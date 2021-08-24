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Giriş Tarihi: 24.8.2021 08:55 Son Güncelleme: 24.8.2021 08:55

PCR testi ücretsiz mi, ücretli mi? PCR testi nasıl ve nereden yapılır?

PCR testi ücretsiz mi, ücretli mi? PCR testi nasıl ve nereden yapılır?

Koronavirüs salgınıyla beraber gündeme gelen PCR testi son günlerde binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Aşı olmayanların belli yerlere girişlerde bu testi yaptırılmaları zorunlu olup aşı olmayan öğretmen ve diğer personellerden iki hafta bir PCR testi isteneceği biliniyor. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personellerin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz" dedi. Peki PCR testi ücretsiz mi? PCR testi nasıl ve nereden yapılır?

PCR testi ücretsiz mi, nerelerde yaptırılır sorusuna gün içinde yanıt aranıyor. Coivd 19 mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının hız kazandığı duyurulurken aşı olmayanlar için PCR testi uygulanacağı açıklandı. Kabine toplantısında aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlarından ve ek olarak uçak-otobüs yolculuklarında yine aşı olmayanlardan PCR testi isteneceği bilinirken detaylar sorgulanmaya başlandı. Peki PCR testi ücretsiz mi? PCR testi nasıl ve nereden yapılır?

AŞI OLMAMIŞ ÖĞRETMENLERE HAFTADA 2 KERE TEST YAPTIRACAK

Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarda PCR testi kararına ilişkin şu detaylar yer aldı.

Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2defa PCR testi yaptırmasını istiyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz.

Uçak ve otobüs yolculuğunda aşı olmayanlardan PCR testi isteyeceğiz.

Türkiye salgınla mücadele olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer alma başarısını göstermeyi sürdürecektir. Maske, mesafe ve hijyen konusunda; bu kurallara riayet bizim sağlığımızın esasıdır.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada zorunlu tutulacak PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını belirtti.

PCR TESTİ NEDİR?

PCR testi, polimeraz zincir reaksiyonu ya da kısaca PCR adı verilen bir laboratuvar tekniği kullanarak alınan örneklerde virüsün genetik materyalinin bulunup bulunmadığını tespit eder.

PCR TESTİ NERELERDE YAPILIYOR?

PCR testi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tüm sağlık kurumlarında covid belirtisi gösterenlere yapılıyor.

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PCR testi ücretsiz mi, ücretli mi? PCR testi nasıl ve nereden yapılır?
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