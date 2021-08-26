Kırık diş ağrısına ne iyi gelir, bitkisel yöntemler ile nasıl geçer? Diş neden kırılır?

Diş kırılması, ağız bölgesinde meydana gelen bir enfeksiyon sebebiyle söz konusu ise önce enfeksiyonun kurutulmasına yönelik bir tedavi uygulanır. Ardından süreç enfeksiyonun kaynağını tespit etmek ve bu kaynağı da ortadan kaldırmak şeklinde işleyecektir.

Diş kırılması travmatik bir durumdur, ancak hızlı hareket edilmesi ve hemen bir diş hekiminin ziyaret edilmesi estetik kaygıyı gidermekte ve uzun süreli sorunları önlemeye yardımcı olmaktadır. Araba kazalarında veya spor mücadelelerinde olduğu gibi şiddetli bir çarpışma sonucu veya geniş diş çürükleri ya da dolgu kayıpları gibi diş problemleri nedeniyle dişleriniz kırılabilir. Sebep ne olursa olsun, dişin ne kadar kötü kırıldığına bağlı olarak derhal ya da en kısa sürede bir diş hekiminin ziyaret edilmesi gerekir.

DİŞ KIRILMASI NEDEN OLUR?

Dişlerin aşağıdaki durumlara bağlı olarak kırılması mümkündür. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir:

Kemik erimesi

Ağzın içindeki dolgulu dişlerin sayısının fazla olması

Aşırı derecede soğuk ya da sıcak besinlerin tüketilmesi

Uyku esnasında dişlerin gıcırdatılması

Dişe alınan darbeler

Ceviz, fındık gibi kabuğu sert besinlerin ısırılması

DİŞ KIRIĞI AĞRISI BİTKİSEL YÖNTEMLERLE NASIL GİDERİLİR?

İltihap karşıtı ve ağrı kesici özellikte bir ürün olan tuzun suyla birlikte karıştırılıp ağzın çalkalanması ağız içindeki mikropların büyük ölçüden ölmesine yardımcı olur. Tuzlu su ağzın içindeki pH dengesini ayarlarken bu sayede tükürük üretimini artırır ve bu sayede ağız içindeki bakteriler ortadan kaldırılır. Bunun için 1 kaşık tuzu 1 su bardağı sıcak suyla karıştırın ve ağzının tamamen bu su ile çalkalayın.

Birkaç dakika boyunca çiğ soğan çiğnemek diş ağrının büyük ölçüde yok olmasını sağlayacaktır. Antiseptik özellikte bir besin olan soğan bu sayede özellikle diş kırığı sebebiyle söz konusu olan ağrının yok olmasında oldukça etkilidir.

Karbonat da kırık diş ağrısına iyi gelen doğal kaynaklardan bir tanesidir. Bunun için yarım tatlı kaşığı karbonat ile 1 su bardağı suyu karıştırın. Bu karışımı ağzınıza alın ve otuz saniye boyunca ağzınızı bu su ile çalkalayın. Ağrının şiddeti arttığı durumlarda ihtiyaç duydukça bu uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

Sarımsağın içeriğinde yer alan sülfür ve benzeri bileşenler kırık diş ağrısının giderilmesine önemli ölçüde katkı sağlar. Bunun içinde rendelediğiniz iki diş sarımsağı bir miktar zeytinyağı ile karıştırıp ocakta ısıtabilir ve bu karışımı harici olarak ağrıyan bölgeye sürebilirsiniz.

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