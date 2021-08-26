Kemik ağrısına ne iyi gelir? Doğal tedavi ile kemik ağrısı nasıl geçer?

Kemik ağrısı
sızı oluşturan içten içten kemiği kemirir vaziyettedir. Tabiki ilk olarak yapılması gereken şey tıp doktorlarının görüşünü alarak ağrının neden kaynaklandığını bilmek ve uzmanının tavsiyelerini uygulamaktır. Ama ilk aşamada basit bir kemik
ağrısıyla karşı karşıya kaldığımızda kemik ağrısına ne iyi gelir
bilip uygulamakta yarar vardır.
Kemik ağrısının en önemli sebeplerinden biri vücudun aşırı kiloyu kaldıramamasıdır. Kilolu bir insanın kemiklerim ağrıyor dediğinde şaşırmamak gerekir. Çünkü vücut, kiloları taşıyamadığından kişiye sinyal vermektedir. Bunun için hemen yapılması gereken düzenli beslenerek kiloları en aza indirgeyerek kilolardan kurtulmaya çalışmaktır. Bunun yanı sıra spora ağırlık vererek diyeti desteklemek kemiklerinde esnemesine, rahatlamasına sebep olup ağrıların dinmesine etken olacaktır. Kemik ağrısına ne iyi gelir diye derdine derman arayan insanların bilmesi gereken bir diğer yöntem ise sıcak su kompresidir. Ağrıyan kemik bölgesine uygulandığında ağrıyı hafifleterek hastaya rahat bir nefes aldıracaktır. Ağrıyan bölgeyi sıcak tutmakta yarar vardır.
Kemik ağrısına ne iyi gelir doğal olarak bu ağrılar için bitkisel bir yöntem var mıdır? diyenlerimiz için kemiklerin güçlenmesini sağlamak gerektiğini bilmeleri ve bunun için kalsiyum ve magnezyum almaları gerinde olacaktır. Bunlar yumurta, süt ve ürünleri, muz, mantar, mercimek, nohut, yeşil yapraklı sebzeler şeklindedir. Tabiki bu besin listemizi daha da arttırmak mümkündür. D vitaminini vücuttan eksik etmemek gerekir. Bunun için D vitamininin vücudunuzdaki değerini kontrol ettirip azlığı durumunda takviye almak gerekir. Ve kemik sağlığı için gerekirse glukozamin takviyesi alınmalıdır. Kemik ağrıları
şiddetle yoğunlaştığı takdirde zaman kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini unutmadan hatırlatalım…