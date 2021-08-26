Doktor Suada Gasimova dudak dolgusunun ince detaylarına dikkat çekerek uyardı.

Dudak ve ağız etrafı bölge tedavisi ve büyütme planlanırken yapılabilecek çeşitli tedavi

seçenekleri olduğundan istenilen sonuçların elde edilmesi için titiz düşünülmelidir. Özellikle dudak hacmini artırmak isteyen hastalara perioral kompleksin de birlikte değerlendirilmesi tavsiye edilmeli ve yüzün ⅓ kısmında uyum sağlayabilmesi için eğer gerekliyse çevre dokular da (ör:Marionette çizgileri, dudak kenarları ve çene) eş zamanlı tedavi edilmelidir.

Dudaklar sıklıkla dolgularla büyütülebilir. Ancak bu uygulama yapılırken yüzün ⅓ kısmında uyumun sağlanabilmesi için perioral kompleksin de eş zamanlı tedavi edilmesi çok önemlidir.

Önemli bir nokta, dudaklar sinirlerden oldukça yoğun yapıya sahip olmaları nedeniyle yüksek hassasiyete sahiptirler ve bu nedenle bu bölgeye yapılacak enjeksiyonlarda anestezi mutlaka düşünülmelidir" dedi.



Dr.Suada Gasimova; Dudakların derisinde ter bezleri veya yağ bezleri bulunmadığından diğer bölgelerdeki deride izlenen hidrolipid film tabaka burada yoktur. Bunun sonucunda dudak derisi daha çabuk kurur ve kolayca çatlayabilir.

Tedavi hedefi dudaklarda homojen ve yüzün geri kalanı ile uyumlu hacimlendirmenin sağlanmasıdır. Dudakların beyaz kısmına yapılacak vertikal enjeksiyonlarla, atrofik,derin yumuşak dokunun düzeltilmesi sağlanır ve yaşlanmış dudaklar tekrar doğal görünüme kavuşabilir . Dudakların kırmızı kısmının tedavisi ile dudak hacmini düzeltilebilir, burada dolgu için yeterli boşluk ve kasın üzerinde dağılabilmesi için yeterli destek vardır. Her 2 kısmın kombine tedavisi özellikle yaşlanmış dudaklarda faydalı olabilir .

Dolgu seçerken çapraz bağlı hiyaluronik asit içeren dolgular tercih edilmelidir. Bu dolgular viskoelastik özellikleri ve kalıcılıkları ile dudak şekillendirmesinde ideal dolgulardır.

Komplikasyonları

Özellikle iğne ile dudak dolgusu yapılacak hastalarda ağrı kontörlü çok önemlidir. Olgularda lokal anestezi gerekmektedir.



Doktor Suada Gasimova yan etkiler konusunda da uyararak;



● Sadece kırmızı dudak kısmına büyütme yapıldığında , dolgu ince bir platform oluşturan orbikülaris oris kasının üzerine enjekte edilmelidir. Bu boşluğa uygulanan aşırı volüm beklenmeyen ve istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu sorun kırmızı dudağa işlem yapılmadan önce beyaz dudak dolgusu yapılarak dudak zeminin restorasyonunun yapılması ile önlenebilir .

● Palpabl nodüller enjekte edilen dolgunun birikimi sonucu görülebilir. Dolgu enjeksiyonundan hemen sonra masaj yapılması ve şekil verilmesi ile daha düzgün bi görüntü sağlanabilir.

● İşem sırasında oluşan şişlik veya küçük hematomlar sonuçların ilk önce asimetrik görünümüne neden olabilir , bu nedenle asimetriyi düzeltmeden önce işlem yaparken hem sağ hem sol tarafına eşit miktarda dolgu yapıp yapılmadığını takip etmek gerekir . Aşırı uygulama yapmaktan kaçınmak için enjeksiyona bağlı ödemin gerilemesini en az 1 hafta bekleyip hasta ek uygulama açısından tekrar değerlendirilmelidir.

● Hastaya aşırı dolgu uygulamasından ve uygulamaya bağlı ''ördek dudak " oluşumundan sakınmak gerekir. Bu doğal olmayan görünüm dolgunun aşırı uygulamasına bir örnektir.

● Dudakta doğal görünümü sağlayabilmek için dolgu uygulamaları her zaman kademeli , tekrarkayan uygulamalar şeklinde yapılmalıdır.