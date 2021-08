Ayak kokusuna ne iyi gelir? Evde doğal yöntemlerle ayak kokusu nasıl geçer?

Bakteri dedim diye telaşlanmayın çünkü bu bakteriler cildin üzerinde her zaman bulunur ve ayrıca herkeste bulunur. Kolay terleyen bir yapınız varsa tere bağlı olarak oluşan bu bakterilerden daha çok üretirsiniz. Yani aslında ayak kokusunu ortadan kaldırmak bu bakterilerin çoğalmasına neden olan ortamı ortadan kaldırmakla mümkündür. Peki, bunun için neler yapılabilir?Teri tutmayan bir çorap giyip, üzerine de hiç hava almayan bir ayakkabı giyerseniz zaten çok terleyen ayaklarınızı iyice zor durumda bırakmış olursunuz. Bu nedenle polyester ve naylondan üretilen çoraplardan uzak durun. Çorap alırken etiketin üzerinde ne kadar polyester veya naylon içerdiğini görebilirsiniz. Pamuklu çorapların nefes alma özelliği olduğu için hem cildinizi rahat ettirir hem de gün içinde teri tutar.Ayak kokusunu azaltmak için seçtiğiniz ayakkabılara da dikkat etmelisiniz. Tamam, herkesin işe sandaletle veya pamuklu kumaştan üretilmiş incecik ayakkabılarla gitmesi mümkün değil ancak yine de sentetik ayakkabılar yerine gerçek deri gibi doğal malzemelerle üretilen ayakkabıları tercih edebilirsiniz.Eve geldiğinizde ayakkabılarınızı mutlaka havalandırın. Budan kastım ayakkabıyı çıkardığınız yerde bırakın değil. Balkona veya pencere pervazına koyarak taze havayla iyice havalandırın.Ayakkabı ve çorapla ilgili son uyarım çorap kullanımı konusunda olacak. Ayaklarınız aşırı terliyorsa ayakkabılarınızı yaz, kış mutlaka çorapla giyin. Eğer çorap giymezseniz ayaklarınız çok daha fazla terler ve bu ter arada hiç bir engel olmadığı için direkt ayakkabıya geçer. Bir süre sonra ayakkabı içinde kuruyan terin neden olduğu bakteriler ayakkabının kendisinin kokmasına neden olur. Ayakkabı bir kere kokarsa ayakkabıyı çıkardığınız anda ayaklarınızı ne kadar temiz tutarsanız tutun kokacaktır.Ayak kokusunu hafifletmek için evde bazı doğal yöntemleri kullanabilirsiniz. Bu yöntemler herkes için aynı sonucu vermeyebilir ancak sizin için hangisinin daha iyi sonuç verdiğini deneme yanılma yöntemiyle bulabilirsiniz.Karbonat: Karbonat ayak terinin pH'ını nötralize eder ve bu sayede kokulara neden olan bakterilerin sayısını azaltır. Ayaklarınızın sığacağı büyüklükte bir leğeni ılık suyla doldurun ve içine 2 tatlı kaşığı karbonat atın. Ayaklarınızı suda 20 dakika bekletin. Koku azalana kadar 1 hafta boyunca her akşam tekrarlayın.Lavanta Yağı: Lavanta yağı kokuya yol açan bakterileri temizler, ayaklarınıza güzel bir koku verir ve ayak mantarını önlemeye yardımcı olur. Leğeni ılık suyla doldurduktan sonra içine 10-15 damla lavanta yağı damlatın ve ayaklarınızı 15-20 dakika bu suda bekletin. Bir kaç gün boyunca günde 2 kez uygulayın.Çay: İçinde tanik asit bulunun siyah çay bakterilere karşı koruma sağlar ve ayak derisinde bulunan gözenekleri küçülterek terlemeyi azaltır. 2-3 adet poşet çayı çaydanlıkta demledikten sonra yarısına kadar su doldurduğunuz leğene boşaltın ve ayaklarınızı 15-20 dakika kadar bu suda bekletin.Sirke: Sirkede bulunan asit bakterilerin yaşaması için uygun olan ortamı tamamen ortadan kaldırır. Ayaklarınızın sığacağı büyüklükte leğeni ılık suyla doldurduktan sonra 2 su bardağı kadar sirke ilave edin ve ayaklarınızı bu karışımda 10-15 dakika bekletin. Daha sonra sirke kokusunu çıkarmak için ayaklarınızı sabunla yıkayın ve bol suyla durulayın.Gün içinde ayaklarınızın daha az terlemesi için çorabınızın içine pudra dökebilirsiniz.Yanınızda yedek çorap taşıyın ve ayağınız çok terlediğinde çorabınızı değiştirin.Ayakkabı içinde oluşan kokuyu önlemek için özel olarak üretilen ayakkabı deodorantlarından kullanabilirsiniz.Her gün aynı ayakkabıyı giymemeye çalışın.Eve geldiğinizde ayaklarınızı mutlaka yıkayın.Özellikle topuklarda biriken ölü deriler kokuyu artırabilir. Bu ölü derileri düzenli olarak temizleyin.Mutlaka pamuklu çorap giyin ve hava alan ayakkabı modelleri kullanın.Ayaklarınızı yıkadıktan sonra parmak araları da dahil olmak üzere her yerini iyice kurulayın.Ayaklarınızı yıkamak için vaktiniz yoksa eller için üretilen hijyenik sıvıları (eczanelerde bulabilirsiniz) kullanabilirsiniz.Çoraplarınızı günlük olarak değiştirin.Ayakkabılarınızı kullanmadığınız zamanlarda içlerine 7-8 adet karanfil atabilirsiniz.Tabanlığı değişebiliyorsa 5-6 ayda bir ayakkabı tabanlıklarını değiştirin.Spor ayakkabılarınızı düşük ısıda otomatik çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.