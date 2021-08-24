PCR testi ücretsiz mi, ücretli mi? PCR testi nasıl ve nereden yapılır?

AŞI OLMAMIŞ ÖĞRETMENLERE HAFTADA 2 KERE TEST YAPTIRACAK

Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarda PCR testi kararına ilişkin şu detaylar yer aldı.

Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2defa PCR testi yaptırmasını istiyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz.

Uçak ve otobüs yolculuğunda aşı olmayanlardan PCR testi isteyeceğiz.

Türkiye salgınla mücadele olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer alma başarısını göstermeyi sürdürecektir. Maske, mesafe ve hijyen konusunda; bu kurallara riayet bizim sağlığımızın esasıdır.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada zorunlu tutulacak PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını belirtti.