcı etkisi mevcuttur ve migrene de iyi gelebilecek sonuçlar alınabilmektedir

Veba otu da geleneksel olarak başta migren olmak üzere baş ağrılarına karşı kullanılan doğal bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır

Chia tohumu, migren hastalıklarında da uzmanlar tarafından önerilen çözüm önerilerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır

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